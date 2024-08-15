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Çanakkale'de Orman Yangını Büyüyor: Alevler Anzak Koyu Yoluna İndi, Conkbayırı Ziyarete Kapatıldı

Çanakkale'de Orman Yangını Büyüyor: Alevler Anzak Koyu Yoluna İndi, Conkbayırı Ziyarete Kapatıldı

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
15.08.2024 - 23:16

Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafarta köyü yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangın rüzgârın etkisiyle ilerlemesini sürdürüyor.

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Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler hem havadan hem de karadan müdahale ediyor.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler hem havadan hem de karadan müdahale ediyor.

Alevler Anzak Koyu yoluna indi, tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki 57'nci Alay Şehitliği ile Conkbayırı ziyarete kapatıldı.

Alevler Anzak Koyu yoluna indi, tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki 57'nci Alay Şehitliği ile Conkbayırı ziyarete kapatıldı.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangının yerleşim yerleri için risk oluşturmadığını duyurdu.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangının yerleşim yerleri için risk oluşturmadığını duyurdu.

Vali Toraman, "Orman yangınına 8 uçak, 12 helikopter ile havadan, 51 arazöz ve 780 personel ile karadan müdahale edilmektedir" ifadelerini kullandı.

Vali Toraman, "Orman yangınına 8 uçak, 12 helikopter ile havadan, 51 arazöz ve 780 personel ile karadan müdahale edilmektedir" ifadelerini kullandı.

Bir sosyal medya kullanıcısı ise yangına ilişkin şunları paylaştı: "Bölgede savaştan kalma top mermileri ardı ardına patlıyor, sesler çok uzaktan geliyor."

Bir sosyal medya kullanıcısı ise yangına ilişkin şunları paylaştı: "Bölgede savaştan kalma top mermileri ardı ardına patlıyor, sesler çok uzaktan geliyor."

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