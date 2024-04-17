Can Yaman'ın Büyük Gözükmek İçin Engel Atlarcasına Bindiği Küçük Atı Görünce O Olmadığınıza Şükredeceksiniz

Romantik komedilerde aldığı rollerle büyük bir başarı elde eden, ardından açıklamaları ve tavırları ile herkesi dumur eden Can Yaman'ı tanımayanınız yoktur. Şimdilerde İtalya'da yeni dizisinin çekimleri için hazırlık yapan Can Yaman'ın ata binişi görenleri gülmekten yerlere yatırdı. Tabii atın haline de üzülmeden edemedik...