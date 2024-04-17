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Can Yaman'ın Büyük Gözükmek İçin Engel Atlarcasına Bindiği Küçük Atı Görünce O Olmadığınıza Şükredeceksiniz

Can Yaman'ın Büyük Gözükmek İçin Engel Atlarcasına Bindiği Küçük Atı Görünce O Olmadığınıza Şükredeceksiniz

GNS
GNS - Onedio Editörü
17.04.2024 - 23:28

Romantik komedilerde aldığı rollerle büyük bir başarı elde eden, ardından açıklamaları ve tavırları ile herkesi dumur eden Can Yaman'ı tanımayanınız yoktur. Şimdilerde İtalya'da yeni dizisinin çekimleri için hazırlık yapan Can Yaman'ın ata binişi görenleri gülmekten yerlere yatırdı. Tabii atın haline de üzülmeden edemedik...

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Asıl mesleği avukatlık olan Can Yaman, İnadına Aşk dizisindeki Yalın Aras karakteriyle büyük bir çıkış yakalamıştı hatırlarsanız.

Asıl mesleği avukatlık olan Can Yaman, İnadına Aşk dizisindeki Yalın Aras karakteriyle büyük bir çıkış yakalamıştı hatırlarsanız.

Daha sonra kendisi romantik komedi yapımlarının aranılan yüzü oldu.

Hangimiz Sevmedik, Dolunay, Erkenci Kuş ve son olarak Bay Yanlış'la karşımıza geçmişti kendisi.

Hangimiz Sevmedik, Dolunay, Erkenci Kuş ve son olarak Bay Yanlış'la karşımıza geçmişti kendisi.

Ardından birden kariyerini yurt dışında sürdürme kararı almış ve 2021 yılında İtalya'da dizi anlaşması yapmıştı. İlk yabancı işi Che Dio ci Aiuti olmuştu. Ardından Viola come il mare gelmişti.

İtalyanlar kendisini çok sevmiş olacak, kendisi El Turco dizisi için de anlaşma sağladı.

İtalyanlar kendisini çok sevmiş olacak, kendisi El Turco dizisi için de anlaşma sağladı.

Hatta Hasan Balaban karakteri için kısa sürede verdiği kilolarla dikkat çekti.

Yeni dizisinden görüntüler sızmaya devam eden Can Yaman, yine ne yaptı ne etti görenleri kendisine güldürdü...

Yeni dizisinden görüntüler sızmaya devam eden Can Yaman, yine ne yaptı ne etti görenleri kendisine güldürdü...

Ata bindiği anlarla İtalyanlar'ı çok etkilese de, 150 bölüm Diriliş Ertuğrul izlemiş memleketlilerine kahkaha attırdı.

Ata bindiği anlarla İtalyanlar'ı çok etkilese de, 150 bölüm Diriliş Ertuğrul izlemiş memleketlilerine kahkaha attırdı.

Çünkü inanamazsınız, enteresan bir ata biniş stili geliştirmiş kendisine.

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Sosyal medyada videosu "büyük gözükmek için küçük ata bindi" başlıklarıyla paylaşılıyor. 😂

Yorumlar ise evlere şenlik!

Yorumlar ise evlere şenlik!
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