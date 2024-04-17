Can Yaman'ın Büyük Gözükmek İçin Engel Atlarcasına Bindiği Küçük Atı Görünce O Olmadığınıza Şükredeceksiniz
Can Yaman'ın Büyük Gözükmek İçin Engel Atlarcasına Bindiği Küçük Atı Görünce O Olmadığınıza Şükredeceksiniz
Romantik komedilerde aldığı rollerle büyük bir başarı elde eden, ardından açıklamaları ve tavırları ile herkesi dumur eden Can Yaman'ı tanımayanınız yoktur. Şimdilerde İtalya'da yeni dizisinin çekimleri için hazırlık yapan Can Yaman'ın ata binişi görenleri gülmekten yerlere yatırdı. Tabii atın haline de üzülmeden edemedik...
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Asıl mesleği avukatlık olan Can Yaman, İnadına Aşk dizisindeki Yalın Aras karakteriyle büyük bir çıkış yakalamıştı hatırlarsanız.
Hangimiz Sevmedik, Dolunay, Erkenci Kuş ve son olarak Bay Yanlış'la karşımıza geçmişti kendisi.
İtalyanlar kendisini çok sevmiş olacak, kendisi El Turco dizisi için de anlaşma sağladı.
Yeni dizisinden görüntüler sızmaya devam eden Can Yaman, yine ne yaptı ne etti görenleri kendisine güldürdü...
Ata bindiği anlarla İtalyanlar'ı çok etkilese de, 150 bölüm Diriliş Ertuğrul izlemiş memleketlilerine kahkaha attırdı.
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Sosyal medyada videosu "büyük gözükmek için küçük ata bindi" başlıklarıyla paylaşılıyor. 😂
Yorumlar ise evlere şenlik!
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