''Adamın bir işi yoktu ama mirası vardı. Sürekli kız arkadaşıma yürüyordu. Yattılar ve sevgilimi bıraktı. Sevgilim tabii ki peşinden koşmaya devam etti. Aylar boyunca onunla görüşmememe rağmen sonunda onu affettim ama birkaç ay sonra adam sevgilime geri döndü ve o yine beni aldattı. Bu döngü bir süre böyle devam etti. Ama bir daha ona dönmeyeceğim. Bir kere aldatan yine aldatır.''