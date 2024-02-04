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Can Çıkar Huy Çıkmaz Atasözüne Aldırış Etmeyip Kendilerini Aldatan Partnerlerine Bir Şans Daha Vermiş 15 Kişi

Can Çıkar Huy Çıkmaz Atasözüne Aldırış Etmeyip Kendilerini Aldatan Partnerlerine Bir Şans Daha Vermiş 15 Kişi

Duru
Duru - Onedio Üyesi
04.02.2024 - 15:01

Sevgililerin ya da eşlerin partnerlerine ihanet etmesi sık rastlanabilen ama oldukça korkunç bir olay. Bugün partnerlerine aldatıldıktan sonra bir şans daha tanıyan insanların başlarına neler geldiğini inceleyeceğiz.

Kaynak: https://www.buzzfeed.com/kaylayandoli...
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1. ''Kız arkadaşım beni aldattı ve bir daha yapmayacağına söz verdi.''

1. ''Kız arkadaşım beni aldattı ve bir daha yapmayacağına söz verdi.''

''Daha sonra ilişkimiz boyunca 7 erkekle cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti. Ona evlenme teklifi edeceğimi düşünmese hiç itiraf etmeye niyeti yokmuş. Aramızda sırlar osun istememiş. Ondan ayrıldım. Bir yıl sonra beni aradı ve bir otelde buluşmak istedi. Reddettim. Sonrasında bunu teklif ettiğinde nişanlı olduğunu öğrendim.''

2. ''Beni zaten aldatmıştı. İki yıl sonra tekrar aldattı.''

2. ''Beni zaten aldatmıştı. İki yıl sonra tekrar aldattı.''

''Tekrar affettim. Sonra üçüncü kez beni daha önce aldattığı kişiyle aldattı. Onunla bir ilişkiye başlamıştı ama benimle ayrılmaktan da korkuyordu. Bu yüzden bunu 2 ay boyunca sır olarak sakladı. Hatta bizim yatağımızda o adamla birlikte oldu. Bana ''Onunla birlikte olduğum yerde uyumak istediğine emin misin?'' diye soracak kadar cesurdu. Onu terk ettim. ''

3. ''İlişkimizin 4 yılı sevgilimin zengin bir adamla tanışması ile son buldu.''

3. ''İlişkimizin 4 yılı sevgilimin zengin bir adamla tanışması ile son buldu.''

''Adamın bir işi yoktu ama mirası vardı. Sürekli kız arkadaşıma yürüyordu. Yattılar ve sevgilimi bıraktı. Sevgilim tabii ki peşinden koşmaya devam etti. Aylar boyunca onunla görüşmememe rağmen sonunda onu affettim ama birkaç ay sonra adam sevgilime geri döndü ve o yine beni aldattı. Bu döngü bir süre böyle devam etti. Ama bir daha ona dönmeyeceğim. Bir kere aldatan yine aldatır.''

4. ''Onu affettim ve plansız hamile kaldım.''

4. ''Onu affettim ve plansız hamile kaldım.''

''Ben düşük yaptığım sürede o beni çoktan engellemişti. Dersimi çok ağır bir şekilde aldım.''

5. ''Onu affettim ama beni yeniden aldattı.''

5. ''Onu affettim ama beni yeniden aldattı.''

''Başka bir kadını hamile bıraktı. Onunla yüzleştiğimde beni bıraktı. Banka hesabımızdaki paraları aldı ve tüm borçları üzerime yığdı.''

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6. ''Onu affettim ve iki yıl daha ilişkimizi sürdürdük.''

6. ''Onu affettim ve iki yıl daha ilişkimizi sürdürdük.''

''Daha fazla devam edemedim çünkü haklı bir şekilde güven sorunları yaşıyordum.''

7. ''Babam tam bir seri aldatıcıydı.''

7. ''Babam tam bir seri aldatıcıydı.''

''Uzun yıllar önce müthiş bir kadınla evlendi ve duruldu. Daha sonra ölümün kıyısından döndü ve torunları bile doğdu. Artık tamamen durulmuştur diye düşünüyordum. Yaklaşık bir yıl önce okulumu bitirmek için yanına taşındım ve burada yeni aldatmalarına şahit oldum.''

8. ''Kız arkadaşım başka birini öpmüş.''

''Bana ortasında durduğunu söyledi ve özür diledi. Bunu çözdük ve ayrılmadık. Daha sonra kendini cinsel yönden geliştirmek için başkaları ile birlikte olduğunu söyledi. Elbette ki ayrıldık. 7 yıl sonra yeniden karşılaştık ve numaralarımızı aldık. Birkaç kez yattık. Gerçekten cinsel anlamda çok yetenekli hale gelmişti.''

9. ''İlişkimiz bir kabus gibi bitti.''

''Ayrılmamak için çok çabaladık ama başaramadık. İlkinden sonra tekrar aldatıldığımdan eminim.

10. ''Olay yaşandıktan sonra iki buçuk yıl ayrı kaldık.''

''Bir yıl sonra kendi hayatımı yaşamak istediğime karar verdim ve boşanma davası açtım ve boşanma dilekçesini ailesinin evine gönderdim. Ortak arkadaşlarımızdan duyduğuma göre beni aldattığı adam onu terk etmişti. Bir noktada onunla iletişime geçmem gerekti. Sonra hayatındaki herkesin onu neredeyse sildiğini öğrendim. Hayatı bir cehennemden farksızdı. Sonra ben çocukken annem tarafından aldatılmış babamla konuştum ve ona bu durum hakkındaki düşüncesini sordum. Ona göre eşime bir şans daha verebilirdim. Buluşmamız gereken gün geldi ve favori restoranımıza gittik. Sanki birbirimize yeniden aşık olmuş gibiydik. Hatasından ders aldığını hissediyorum.''

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11. ''Eski bir arkadaşım sevgilisini aldatmasına rağmen 15 yıldır hala birlikteler.''

11. ''Eski bir arkadaşım sevgilisini aldatmasına rağmen 15 yıldır hala birlikteler.''

''Eğer sadece bir kez yapmadığını bilse sevgilisiyle barışır mıydı hep merak etmişimdir.''

12. ''Ortada kesin bir delil olmasa da yaptığı imalı şakalardan bir arkadaşımın eşimle arasında bir şeyler döndüğünü anlamıştım.''

12. ''Ortada kesin bir delil olmasa da yaptığı imalı şakalardan bir arkadaşımın eşimle arasında bir şeyler döndüğünü anlamıştım.''

''Bunu görmezden gelip ilişkimizi sürdürmeyi denedim. 9 ay sonra gittiği bir seyahat sırasında biriyle tek gecelik bir ilişki yaşadığını ve bunun sonucunda STD kaptığını öğrendim. Üstelik sırf o kadınla birlikte olabilmek için dünyanın öbür ucuna taşınmayı planlıyordu. Bunu doğum günümde öğrendim.''

13. ''Yeni çocuğumuz olduğu için eşime bir şans vermeye karar verdim.''

13. ''Yeni çocuğumuz olduğu için eşime bir şans vermeye karar verdim.''

''Çok pişman olduğunu söylüyordu. Bir yıl geçtikten sonra ilişkimizin tamamen iyileştiğini düşünüyordum. Hatta ilişkimizin hiç bu kadar iyi olduğunu hissetmemiştim. Elbette bunun bir daha başıma gelmesinden çok korkuyorum ve bunu hayat boyu unutmayacağım ama bu acıyı beraber çekip, bunu aşmaya başladığımıza inanıyorum.''

14. ''Eşimi beni bir değil iki kişiyle aldatırken bastım.''

''Sonra olması gerekeni yaptım ve ondan ayrıldım. Benimle bir daha asla iletişime geçmemesini söyledim. Benimle bir kere görüşmek için resmen yalvardı. Hislerim geçmediği için bir salak gibi teklifini kabul ettim. Buluştuğumuzda bir daha bunu asla yapmayacağını söyleyip ağladı ve bana yalvardı. Bu arada bir uygulama sayesinde onun bulunduğu yerleri görebiliyordum. Ona olan güvenimi tamamen kaybettiğimi söyledim. Eğer onarabilmeyi başarırsa bir şans tanıyacaktım. 

Onu 5 ay sonra tekrar yalan söylerken yakaladım. Açıklama yapmasını beklerken beni görmezden gelmeyi seçti. Daha sonra ayrıldık ve o günden beri bir daha asla onunla buluşmadım.''

15. ''Eşim bir erkekle birlikte olduğunu itiraf etti.''

15. ''Eşim bir erkekle birlikte olduğunu itiraf etti.''

''Ama dediğine göre erkeklere ilgisi yoktu. Bunu dedikten bir gün sonra ondan ayrıldım çünkü bilgisayarında başka erkeklerle olan konuşmalarını gördüm.''

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