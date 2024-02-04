Can Çıkar Huy Çıkmaz Atasözüne Aldırış Etmeyip Kendilerini Aldatan Partnerlerine Bir Şans Daha Vermiş 15 Kişi
Can Çıkar Huy Çıkmaz Atasözüne Aldırış Etmeyip Kendilerini Aldatan Partnerlerine Bir Şans Daha Vermiş 15 Kişi
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/kaylayandoli...
Sevgililerin ya da eşlerin partnerlerine ihanet etmesi sık rastlanabilen ama oldukça korkunç bir olay. Bugün partnerlerine aldatıldıktan sonra bir şans daha tanıyan insanların başlarına neler geldiğini inceleyeceğiz.
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1. ''Kız arkadaşım beni aldattı ve bir daha yapmayacağına söz verdi.''
2. ''Beni zaten aldatmıştı. İki yıl sonra tekrar aldattı.''
3. ''İlişkimizin 4 yılı sevgilimin zengin bir adamla tanışması ile son buldu.''
4. ''Onu affettim ve plansız hamile kaldım.''
5. ''Onu affettim ama beni yeniden aldattı.''
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6. ''Onu affettim ve iki yıl daha ilişkimizi sürdürdük.''
7. ''Babam tam bir seri aldatıcıydı.''
8. ''Kız arkadaşım başka birini öpmüş.''
9. ''İlişkimiz bir kabus gibi bitti.''
10. ''Olay yaşandıktan sonra iki buçuk yıl ayrı kaldık.''
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11. ''Eski bir arkadaşım sevgilisini aldatmasına rağmen 15 yıldır hala birlikteler.''
12. ''Ortada kesin bir delil olmasa da yaptığı imalı şakalardan bir arkadaşımın eşimle arasında bir şeyler döndüğünü anlamıştım.''
13. ''Yeni çocuğumuz olduğu için eşime bir şans vermeye karar verdim.''
14. ''Eşimi beni bir değil iki kişiyle aldatırken bastım.''
15. ''Eşim bir erkekle birlikte olduğunu itiraf etti.''
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