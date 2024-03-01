Çamur Yağacak: İstanbul, İzmir, Ankara ve Çevre İllerde Bu Gece ve Yarına Dikkat!
Çamur Yağacak: İstanbul, İzmir, Ankara ve Çevre İllerde Bu Gece ve Yarına Dikkat!
İstanbul, Ankara, İzmir ve çevre illerinde yaşayanlar için meteorolojik uyarı geldi. Hava Forum'dan yapılan açıklamada; bu gece ve yarın Afrika katkılı çamur yağmuru bekleniyor. Bu illerde yaşayanların araba yıkamaması, cam silmemesi, dalından sebze/meyve yememesi uyarıları yapıldı. İşte detaylar...
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Türkiye genelinde birkaç gündür hava sıcaklığı düşmeye başladı. Büyük kentlerimizde bu etkin bir şekilde hissediliyor.
Meteorolojik kaynaklardan bu gece ve cumartesi gününe yönelik flaş bir uyarı yapıldı.
Meteorolojik tahminler paylaşan Hava Forum hesabından yapılan açıklamada çamur yağışı olacağı duyuruldu.
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