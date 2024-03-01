Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Çamur Yağacak: İstanbul, İzmir, Ankara ve Çevre İllerde Bu Gece ve Yarına Dikkat!

Çamur Yağacak: İstanbul, İzmir, Ankara ve Çevre İllerde Bu Gece ve Yarına Dikkat!

Ankara hava durumu
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
01.03.2024 - 11:04

İstanbul, Ankara, İzmir ve çevre illerinde yaşayanlar için meteorolojik uyarı geldi. Hava Forum'dan yapılan açıklamada; bu gece ve yarın Afrika katkılı çamur yağmuru bekleniyor. Bu illerde yaşayanların araba yıkamaması, cam silmemesi, dalından sebze/meyve yememesi uyarıları yapıldı. İşte detaylar... 

İçeriğin Devamı Aşağıda

Türkiye genelinde birkaç gündür hava sıcaklığı düşmeye başladı. Büyük kentlerimizde bu etkin bir şekilde hissediliyor.

Türkiye genelinde birkaç gündür hava sıcaklığı düşmeye başladı. Büyük kentlerimizde bu etkin bir şekilde hissediliyor.

Meteorolojik kaynaklardan bu gece ve cumartesi gününe yönelik flaş bir uyarı yapıldı.

Meteorolojik kaynaklardan bu gece ve cumartesi gününe yönelik flaş bir uyarı yapıldı.

Meteorolojik tahminler paylaşan Hava Forum hesabından yapılan açıklamada çamur yağışı olacağı duyuruldu.

Meteorolojik tahminler paylaşan Hava Forum hesabından yapılan açıklamada çamur yağışı olacağı duyuruldu.

Hava Forum’dan şu açıklama yapıldı: “Cumartesi günü İstanbul, Ankara, İzmir ve çevre illerde aralıklarla Afrika katkılı çamur yağmuru bekleniyor. Araba yıkamayın, cam silmeyin. Dalından meyve/sebze koparıp yiyecekseniz mutlaka yıkayıp yiyin…”

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?