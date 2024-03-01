Çamur Yağacak: İstanbul, İzmir, Ankara ve Çevre İllerde Bu Gece ve Yarına Dikkat!

İstanbul, Ankara, İzmir ve çevre illerinde yaşayanlar için meteorolojik uyarı geldi. Hava Forum'dan yapılan açıklamada; bu gece ve yarın Afrika katkılı çamur yağmuru bekleniyor. Bu illerde yaşayanların araba yıkamaması, cam silmemesi, dalından sebze/meyve yememesi uyarıları yapıldı. İşte detaylar...