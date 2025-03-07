Çamaşır Suyu Renkli Giysileri Neden Beyazlatır?
Çamaşır Suyu Renkli Giysileri Neden Beyazlatır?
Çamaşır suyu, lekeleri çıkarmak için harika bir temizlik malzemesi olabilir ama yanlışlıkla renkli kıyafetlerinize bulaştığında işler pek de istediğiniz gibi gitmez. Bir anda kumaşın bazı bölgeleri solar, garip turuncu veya sarı lekeler oluşur ve o kıyafet genellikle 'ev kıyafeti' ilan edilir. Peki, çamaşır suyu nasıl oluyor da renkleri yok ediyor?
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Çamaşır suyunun ana bileşeni olan hipoklorik asit, oldukça güçlü bir oksitleyicidir.
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İşlem sonrasında boyalar artık ışığı eskisi gibi soğuramaz ve kumaş ya tamamen beyazlar ya da solgun, garip bir renge dönüşür.
Çamaşır suyunun kıyafetlerde bıraktığı izler her zaman tamamen beyaz olmaz.
Kimyasallar olmasa bile, bazı boyalar zaten oldukça hassastır ve zamanla solmaya meyillidir.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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