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Çamaşır Suyu Renkli Giysileri Neden Beyazlatır?

Çamaşır Suyu Renkli Giysileri Neden Beyazlatır?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
07.03.2025 - 15:07

Çamaşır suyu, lekeleri çıkarmak için harika bir temizlik malzemesi olabilir ama yanlışlıkla renkli kıyafetlerinize bulaştığında işler pek de istediğiniz gibi gitmez. Bir anda kumaşın bazı bölgeleri solar, garip turuncu veya sarı lekeler oluşur ve o kıyafet genellikle 'ev kıyafeti' ilan edilir. Peki, çamaşır suyu nasıl oluyor da renkleri yok ediyor?

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Çamaşır suyunun ana bileşeni olan hipoklorik asit, oldukça güçlü bir oksitleyicidir.

Çamaşır suyunun ana bileşeni olan hipoklorik asit, oldukça güçlü bir oksitleyicidir.

Bu asit, kumaşlardaki boyar maddelere saldırarak onları oksitler ve kimyasal bağlarını parçalar. Boyalar genellikle çift bağlı karbon molekülleri içerir. Bu bağlar, elektronları serbestçe hareket ettirerek ışığın belirli dalga boylarını soğurur ve böylece biz o maddeyi renkli görürüz. 

Ancak çamaşır suyu, bu bağlara oksijen veya klor eklediğinde yapılarını bozarak bu özelliklerini kaybetmelerine neden olur. Sonuç? Renklerin ortadan kalkması!

İşlem sonrasında boyalar artık ışığı eskisi gibi soğuramaz ve kumaş ya tamamen beyazlar ya da solgun, garip bir renge dönüşür.

İşlem sonrasında boyalar artık ışığı eskisi gibi soğuramaz ve kumaş ya tamamen beyazlar ya da solgun, garip bir renge dönüşür.

Sadece boyaları değil kumaşın kendisini de etkileyen çamaşır suyu, lifleri zayıflatarak zamanla parçalanmalarına yol açabilir. Kumaşın dokusundaki bazı organik bileşenleri de oksitleyerek ipliklerin gevrekleşmesine neden olur.

Özellikle hassas kumaşlar, çamaşır suyunun bu saldırısından daha fazla etkilenir. O yüzden çamaşır suyu, renkli kıyafetler için korkulu bir düşman aslında...

Çamaşır suyunun kıyafetlerde bıraktığı izler her zaman tamamen beyaz olmaz.

Çamaşır suyunun kıyafetlerde bıraktığı izler her zaman tamamen beyaz olmaz.

Bazen kumaşta turuncu, sarı veya taba rengi bir solma görülebilir. Bunun sebebi, giysi üretiminde kullanılan fazla boyanın kumaşa tam bağlanamaması ve çamaşır suyunun bu fazla boyayı parçalarken arkada ilginç renkler bırakmasıdır.

Örneğin fazla doygun kırmızı bir tişört çamaşır suyuna maruz kaldığında tamamen beyaz olması beklenirken, geriye sarımsı bir renk kalabilir. Bunun sebebi, kırmızı pigmentlerin oksitlenmesi sırasında oluşan ara ürünlerin bazı dalga boylarını hala soğurabilmesidir.

Kimyasallar olmasa bile, bazı boyalar zaten oldukça hassastır ve zamanla solmaya meyillidir.

Kimyasallar olmasa bile, bazı boyalar zaten oldukça hassastır ve zamanla solmaya meyillidir.

Suluboya tablolarında da benzer bir durum yaşanır. Gün ışığına fazla maruz kalan boyalar, birkaç hafta içinde solabilir.

Bunu önlemek için endüstride kullanılan bazı boyalar UV ışınlarına ve kimyasal saldırılara karşı özel olarak dayanıklı üretilir. Ancak kıyafetlerde böyle kimyasalların kullanılması pek mümkün değildir çünkü bazıları toksik olabilir.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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