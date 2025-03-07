Çamaşır Suyu Renkli Giysileri Neden Beyazlatır?

Bu asit, kumaşlardaki boyar maddelere saldırarak onları oksitler ve kimyasal bağlarını parçalar. Boyalar genellikle çift bağlı karbon molekülleri içerir. Bu bağlar, elektronları serbestçe hareket ettirerek ışığın belirli dalga boylarını soğurur ve böylece biz o maddeyi renkli görürüz.

Ancak çamaşır suyu, bu bağlara oksijen veya klor eklediğinde yapılarını bozarak bu özelliklerini kaybetmelerine neden olur. Sonuç? Renklerin ortadan kalkması!