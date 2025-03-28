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Cam Tavanları Kıran, Dünyayı Sallayan Kadınlar İçin Güç Deposu 16 Şarkı!

etiket Cam Tavanları Kıran, Dünyayı Sallayan Kadınlar İçin Güç Deposu 16 Şarkı!

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
28.03.2025 - 20:16

Kızlar, toplanıyoruz! 💃✨ Kimse kusura bakmasın ama biz artık cam tavanları falan takmıyoruz, direkt kırıp geçiyoruz! 💥 Gücünü hissetmek, modunu yükseltmek ve “Ben buradayım!” demek için ihtiyacın olan tek şey: doğru müzik! İşte seni ayağa kaldıracak, dünyaya meydan okumanı sağlayacak 16 bomba şarkı! Sesi aç, sahne senin!

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1. Nil Karaibrahimgil - Kanatlarım Var Ruhumda

2. Sertab Erener - Bastırın Kızlar

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4. Özlem Tekin - Dağları Deldim

5. Nil Karaibrahimgil - Bütün Kızlar Toplandık

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6. 4Yüz - Kız Kıza

7. Nova Norda - Peşindeyim Kendimin

8. Karsu - Sana Ne

9. Sezen Aksu - Karşıyım

10. Ajda Pekkan - Boşvermişim Dünyaya

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11. Candan Erçetin - Gamsız Hayat

12. Nazan Öncel - Ben Sokak Kızyım

13. Şebnem Ferah - Ben Şarkımı Söylerken

14. Gaye Su Akyol - Kendimin Efendisiyim Ben

15. Şebnem Ferah, Hayko Cepkin, Badem , TNK, Aylin Aslım - Özgürce Yaşa

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16. Kalben - Çünkü Başka Sen Yok

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Ecem Bekar
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