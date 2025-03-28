Cam Tavanları Kıran, Dünyayı Sallayan Kadınlar İçin Güç Deposu 16 Şarkı!
Cam Tavanları Kıran, Dünyayı Sallayan Kadınlar İçin Güç Deposu 16 Şarkı!
Kızlar, toplanıyoruz! 💃✨ Kimse kusura bakmasın ama biz artık cam tavanları falan takmıyoruz, direkt kırıp geçiyoruz! 💥 Gücünü hissetmek, modunu yükseltmek ve “Ben buradayım!” demek için ihtiyacın olan tek şey: doğru müzik! İşte seni ayağa kaldıracak, dünyaya meydan okumanı sağlayacak 16 bomba şarkı! Sesi aç, sahne senin!
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1. Nil Karaibrahimgil - Kanatlarım Var Ruhumda
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2. Sertab Erener - Bastırın Kızlar
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4. Özlem Tekin - Dağları Deldim
5. Nil Karaibrahimgil - Bütün Kızlar Toplandık
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6. 4Yüz - Kız Kıza
7. Nova Norda - Peşindeyim Kendimin
8. Karsu - Sana Ne
9. Sezen Aksu - Karşıyım
10. Ajda Pekkan - Boşvermişim Dünyaya
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11. Candan Erçetin - Gamsız Hayat
12. Nazan Öncel - Ben Sokak Kızyım
13. Şebnem Ferah - Ben Şarkımı Söylerken
14. Gaye Su Akyol - Kendimin Efendisiyim Ben
15. Şebnem Ferah, Hayko Cepkin, Badem , TNK, Aylin Aslım - Özgürce Yaşa
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16. Kalben - Çünkü Başka Sen Yok
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