Hatice Aslan Kimdir, Kaç Yaşında? Hatice Aslan Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Merak Edilenler
Show TV'de yayınlanan Bahar dizisinde canlandırdığı Nevra karakteriyle son dönemde adından sıkça söz ettiren başarılı oyuncu Hatice Aslan Lale Devri, Ferhunde Hanımlar, Cam Tavanlar gibi birçok projede rol aldı. Özel hayatında da iki evlilik yapan ünlü oyuncunun bir çocuğu buluyor. Peki Hatice Aslan kimdir, kaç yaşında, nereli?
İşte Hatice Aslan hakkında tüm merak edilenler...
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Hatice Aslan Kimdir?
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Hatice Aslan Kariyer Başlangıcı
Hatice Aslan Özel Hayatı
Hatice Aslan Öne Çıkan Açıklamalar
Hatice Aslan Yer Aldığı Diziler
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Hatice Aslan Güncel Projeleri
Hatice Aslan Ödülleri ve Adaylıkları
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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