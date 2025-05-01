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Hatice Aslan Kimdir, Kaç Yaşında? Hatice Aslan Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Merak Edilenler

Hatice Aslan Kimdir, Kaç Yaşında? Hatice Aslan Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Merak Edilenler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
01.05.2025 - 13:36

Show TV'de yayınlanan Bahar dizisinde canlandırdığı Nevra karakteriyle son dönemde adından sıkça söz ettiren başarılı oyuncu Hatice Aslan Lale Devri, Ferhunde Hanımlar, Cam Tavanlar gibi birçok projede rol aldı. Özel hayatında da iki evlilik yapan ünlü oyuncunun bir çocuğu buluyor. Peki Hatice Aslan kimdir, kaç yaşında, nereli? 

İşte Hatice Aslan hakkında tüm merak edilenler...

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Hatice Aslan Kimdir?

Hatice Aslan Kimdir?

Türk tiyatrosunun usta isimlerinden biri olan Hatice Aslan, yalnızca sahnede değil, ekranda da etkileyici performanslarıyla hafızalara kazındı. 20 Şubat 1962’de Sivas’ta doğan Aslan, Ankara Devlet Konservatuvarı’nda tiyatro eğitimi aldıktan sonra Devlet Tiyatroları’nda uzun yıllar görev yaptı. Tiyatro kökenli bir oyuncu olmasına rağmen televizyon dizileri ve sinema filmleriyle de geniş kitlelere ulaştı. “Ferhunde Hanımlar” dizisindeki Necla karakteriyle tanındı, Nuri Bilge Ceylan’ın “Üç Maymun” filmindeki performansıyla ise uluslararası takdir topladı.

Hatice Aslan Kaç Yaşında?

Hatice Aslan, 20 Şubat 1962 doğumlu. Yani 2025 yılı itibarıyla 63 yaşında. Ama sahnedeki enerjisi ve ekrandaki karizmasıyla yaşını hiç belli etmeyenlerden!

Hatice Aslan Nereli?

Hatice Aslan Sivas doğumlu.

Hatice Aslan Kariyer Başlangıcı

Hatice Aslan Kariyer Başlangıcı

Tiyatro tutkusu onu Ankara Devlet Konservatuvarı’na taşıdı. 1983-84 sezonunda mezun olur olmaz Kenan Işık’ın yönettiği “Bozkır Güzellemesi” oyununda sahne aldı. Ardından İzmir Devlet Tiyatrosu’nda ve daha sonra Ankara Devlet Tiyatrosu’nda sahneye çıktı. Yani sahne tozu Hatice Aslan’ın üstüne daha en baştan güzelce sinmişti.

Hatice Aslan Özel Hayatı

Hatice Aslan Özel Hayatı

İlk evliliğini tiyatrocu Hakkı Ergök ile yaptı, bu evlilikten Ekin adında bir oğlu oldu. Ekin Ergök bugün New York’ta yaşayan başarılı bir kreatif direktör. İkinci evliliğini ise ressam Renan Kaleli ile yaptı.

Hatice Aslan Öne Çıkan Açıklamalar

Hatice Aslan Öne Çıkan Açıklamalar

Kartalkaya yangın faciası: 

  • Devletin başındakilere güvenmek istiyoruz. Ben nasıl oyuncuyum ve sadece oyunuma bakıyorsam ve başka bir şeye karışmıyorsam, herkes kendi işini yapsın ve doğru dürüst yapsın. Bu kadar çok maddeci bu kadar çok paraya düşkünlük... Her şeyi kazanç olarak görmek bizi bu hale getirdi. Biraz ülkemize önem versinler. İstediğim bu yani. Bunun denetimi yok mu? Denetleyeni yok mu? Parayla iş yürütmek... Yazıklar olsun diyorum.'

Ayşe Barım:

Bu ne demek ki şimdi? Elimizde bir torba var. Bu tarafta Gezi torbası, bu tarafta FETÖ torbası! Karıştıralım tombala gibi, aaa Ayşe Barım çıktı mı olacak yani? Geziyi niye böyle bir suç unsuru gibi göstermeye çalışıyorlar?

Hatice Aslan Yer Aldığı Diziler

Hatice Aslan Yer Aldığı Diziler

Hatice Aslan’ın televizyon kariyeri de en az tiyatrosu kadar zengin. İşte ekranlarda iz bırakan projelerinden bazıları:

  • Ferhunde Hanımlar (1993) – Nejla

  • En Son Babalar Duyar (2002) – Hülya

  • Kınalı Kar (2002) – Leyla

  • Hürrem Sultan (2003) – Mahidevran Sultan

  • Hırçın Menekşe (2003) – Pelin

  • Düğün Şarkıcısı (2008) – Şükran

  • Samanyolu (2010) – Belkıs

  • Lale Devri (2010-2011) – Zümrüt

Hatice Aslan Yer Aldığı Filmler

Sinema projeleriyle de adından söz ettiren Hatice Aslan’ın en dikkat çeken yapımları şunlar:

  • Elif’in Rüyaları (1992)

  • Deli Balta (1993)

  • Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım (2007)

  • Üç Maymun (2008) – Hacer

  • Eastern Plays / Yaz Mevsimi (2009)

  • Vücut (2012)

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Hatice Aslan Güncel Projeleri

Hatice Aslan Güncel Projeleri

Hatice Aslan şimdilerde Bahar dizisinde Nevra karakterini canlandırıyor. Nevra, başrollerinde Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak ve Buğra Gürsoy'un yer aldığı dizide en dikkat çeken ve en beğenilen karakterlerden biri.

Hatice Aslan Ödülleri ve Adaylıkları

Hatice Aslan Ödülleri ve Adaylıkları

Hatice Aslan’ın oyunculuğu, sadece izleyiciden değil, ödül jürilerinden de tam not aldı:

Üç Maymun (2008) ile: 

• 7. RiverRun Uluslararası Film Festivali – En İyi Kadın Oyuncu

• 2. Yeşilçam Ödülleri – En İyi Kadın Oyuncu

• 41. SİYAD Ödülleri – En İyi Kadın Oyuncu

Vücut (2012) ile:

• 18. Altın Koza Film Festivali – En İyi Kadın Oyuncu

• “Küçük Adam Ne Oldu Sana?” oyunuyla Afife Jale Ödülleri’ne aday gösterildi.

“Hepimizin Öyküsü Aynı” oyunuyla:

• 21. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri – Seçici Kurul Özel Ödülü

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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