Hatice Aslan Kimdir, Kaç Yaşında? Hatice Aslan Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Merak Edilenler

Türk tiyatrosunun usta isimlerinden biri olan Hatice Aslan, yalnızca sahnede değil, ekranda da etkileyici performanslarıyla hafızalara kazındı. 20 Şubat 1962’de Sivas’ta doğan Aslan, Ankara Devlet Konservatuvarı’nda tiyatro eğitimi aldıktan sonra Devlet Tiyatroları’nda uzun yıllar görev yaptı. Tiyatro kökenli bir oyuncu olmasına rağmen televizyon dizileri ve sinema filmleriyle de geniş kitlelere ulaştı. “Ferhunde Hanımlar” dizisindeki Necla karakteriyle tanındı, Nuri Bilge Ceylan’ın “Üç Maymun” filmindeki performansıyla ise uluslararası takdir topladı.

Hatice Aslan Kaç Yaşında?

Hatice Aslan, 20 Şubat 1962 doğumlu. Yani 2025 yılı itibarıyla 63 yaşında. Ama sahnedeki enerjisi ve ekrandaki karizmasıyla yaşını hiç belli etmeyenlerden!

Hatice Aslan Nereli?

Hatice Aslan Sivas doğumlu.