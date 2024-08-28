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"Çalmayın Abi Şöyle Şarkılar Ya" Atağı Geçirirken Arkada Size Eşlik Eden 13 Şarkı

etiket "Çalmayın Abi Şöyle Şarkılar Ya" Atağı Geçirirken Arkada Size Eşlik Eden 13 Şarkı

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
28.08.2024 - 18:16

Yarışma programı deyince aklımıza 'Kısmetse Olur' gelmemesi imkansız... En efsane repliklerden biri olan 'Çalmayın abi şöyle şarkılar ya!' lafına da biz kendi zevkimize göre bir playlist hazırladık!

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1. Hani Bekleyecektin

2. Ebru Gündeş - Söyleyin

3. Seni Severdim - Yıldız Usmonova feat.Yaşar (Official Video)

4. Halil Sezai - İsyan (Official Audio)

5. Aslı Demirer - Korkak (feat. Gökhan Türkmen)

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6. Düşer O

7. Sigarayı Bıraktım

8. Cengiz Kurtoğlu & Hakan Altun - Duyanlara Duymayanlara - (Official Video)

9. Muti & Azer Bülbül - İlle de Sen (Official Video)

10. Gece Yolculari - Meyhaneler Sen... (Official Video)

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11. Her Sevda Bir Ölümmüş (Hakan Altun) Official Music Video #hersevdabirölümmüş #hakanaltun

12. Cengiz Kurtoğlu - Saklı Düşler (Official Music Video)

13. Funda Arar - Yak Gel (Official Video)

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