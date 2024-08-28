"Çalmayın Abi Şöyle Şarkılar Ya" Atağı Geçirirken Arkada Size Eşlik Eden 13 Şarkı
"Çalmayın Abi Şöyle Şarkılar Ya" Atağı Geçirirken Arkada Size Eşlik Eden 13 Şarkı
Yarışma programı deyince aklımıza 'Kısmetse Olur' gelmemesi imkansız... En efsane repliklerden biri olan 'Çalmayın abi şöyle şarkılar ya!' lafına da biz kendi zevkimize göre bir playlist hazırladık!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Hani Bekleyecektin
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Ebru Gündeş - Söyleyin
3. Seni Severdim - Yıldız Usmonova feat.Yaşar (Official Video)
4. Halil Sezai - İsyan (Official Audio)
5. Aslı Demirer - Korkak (feat. Gökhan Türkmen)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Düşer O
7. Sigarayı Bıraktım
8. Cengiz Kurtoğlu & Hakan Altun - Duyanlara Duymayanlara - (Official Video)
9. Muti & Azer Bülbül - İlle de Sen (Official Video)
10. Gece Yolculari - Meyhaneler Sen... (Official Video)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın