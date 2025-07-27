Çalma Listeni Oluştur, Ruh İkizin Olan Sanatçıyı Bulalım!
Seni hangi şarkıcıya benzetsek hoşuna giderdi? Ya da sana bakınca aklımıza hangi şarkıcının geldiğini söylesek mutlu olurdun? Sana verdiğimiz şarkıları seçerek bu soruların cevabını bulabilirsin!
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.
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2. Şimdi de yaşını öğrenelim!
3. 90'lı yılların ortaları ve 2000'ler başı, Türkçe popun altın çağından bir şarkı seç hadi!
4. En sevdiğin Eurovision şarkımız hangisi peki?
5. Türkçe Rock denilince aklına ilk gelen şarkı?
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6. Seksenler denilince akan sular durur müzik dünyasında, peki senin en sevdiğin hangisi?
7. Bu şarkıların yayımlanmasından 10 seneden fazla geçti! Birini seçer misin?
8. Bu Rap parçalarından hangisini listene eklersin?
9. Zor olacak elbet ancak son olarak bu efsane şarkılardan bir tanesini seçmen gerekiyor!
10. Sezen Aksu!
11. Mabel Matiz!
12. Zeynep Bastık!
13. Teoman!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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