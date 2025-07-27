Çalma Listeni Oluştur, Ruh İkizin Olan Sanatçıyı Bulalım!

Senin playlist bir yandan hüzünlü, bir yandan aşırı havalı. Sanki biri hem “Beni kimse anlamıyor...” demiş hem de “Ama çok da umrumda değil!” havası basmış.

Ruh ikizin kesinlikle Mabel Matiz. Çünkü sen de onun gibi sıradan olanı sevmiyorsun. Duyguları yaşıyorsun ama içine gömmüyorsun, şekle sokup dışa yansıtıyorsun. Estetik, zarafet, hafif bir trip, hafif bir başkaldırı… sende hepsi var. Mabel’in şarkıları gibi sen de zaman zaman düşündüren, bazen de “Dur bi dans edeyim!” dedirten bir karışımsın.