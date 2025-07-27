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Çalma Listeni Oluştur, Ruh İkizin Olan Sanatçıyı Bulalım!

etiket Çalma Listeni Oluştur, Ruh İkizin Olan Sanatçıyı Bulalım!

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
27.07.2025 - 23:16

Seni hangi şarkıcıya benzetsek hoşuna giderdi? Ya da sana bakınca aklımıza hangi şarkıcının geldiğini söylesek mutlu olurdun? Sana verdiğimiz şarkıları seçerek bu soruların cevabını bulabilirsin!

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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.

2. Şimdi de yaşını öğrenelim!

3. 90'lı yılların ortaları ve 2000'ler başı, Türkçe popun altın çağından bir şarkı seç hadi!

4. En sevdiğin Eurovision şarkımız hangisi peki?

5. Türkçe Rock denilince aklına ilk gelen şarkı?

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6. Seksenler denilince akan sular durur müzik dünyasında, peki senin en sevdiğin hangisi?

7. Bu şarkıların yayımlanmasından 10 seneden fazla geçti! Birini seçer misin?

8. Bu Rap parçalarından hangisini listene eklersin?

9. Zor olacak elbet ancak son olarak bu efsane şarkılardan bir tanesini seçmen gerekiyor!

10. Sezen Aksu!

10. Sezen Aksu!

Senin çalma listene bir göz attık ve duygular orada kendi başına şiir yazıyor diye gördük! Kalbinin sesini bastırmıyorsun ve her melodide içini dökmeyi seviyorsun. Sezen Aksu tam senin ruh ikizin çünkü o da ne hissediyorsa olduğu gibi söylüyor, saklamıyor, gizlemiyor. Duygularla aran iyi ve hatta biraz fazla samimisiniz. Eski defterleri karıştırmak, pencereye yaslanıp “Neden böyle oldu?” diye düşünmek, sonra bir kahve koyup her şeyi kabullenmek tam senlik. Sezen’le yan yana gelseniz, susmazdınız. Ama zaten bazen sessizlik bile bir şarkıdır, değil mi?

11. Mabel Matiz!

11. Mabel Matiz!

Senin playlist bir yandan hüzünlü, bir yandan aşırı havalı. Sanki biri hem “Beni kimse anlamıyor...” demiş hem de “Ama çok da umrumda değil!” havası basmış.

Ruh ikizin kesinlikle Mabel Matiz. Çünkü sen de onun gibi sıradan olanı sevmiyorsun. Duyguları yaşıyorsun ama içine gömmüyorsun, şekle sokup dışa yansıtıyorsun. Estetik, zarafet, hafif bir trip, hafif bir başkaldırı… sende hepsi var. Mabel’in şarkıları gibi sen de zaman zaman düşündüren, bazen de “Dur bi dans edeyim!” dedirten bir karışımsın.

12. Zeynep Bastık!

12. Zeynep Bastık!

Senin listene şöööyle bir baktık ve enerji yerinde, tempo güzel, arada bir içli şarkılar da var ama seni hemen yere yatırmazlar. Ruh hâlin dengesiz değil, çok yönlü. Bir gün story’e slow atarsın, ertesi gün dans edip hayat devam ediyor dersin. Zeynep Bastık tam senin vibe’ın: Tatlı, samimi, çok dağılmadan da duygusal olabilen biri. Hem “beni dinleyin” diyen bir tarafın var hem de çok da ciddiye almayın ya diyen bir rahatlığın. Yani hayatı fazla zorlamadan, kendi tempoda yaşayıp gidiyorsun. Tam Zeynep kafası.

13. Teoman!

13. Teoman!

Listeye şöyle bir baktık da biraz karanlık, biraz sert ama kesinlikle ruhu olan bir tarz var. Sana ruh ikizi olarak kim denk gelir? Tabii ki Teoman! Çünkü sen de her şeyi fazla konuşmazsın ama içinde bir yerlerde dünya kadar cümle vardır. Kendine ait bir dünyan var ve kimsenin oraya öyle pat diye girmesini istemiyorsun. Hafif bir melankoli, azıcık boşvermişlik ama alt metinlerde çok derin düşünceler… Teoman gibi senin de bir “Ben böyleyim.” tavrın var. Ve bu, seni olduğun gibi etkileyici yapıyor.

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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