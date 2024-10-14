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Çalışma Stiline Göre Motivasyonunu Artıracak Bir Şarkı Öneriyoruz!

etiket Çalışma Stiline Göre Motivasyonunu Artıracak Bir Şarkı Öneriyoruz!

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
14.10.2024 - 22:28

Çalışma motivasyonunu en iyi şekilde artıracak o şarkı hangisi?

Cevabı bu testte!

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1. Odak süren genel olarak nasıl?

2. Peki ya bir şey yaparken biri sana seslendiğinde onu duymadan işine devam ettiğin oldu mu?

3. Evde çalışıyorsun diyelim, nerede çalışmayı tercih edersin?

4. Çalışırken müzik dinliyor musun?

5. Peki ya çalışırken bir şeyler izlediğin oluyor mu?

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6. Bu renklerden hangisi sana daha huzurlu hissettiriyor?

7. Hangisini tercih edersin?

8. Son soru! Diyelim ki bu fotoğraflardan birindeki çalışma alanı senin olacak. Hangisini seçerdin?

Don't Stop Me Now

Stronger

Loose Yourself

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