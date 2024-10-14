Çalışma Stiline Göre Motivasyonunu Artıracak Bir Şarkı Öneriyoruz!
Çalışma Stiline Göre Motivasyonunu Artıracak Bir Şarkı Öneriyoruz!
Çalışma motivasyonunu en iyi şekilde artıracak o şarkı hangisi?
Cevabı bu testte!
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1. Odak süren genel olarak nasıl?
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2. Peki ya bir şey yaparken biri sana seslendiğinde onu duymadan işine devam ettiğin oldu mu?
3. Evde çalışıyorsun diyelim, nerede çalışmayı tercih edersin?
4. Çalışırken müzik dinliyor musun?
5. Peki ya çalışırken bir şeyler izlediğin oluyor mu?
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