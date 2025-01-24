Çalışan Annelere Bakıcı Desteği Geliyor: İlk Etapta İstanbul, Ankara, İzmir
Çalışan Annelere Bakıcı Desteği Geliyor: İlk Etapta İstanbul, Ankara, İzmir
Türkiye ile AB tarafından ortaklaşa finanse edilen “Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi II” çerçevesinde Ankara, İstanbul, İzmir’de ikamet eden 3.500 çalışan anneye 20 ay boyunca destek sağlanacak.
İşte çalışan annelere verilecek bakıcı desteğinin detayları:
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Çalışan annelerin desteklenmesiyle ilgili yeni adımlar devreye alınıyor.
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Türkiye ile AB tarafından ortaklaşa finanse edilen ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yürütülmekte olan Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi II çerçevesinde çalışan annelere destek sağlanacak.
Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre; Ankara, İstanbul, İzmir’de yürütülen projeye aylık 15 milyon 295 bin 329 lira kaynak sağlanacak. 20 ay sürecek projeden toplamda 3.500 kişi faydalanacak.
Çalışan annelerin her zaman yanında olduklarını ifade eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, proje sayesinde annelerin kayıtlı istihdama katılmasını desteklediklerini, sigortalı ve eğitimli çocuk bakıcılığını teşvik ettiklerini söyledi.
Proje kapsamında tam zamanlı çalışan annelere 18 bin 926 lira (510 avro), bekâr veya özel ihtiyaçlı çocuğu olan annelere 20 bin 779 lira (560 avro), yarı zamanlı çalışan annelere 9.462 lira (255 avro), bekâr veya özel ihtiyaçlı çocuğu olan yarı zamanlı çalışan annelere 11 bin 317 lira (305 avro) ödeme yapılacak. Bu arada, yeni tutarlarla birlikte destek miktarları da artmış oldu.
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0-24 ay arası çocuğu olup, çocuğuna baktırmak üzere eğitimli bir bakıcıyı sigortalı olarak istihdam eden ve kendisi hizmet akdiyle bir işverene bağlı olarak tam veya yarı zamanlı çalışan anneler, çalışan anne desteğinden faydalanabiliyor. Projeden yararlanabilmek için taşınması gereken şartlar şunlar:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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