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Çaldığı An Tüylerimizi Diken Diken Eden Ama Dinlemekten Vazgeçemeyeceğimiz 11 Şarkı

etiket Çaldığı An Tüylerimizi Diken Diken Eden Ama Dinlemekten Vazgeçemeyeceğimiz 11 Şarkı

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
15.01.2025 - 23:56

Efsanevi müzikler, kaç yıl geçerse geçsin dinlediğimizde tüylerimizi diken diken etmeye yetiyor. Böyle kaliteli şarkıları dinlerken adeta kendimizden geçiyoruz. Peki, senin tüylerini diken diken eden efsanevi şarkın hangisi?

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1. Alabina

2. Bring me to Life

3. Pump it

4. Engel

5. In the End

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6. Losing My Religion

7. All the things she said

8. Fairytale

9. Beggin'

10. The Good the Bad the Crazy

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11. Hadi

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pondsjournal
pondsjournal
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