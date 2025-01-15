Çaldığı An Tüylerimizi Diken Diken Eden Ama Dinlemekten Vazgeçemeyeceğimiz 11 Şarkı
Çaldığı An Tüylerimizi Diken Diken Eden Ama Dinlemekten Vazgeçemeyeceğimiz 11 Şarkı
Efsanevi müzikler, kaç yıl geçerse geçsin dinlediğimizde tüylerimizi diken diken etmeye yetiyor. Böyle kaliteli şarkıları dinlerken adeta kendimizden geçiyoruz. Peki, senin tüylerini diken diken eden efsanevi şarkın hangisi?
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1. Alabina
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2. Bring me to Life
3. Pump it
4. Engel
5. In the End
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6. Losing My Religion
7. All the things she said
8. Fairytale
9. Beggin'
10. The Good the Bad the Crazy
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11. Hadi
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