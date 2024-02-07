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Çağlayan Adliyesi'nde Öldürülen Saldırgan İçin "Keşke Ölmeseydi, Çok Yakışıklıydı" Diyen Kadın Tepki Çekti!

Çağlayan Adliyesi'nde Öldürülen Saldırgan İçin "Keşke Ölmeseydi, Çok Yakışıklıydı" Diyen Kadın Tepki Çekti!

Zeynep Deniz Güler
Zeynep Deniz Güler - Onedio Editörü
07.02.2024 - 12:00

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Dün öğle saatlerinde Çağlayan Adliyesi'nde DHKP/C terör örgütüne mensup oldukları öğrenilen biri kadın biri erkek iki saldırgan hakkında 'Keşke ölmeselerdi, vuran da vurulan da çok yakışıklıydı' diyen kadın sosyal medyada büyük tepki çekti.

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Dün öğlen saatlerinde Çağlayan Adliyesi'nin C kapısı önünde duyulan silah sesleri paniğe neden oldu.

Dün öğlen saatlerinde Çağlayan Adliyesi'nin C kapısı önünde duyulan silah sesleri paniğe neden oldu.

Adliyedeki polis noktasına yapıldığı öğrenilen saldırıda 3'ü polis 6 kişi yaralanırken saldırıyı düzenleyen DHKP/C terör örgütüne üye olan biri kadın biri erkek E.Y. ve P.B. isimli saldırganlar polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

Adliyedeki polis noktasına yapıldığı öğrenilen saldırıda 3'ü polis 6 kişi yaralanırken saldırıyı düzenleyen DHKP/C terör örgütüne üye olan biri kadın biri erkek E.Y. ve P.B. isimli saldırganlar polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

Saldırganlar hayatını kaybetti.

Detaylar 👇

Saldırı sırasında adliyeye teslim olmak için gelen bir kadın, o anları kaydetti.

Saldırı sırasında adliyeye teslim olmak için gelen bir kadın, o anları kaydetti.

O anlar sosyal medyada viral olurken videoyu kaydeden kadının kurduğu cümleler tepki çekti.

O anlar sosyal medyada viral olurken videoyu kaydeden kadının kurduğu cümleler tepki çekti.

"Vuranlar da vurulanlar da bir yakışıklı ki... Keşke ölmeselerdi" diyen kadının sözleri sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

"Vuranlar da vurulanlar da bir yakışıklı ki... Keşke ölmeselerdi" diyen kadının sözleri sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.
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O anları buradan izleyebilirsiniz 👇

Görüntüler sosyal medyada adeta infial yarattı.

Görüntüler sosyal medyada adeta infial yarattı.
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com

Peki siz bu görüntüler hakkında ne düşünüyorsunuz?

Peki siz bu görüntüler hakkında ne düşünüyorsunuz?
twitter.com

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