Çağlayan Adliyesi'nde Öldürülen Saldırgan İçin "Keşke Ölmeseydi, Çok Yakışıklıydı" Diyen Kadın Tepki Çekti!

Dün öğle saatlerinde Çağlayan Adliyesi'nde DHKP/C terör örgütüne mensup oldukları öğrenilen biri kadın biri erkek iki saldırgan hakkında 'Keşke ölmeselerdi, vuran da vurulan da çok yakışıklıydı' diyen kadın sosyal medyada büyük tepki çekti.