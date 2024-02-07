Çağlayan Adliyesi'nde Öldürülen Saldırgan İçin "Keşke Ölmeseydi, Çok Yakışıklıydı" Diyen Kadın Tepki Çekti!

Dün öğle saatlerinde Çağlayan Adliyesi'nde DHKP/C terör örgütüne mensup oldukları öğrenilen biri kadın biri erkek iki saldırgan hakkında 'Keşke ölmeselerdi, vuran da vurulan da çok yakışıklıydı' diyen kadın sosyal medyada büyük tepki çekti.
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Dün öğlen saatlerinde Çağlayan Adliyesi'nin C kapısı önünde duyulan silah sesleri paniğe neden oldu.
Adliyedeki polis noktasına yapıldığı öğrenilen saldırıda 3'ü polis 6 kişi yaralanırken saldırıyı düzenleyen DHKP/C terör örgütüne üye olan biri kadın biri erkek E.Y. ve P.B. isimli saldırganlar polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.
Saldırı sırasında adliyeye teslim olmak için gelen bir kadın, o anları kaydetti.
O anlar sosyal medyada viral olurken videoyu kaydeden kadının kurduğu cümleler tepki çekti.
"Vuranlar da vurulanlar da bir yakışıklı ki... Keşke ölmeselerdi" diyen kadının sözleri sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.
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O anları buradan izleyebilirsiniz 👇
Görüntüler sosyal medyada adeta infial yarattı.
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