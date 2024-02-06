Yardım Kolisinden Çıkan Montun Cebindeki Küpeleri Saklayan Depremzede Paylaşımıyla Herkesi Duygulandırdı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminin üzerinden tam 1 yıl geçti... Acısı hala dün gibi yüreğimizi yakan depremde tüm ülke tek yürek olup depremzedelere yardım kolileri hazırlamıştı. Yardımın ulaştığı Şevval isimli depremzede ise kendisine verilen montun cebinde bulduğu küpeyi ömrünün sonuna kadar saklayacağını belirtmişti. Depremin 1. yıl dönümünde yaptığı paylaşım ise herkesi duygulandırdı.