Yardım Kolisinden Çıkan Montun Cebindeki Küpeleri Saklayan Depremzede Paylaşımıyla Herkesi Duygulandırdı
Yardım Kolisinden Çıkan Montun Cebindeki Küpeleri Saklayan Depremzede Paylaşımıyla Herkesi Duygulandırdı
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminin üzerinden tam 1 yıl geçti... Acısı hala dün gibi yüreğimizi yakan depremde tüm ülke tek yürek olup depremzedelere yardım kolileri hazırlamıştı. Yardımın ulaştığı Şevval isimli depremzede ise kendisine verilen montun cebinde bulduğu küpeyi ömrünün sonuna kadar saklayacağını belirtmişti. Depremin 1. yıl dönümünde yaptığı paylaşım ise herkesi duygulandırdı.
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Tam 1 yıl önce tüm Türkiye'nin yüreğini dağlayan 6 Şubat depremi yaşandı...
Binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği, yüz binlerce vatandaşımızın yaralandığı ve milyonlarca vatandaşımızın maddi manevi eksik kaldığı depremin üstünden tam bir yıl geçse de acısı dün gibi...
O günlerde tüm ülke tek yürek olup geride kalan depremzedeler için elimizden geleni yapmaya çalışmıştık. Bu çabalardan biri de evi yıkılan, kimsesiz kalan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak oldu.
Yardımların ulaştığı bir depremzede arkadaşımız da Şevval olmuş. Şevval kendisine ulaştırılan montun cebinden çıkan bir çift küpeyi depremden 5 gün sonra Twitter hesabından paylaşmış ve 'Ömrüm boyunca saklayacağım' demişti.
Şevval depremin birinci yıl dönümünde o küpeyi hala sakladığını söyledi.
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Şevval'in bu paylaşımı görenleri duygulandırdı.
Umarız kimse böyle bir acıyı bir daha yaşamaz...
Hem de en iyisini...
Ne diyelim bilemiyoruz...
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