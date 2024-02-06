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Yardım Kolisinden Çıkan Montun Cebindeki Küpeleri Saklayan Depremzede Paylaşımıyla Herkesi Duygulandırdı

Yardım Kolisinden Çıkan Montun Cebindeki Küpeleri Saklayan Depremzede Paylaşımıyla Herkesi Duygulandırdı

Zeynep Deniz Güler
Zeynep Deniz Güler - Onedio Editörü
07.02.2024 - 01:07

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminin üzerinden tam 1 yıl geçti... Acısı hala dün gibi yüreğimizi yakan depremde tüm ülke tek yürek olup depremzedelere yardım kolileri hazırlamıştı. Yardımın ulaştığı Şevval isimli depremzede ise kendisine verilen montun cebinde bulduğu küpeyi ömrünün sonuna kadar saklayacağını belirtmişti. Depremin 1. yıl dönümünde yaptığı paylaşım ise herkesi duygulandırdı.

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Tam 1 yıl önce tüm Türkiye'nin yüreğini dağlayan 6 Şubat depremi yaşandı...

Tam 1 yıl önce tüm Türkiye'nin yüreğini dağlayan 6 Şubat depremi yaşandı...

Binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği, yüz binlerce vatandaşımızın yaralandığı ve milyonlarca vatandaşımızın maddi manevi eksik kaldığı depremin üstünden tam bir yıl geçse de acısı dün gibi...

Binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği, yüz binlerce vatandaşımızın yaralandığı ve milyonlarca vatandaşımızın maddi manevi eksik kaldığı depremin üstünden tam bir yıl geçse de acısı dün gibi...

O günlerde tüm ülke tek yürek olup geride kalan depremzedeler için elimizden geleni yapmaya çalışmıştık. Bu çabalardan biri de evi yıkılan, kimsesiz kalan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak oldu.

O günlerde tüm ülke tek yürek olup geride kalan depremzedeler için elimizden geleni yapmaya çalışmıştık. Bu çabalardan biri de evi yıkılan, kimsesiz kalan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak oldu.

Bu yüzden deprem bölgelerine ülkenin dört bir yanından vatandaşların hazırladığı yardım kolileri akın ediyordu.

Yardımların ulaştığı bir depremzede arkadaşımız da Şevval olmuş. Şevval kendisine ulaştırılan montun cebinden çıkan bir çift küpeyi depremden 5 gün sonra Twitter hesabından paylaşmış ve 'Ömrüm boyunca saklayacağım' demişti.

Yardımların ulaştığı bir depremzede arkadaşımız da Şevval olmuş. Şevval kendisine ulaştırılan montun cebinden çıkan bir çift küpeyi depremden 5 gün sonra Twitter hesabından paylaşmış ve 'Ömrüm boyunca saklayacağım' demişti.
twitter.com

Şevval depremin birinci yıl dönümünde o küpeyi hala sakladığını söyledi.

Şevval depremin birinci yıl dönümünde o küpeyi hala sakladığını söyledi.
twitter.com
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Şevval'in bu paylaşımı görenleri duygulandırdı.

Şevval'in bu paylaşımı görenleri duygulandırdı.
twitter.com

Umarız kimse böyle bir acıyı bir daha yaşamaz...

Umarız kimse böyle bir acıyı bir daha yaşamaz...
twitter.com

Hem de en iyisini...

Hem de en iyisini...
twitter.com

Ne diyelim bilemiyoruz...

Ne diyelim bilemiyoruz...
twitter.com

Yorum sırası sizin...

Yorum sırası sizin...
twitter.com

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