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Çağla Altunkaya'nın Gelinliğini Burcundan Yola Çıkarak Tahmin Eden Kişi Beyinleri Yaktı

Çağla Altunkaya'nın Gelinliğini Burcundan Yola Çıkarak Tahmin Eden Kişi Beyinleri Yaktı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
06.09.2024 - 21:21

Dört buçuk yıldır beraber olan Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya, nikah masasına oturdu. Bütün detaylarını magazin manşetlerinde gördüğümüz düğün, bütün ihtişamıyla gerçekleşti. Tercih ettiği gelinlikle beğenilen Çağla Altunkaya, after elbisesiyle de çok konuşuldu.

Düğünün ardından, Çağla Hanım'ın after elbisesine aslında burcunun karar verdiği ortaya çıktı!

Peki, nasıl?

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Çağla Altunkaya ve Acun Ilıcalı, dört buçuk yıllık beraberliklerini evlilikle taçlandırdı.

Çağla Altunkaya ve Acun Ilıcalı, dört buçuk yıllık beraberliklerini evlilikle taçlandırdı.

Esma Sultan Yalısı'nda gerçekleşen düğün, elbette oldukça ihtişamlıydı. Davetlilerin uyması gereken kıyafet kuralları vardı, katılan isimlerin sosyal medya paylaşımı yapması ise yasaklanmıştı.

Bu ihtişamlı düğünün her bir detayını magazin manşetlerinden takip ettik.

Bu ihtişamlı düğünün her bir detayını magazin manşetlerinden takip ettik.

Sosyal medya yasağını delen isimler, Ilıcalı ve Altunkaya düğününden kareleri paylaşmaya başladı. Tabii herkesin yorumu da farklıydı.

Çağla Altunkaya'nın en mutlu gününe hazırlandığı anları baştan sona gördük.

Çağla Altunkaya'nın en mutlu gününe hazırlandığı anları baştan sona gördük.

Altunkaya'nın heyecanı ve mutluluğu, henüz saç-makyaj aşamasındayken bile gözlerinden okunuyordu.

Gelelim Çağla Altunkaya'nın gelinliğine. Altunkaya, düğününde oldukça zarif ve sade bir model tercih etti.

Gelelim Çağla Altunkaya'nın gelinliğine. Altunkaya, düğününde oldukça zarif ve sade bir model tercih etti.

Altunkaya'nın gelinliği kimileri tarafından geçer oy alırken kimileri için de sınıfta kaldı. Zevkler ve renkler tartışılmaz sonuçta!

Tabii Çağla Altunkaya, nikah merasiminin ardından after parti elbisesine geçiş yaptı.

Tabii Çağla Altunkaya, nikah merasiminin ardından after parti elbisesine geçiş yaptı.

After için mini bir model tercih eden gelinimiz, elbisesinin detaylarıyla yine tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 

Peki Altunkaya, görenlerin hayran kaldığı bu after elbisesine nasıl karar verdi dersiniz?

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Çağla Altunkaya, 2 Temmuz doğumlu bir Yengeç burcu. After parti elbisesine ise burcuna göre karar vermiş anlayacağınız!

Çağla Altunkaya, 2 Temmuz doğumlu bir Yengeç burcu. After parti elbisesine ise burcuna göre karar vermiş anlayacağınız!
twitter.com

Burçlara göre kombinler hazırlayan bir sosyal medya kullanıcısı, Temmuz ayının sonlarında Yengeç burçları için tam da bu elbiseyi kullanarak bir kombin tasarlamış.

"Biz bu işin kitabını yazarız" demekte ise son derece haklı gibi görünüyor!

"Biz bu işin kitabını yazarız" demekte ise son derece haklı gibi görünüyor!
twitter.com

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