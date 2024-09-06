Çağla Altunkaya'nın Gelinliğini Burcundan Yola Çıkarak Tahmin Eden Kişi Beyinleri Yaktı
Çağla Altunkaya'nın Gelinliğini Burcundan Yola Çıkarak Tahmin Eden Kişi Beyinleri Yaktı
Dört buçuk yıldır beraber olan Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya, nikah masasına oturdu. Bütün detaylarını magazin manşetlerinde gördüğümüz düğün, bütün ihtişamıyla gerçekleşti. Tercih ettiği gelinlikle beğenilen Çağla Altunkaya, after elbisesiyle de çok konuşuldu.
Düğünün ardından, Çağla Hanım'ın after elbisesine aslında burcunun karar verdiği ortaya çıktı!
Peki, nasıl?
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Çağla Altunkaya ve Acun Ilıcalı, dört buçuk yıllık beraberliklerini evlilikle taçlandırdı.
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Bu ihtişamlı düğünün her bir detayını magazin manşetlerinden takip ettik.
Çağla Altunkaya'nın en mutlu gününe hazırlandığı anları baştan sona gördük.
Gelelim Çağla Altunkaya'nın gelinliğine. Altunkaya, düğününde oldukça zarif ve sade bir model tercih etti.
Tabii Çağla Altunkaya, nikah merasiminin ardından after parti elbisesine geçiş yaptı.
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Çağla Altunkaya, 2 Temmuz doğumlu bir Yengeç burcu. After parti elbisesine ise burcuna göre karar vermiş anlayacağınız!
"Biz bu işin kitabını yazarız" demekte ise son derece haklı gibi görünüyor!
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