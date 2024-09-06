Çağla Altunkaya'nın Gelinliğini Burcundan Yola Çıkarak Tahmin Eden Kişi Beyinleri Yaktı

Dört buçuk yıldır beraber olan Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya, nikah masasına oturdu. Bütün detaylarını magazin manşetlerinde gördüğümüz düğün, bütün ihtişamıyla gerçekleşti. Tercih ettiği gelinlikle beğenilen Çağla Altunkaya, after elbisesiyle de çok konuşuldu.

Düğünün ardından, Çağla Hanım'ın after elbisesine aslında burcunun karar verdiği ortaya çıktı!

Peki, nasıl?