Çabuk Koşun Oylama Yapıyoruz: Haftanın En Rüküş Kadınını Seçiyoruz!
Çabuk Koşun Oylama Yapıyoruz: Haftanın En Rüküş Kadınını Seçiyoruz!
Kaynak: https://onedio.com/haber/cabuk-kosun-...
Hafta boyunca birbirinden ünlü isimlerden bahsettik. Kimileri açıklamalarıyla, kimileri verdiği pozlarla konuşuldu. Kombinleriyle gündem olanlar ise yine dillere düştü.
Hadi gelin haftanın en rüküş kadınını oylarınızla seçelim...
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Sinem Kobal
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Yasemin Tatlıses
Demet Akalın
Sibel Can
Simge Sağın
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Hadise
Hande Yener
Bülent Ersoy
Seda Bakan
Fadik Sevin Atasoy
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Peki Haftanın En Rüküş Kadını Sizce Kim?
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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Sibel can açık ara en önde gider rüküş itici o elbiseyi giyerken hiç mi aynaya baktırmadılar. Yasemin tatlıses hayrola o giyindiklerin ne aceleyle markete gi... Devamını Gör