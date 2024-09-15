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Çabuk Koşun Oylama Yapıyoruz: Haftanın En Rüküş Kadınını Beraber Seçiyoruz!

Çabuk Koşun Oylama Yapıyoruz: Haftanın En Rüküş Kadınını Beraber Seçiyoruz!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
15.09.2024 - 16:29

Hafta boyunca birbirinden ünlü isimlerden bahsettik. Kimileri açıklamalarıyla, kimileri verdiği pozlarla konuşuldu. Kombinleriyle gündem olanlar ise yine dillere düştü.

Hadi gelin haftanın en rüküş kadınını oylarınızla seçelim...

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Yonca Evcimik

Yonca Evcimik

Bülent Ersoy

Bülent Ersoy

Sinem Kobal

Sinem Kobal

Nazlı Sabancı

Nazlı Sabancı

Simge

Simge
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Zeynep Bastık

Zeynep Bastık

Peki Haftanın En Rüküş Kadını Sizce Kim?

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