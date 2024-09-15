Çabuk Koşun Oylama Yapıyoruz: Haftanın En Rüküş Kadınını Beraber Seçiyoruz!
Çabuk Koşun Oylama Yapıyoruz: Haftanın En Rüküş Kadınını Beraber Seçiyoruz!
Hafta boyunca birbirinden ünlü isimlerden bahsettik. Kimileri açıklamalarıyla, kimileri verdiği pozlarla konuşuldu. Kombinleriyle gündem olanlar ise yine dillere düştü.
Hadi gelin haftanın en rüküş kadınını oylarınızla seçelim...
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Yonca Evcimik
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Bülent Ersoy
Sinem Kobal
Nazlı Sabancı
Simge
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Zeynep Bastık
Peki Haftanın En Rüküş Kadını Sizce Kim?
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