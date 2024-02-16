Büyükelçi Atamaları Resmi Gazete’de: Ahmet Misbah Demircan Tunus Büyükelçisi Oldu
Büyükelçi Atamaları Resmi Gazete’de: Ahmet Misbah Demircan Tunus Büyükelçisi Oldu
Bugün yayınlanan Resmi Gazete’de büyükelçi atamaları yer aldı. Eski Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler Suudi Arabistan Büyükelçiliğine, eski Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ise Tunus Büyükelçiliğine atandı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.
Eski Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler, Türkiye’nin yeni Suudi Arabistan Büyükelçisi oldu.
AK Partili eski Beyoğlu Belediye Başkanı olan Ahmet Misbah Demircan ise Tunus Büyükelçiliğine atandı.
Diğer atama kararları şöyle;
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