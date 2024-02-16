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Büyükelçi Atamaları Resmi Gazete’de: Ahmet Misbah Demircan Tunus Büyükelçisi Oldu

Büyükelçi Atamaları Resmi Gazete’de: Ahmet Misbah Demircan Tunus Büyükelçisi Oldu

Resmi Gazete
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
16.02.2024 - 08:14

Bugün yayınlanan Resmi Gazete’de büyükelçi atamaları yer aldı. Eski Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler Suudi Arabistan Büyükelçiliğine, eski Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ise Tunus Büyükelçiliğine atandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Eski Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler, Türkiye’nin yeni Suudi Arabistan Büyükelçisi oldu.

Eski Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler, Türkiye’nin yeni Suudi Arabistan Büyükelçisi oldu.

AK Partili eski Beyoğlu Belediye Başkanı olan Ahmet Misbah Demircan ise Tunus Büyükelçiliğine atandı.

AK Partili eski Beyoğlu Belediye Başkanı olan Ahmet Misbah Demircan ise Tunus Büyükelçiliğine atandı.

Diğer atama kararları şöyle;

Diğer atama kararları şöyle;

“Kuzey Makedonya Büyükeliğine Fatih Ulusoy, Slovak Büyükelçiliğine Erkan Özoral, Portekiz Büyükelçiliğine Haldun Koç, Cibuti Büyükelçiliğine Erdal Sabri Ergen, Dominik Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Emriye Bağdagül Ormancı, Somali Büyükelçiliğine Alper Aktaş, Çad Büyükelçiliğine Cem Utkan ve Gambiya Büyükelçiliğine ise Fahri Türker Oba atandı”

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