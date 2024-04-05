Büyükelçi Atamaları Resmi Gazete’de: ABD Büyükelçisi Sedat Önal Oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan kararname bugün Resmi Gazete’de yer aldı. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Büyükelçiliği'ne Sedat Önal, Birleşmiş Milletler Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği'ne ise Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız atandı.
Resmi Gazete’nin bugün yayımlanan sayısında büyükelçi atamaları yer aldı.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Büyükelçiliği'ne Sedat Önal atanırken, ondan boşalan Birleşmiş Milletler Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği’ne de Ahmet Yıldız görevlendirildi.
Resmi Gazete’de yer alan diğer büyükelçi atamaları ise şu şekilde;
Gine Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Güney ve Batı Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Rifat Cem Örnekol, Şili Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ahmet İhsan Kızıltan, Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Doğu Asya Genel Müdür Yardımcısı Korhan Kemik, Guatemala Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Enformasyon Genel Müdür Yardımcısı Beliz Celasin Rende, Bulgaristan Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Uluslararası Hukuk İçtihatları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Saik Uyanık, Kosta Rika Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Naciye Gökçen Kaya, Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Semih Lütfu Turgut, Ekvator Ginesi Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Dışişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Üyesi Ahmet Ergin atandı.