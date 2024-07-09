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Büyük Tartışma: Düğün Sırasında Evlilik Teklifi Edilir mi, Edilmez mi?

Büyük Tartışma: Düğün Sırasında Evlilik Teklifi Edilir mi, Edilmez mi?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
09.07.2024 - 17:45

Birçok kişi özel gününün kendine özel kalmasını ister hiç şüphesiz. Peki son zamanların trendi olan, düğünlerin sonunda evlilik teklif etme olayına ne diyorsunuz? 

Başlarda romantik görünen bu olay artık pek de kişi tarafından tasvip edilmiyor.

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Evlilik teklifine dair pek çok farklı görüş mevcut.

Evlilik teklifine dair pek çok farklı görüş mevcut.

Kimisi teklifin sevdiklerinin yanında olmasını, kimisi ise baş başa bir ortamda, romantik bir havada edilmesini ister. Son zamanlarda ise popüler olan bambaşka bir fikir var.

Düğünlerde evlilik teklif edildiğini görmüşsünüzdür muhakkak. Her şey gelinin çiçeğini atmadan evlilik teklif edilecek kişiye çiçeğini götürmesiyle başlıyor.

Düğünlerde evlilik teklif edildiğini görmüşsünüzdür muhakkak. Her şey gelinin çiçeğini atmadan evlilik teklif edilecek kişiye çiçeğini götürmesiyle başlıyor.

Daha sonra da teklif gerçekleşiyor takdir edersiniz ki. O anda böyle bir teklif beklemeyen kişi de şaşkınlığını gizleyemiyor. 

Yine böyle bir an, sosyal medyada 'harika bir an' notuyla paylaşıldı.

O anlar ise izleyenlerin tepkisini çekti.

O anlar ise izleyenlerin tepkisini çekti.
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com
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Tabii aksini düşünenler de var!

Tabii aksini düşünenler de var!
twitter.com

Ne dersiniz? Böyle bir teklif almak veya düğününüzde teklif edilmesini ister miydiniz?

Ne dersiniz? Böyle bir teklif almak veya düğününüzde teklif edilmesini ister miydiniz?
twitter.com

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Cilveli Ahmet Hoca

yapacağın süpriz adı altındaki harcamaları ucuza getirmiş olursun niye olmasınki

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