Büyük Tartışma: Düğün Sırasında Evlilik Teklifi Edilir mi, Edilmez mi?
Büyük Tartışma: Düğün Sırasında Evlilik Teklifi Edilir mi, Edilmez mi?
Birçok kişi özel gününün kendine özel kalmasını ister hiç şüphesiz. Peki son zamanların trendi olan, düğünlerin sonunda evlilik teklif etme olayına ne diyorsunuz?
Başlarda romantik görünen bu olay artık pek de kişi tarafından tasvip edilmiyor.
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Evlilik teklifine dair pek çok farklı görüş mevcut.
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Düğünlerde evlilik teklif edildiğini görmüşsünüzdür muhakkak. Her şey gelinin çiçeğini atmadan evlilik teklif edilecek kişiye çiçeğini götürmesiyle başlıyor.
O anlar ise izleyenlerin tepkisini çekti.
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Tabii aksini düşünenler de var!
Ne dersiniz? Böyle bir teklif almak veya düğününüzde teklif edilmesini ister miydiniz?
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