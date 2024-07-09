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Bugün de Dünyalar Tatlısı Bu Çiftin Tatil Paylaşımlarına İmrendik: ''Eş Seçimi Çok Önemli''

Bugün de Dünyalar Tatlısı Bu Çiftin Tatil Paylaşımlarına İmrendik: ''Eş Seçimi Çok Önemli''

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
09.07.2024 - 16:02 Son Güncelleme: 09.07.2024 - 16:04

Sosyal medyada karı koca arasındaki kavgalardan, sevgililer arasındaki rekabet dolu imalı paylaşımlardan sıkılmadık mı? Bu kez de dünyalar tatlısı bir çiftin tatil paylaşımlarıyla hepinizi pamuk gibi yapıyoruz.

Buyrunuz efendim;

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Sosyal medya artık güzel anıların ve romantik anların paylaşılması için harika bir platform olabilir. Örneğin tatil paylaşımlarıyla herkesin kalbini çalan bu çift gibi👇🥰

Karı koca tatile çıkan çift sosyal medyada görenleri imrendirdi. Haliyle yorumlar da gecikmedi tabii:

Karı koca tatile çıkan çift sosyal medyada görenleri imrendirdi. Haliyle yorumlar da gecikmedi tabii:
twitter.com

Olur belki.

Olur belki.
twitter.com

Herkese nasip olmaz.

Herkese nasip olmaz.
twitter.com

Umarım.

Umarım.
twitter.com
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🥹

🥹
twitter.com

Pamuk gibi olduk😍

Pamuk gibi olduk😍
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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👇

👇
twitter.com

Upss...

Upss...
twitter.com

Güzel demiş.

Güzel demiş.
twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
twitter.com

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