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Büyük Final: Premium İndirimlerinin Son Gününde Kaçırmamanız Gereken Fırsatlar

etiket Büyük Final: Premium İndirimlerinin Son Gününde Kaçırmamanız Gereken Fırsatlar

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
14.07.2025 - 15:03

Premium indirimlerinin son gününe geldik ve kaçırmamanız gereken fırsatları sizin için titizlikle bir araya getirdik. Kozmetik kategorisinden mutfak ürünlerine, Xiaomi robot süpürgelerden Kumtel klimalara kadar pek çok öne çıkan üründe Premium günlere özel büyük indirimler devam ediyor. Aşağıda yer alan seçkide her tarza ve ihtiyaca hitap eden fırsatları kolayca bulabilirsiniz. Ancak unutmayın, bu avantajlı fiyatlar için zaman daralıyor!

Bu içerik 14.07.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Premium günlerine özel birçok kategoride öne çıkan indirimler.👇🏽

Premium günlerine özel birçok kategoride öne çıkan indirimler.👇🏽

Spor Outdoor Ürünlerinde İndirimlere Ek Sepette %15 İndirim

Seçili Bilgisayar Ürünlerinde Sepette %5 indirim

Evinizin ihtiyaçlarında tüm indirimlere ek sepette %15 indirim

Bella Maison Ürünlerinde Kaçırılmayacak Fırsatlar

Schafer ürünlerinde %30'a ek sepette %15 net indirim

Teknoloji Ürünlerinde Premium'a Özel 1000 TL ye varan indirim

LEGO® Oyun Setlerinde Temmuz'a Özel Kaçırılmayacak Fırsat!

Oto Seyahat Ürünlerinde Sürpriz Fırsatlar

Maxi-Cosi Markalı Ürünlerde Fırsatlar

Yapı Market Ürünlerinde Sepette net %10 indirim

Robeve Markasında Fırsatlar

L'Oréal Professionnel Ürünlerinde kartsız 3 taksit fırsatı

Sepet İndirimlerinde Daha Ucuzunu Bulursan Farkı İade Fırsatları

Seçili Kişisel Bakım Ve Kozmetikte 150 TL Üzeri %10 İndirim

Karaca ürünlerinde 2 al 1 öde fırsatını kaçırma!

Bebek Arabalarında Tüm İndirimlere Ek %10 indirim

Kitaplarda Tüm İndirimlere Ek 350 tl'ye 50 tl Kupon

Stanley Termoslarda Süper Fırsatlar

Seçili Laptoplarda Sepette %5 İndirim

Roborock süpürgelerde fırsatlar

Sizin için seçtiğimiz fırsat ürünleri.👇🏽

Sizin için seçtiğimiz fırsat ürünleri.👇🏽

İndirimli fiyatıyla  799,00 TL.

JBL Go Essential, Bluetooth Hoparlör

Xiaomi Robot Vacuum X20 Plus Beyaz

Xiaomi Robot Vacuum X20 Plus Beyaz

Sepete özel fiyatıyla şuanda  22.519,53 TL.

Xiaomi Robot Vacuum X20 Plus Beyaz

Roborock Qrevo Curv Akıllı Robot Süpürge Beyaz

Roborock Qrevo Curv Akıllı Robot Süpürge Beyaz

Uygun fiyatlı fırsatıyla hemen sepete eklemelisiniz!

Roborock Qrevo Curv Akıllı Robot Süpürge Beyaz

Kiwi KFAN-7429 Kule Tipi Vantilatör

Kiwi KFAN-7429 Kule Tipi Vantilatör

Premium fiyatlarla şaunda 1.029,00 TL.

Kiwi KFAN-7429 Kule Tipi Vantilatör

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Grundig Vcc 2170 Toz Torbasız Süpürge

Grundig Vcc 2170 Toz Torbasız Süpürge

Sepete özel fiyat 2.944,05 TL.

Grundig Vcc 2170 Toz Torbasız Süpürge

Grundig VCP 3930 25.2V Kablosuz Dikey Süpürge

Grundig VCP 3930 25.2V Kablosuz Dikey Süpürge

Sepete özel fiyatıyla şuanda 4.844,05 TL.

Üstelik daha ucuzunu bulursan farkı iade!

Grundig VCP 3930 25.2V Kablosuz Dikey Süpürge

Karcher Vc 6 Cordless Ourfamily Çift Batarya Elektikli Dik Süpürge

Karcher Vc 6 Cordless Ourfamily Çift Batarya Elektikli Dik Süpürge

Sepete özel fiyatı 13.964,05 TL.

Karcher Vc 6 Cordless Ourfamily Çift Batarya Elektikli Dik Süpürge

Kumtel Matsu Kmsac-18 A++ 18.000 Btu Inverter Duvar Tipi Split Klima

Kumtel Matsu Kmsac-18 A++ 18.000 Btu Inverter Duvar Tipi Split Klima

Premium fırsatlarıyla şuanda fiyatı 30.999,00 TL.

Kumtel Matsu  Duvar Tipi Split Klima

Acer Aspire Lite AL14-51M Intel Core i5

Acer Aspire Lite AL14-51M Intel Core i5

Premium ile 13.609,00 TL yerine 11.699 TL.

Acer Aspire Lite AL14-51M Intel Core i5

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Kiwi KFAN-7494 Evaporatif Hava Soğutucu

Kiwi KFAN-7494 Evaporatif Hava Soğutucu

Premium fırsatlarıyla şuanda 2.149,00 TL.

Kiwi KFAN-7494 Evaporatif Hava Soğutucu

Karaca Future Essential Tost Makinesi Matte Black 1800 W 4 Dilim Kapasiteli

Karaca Future Essential Tost Makinesi Matte Black 1800 W 4 Dilim Kapasiteli

Sepete özel fiyatı 1.519,04 TL.

Karaca Future Essential Tost Makines

Lenovo LOQ AMD Ryzen 7 Yapay Zeka Destekli

Lenovo LOQ AMD Ryzen 7 Yapay Zeka Destekli

Sepete özel fiyatı  şuanda 37.049,05 TL.

Lenovo LOQ AMD Ryzen 7 Yapay Zeka Destekli

Karaca Hatır Hüp Türk Kahve Makinası Starlıght

Karaca Hatır Hüp Türk Kahve Makinası Starlıght

Sepete özel fiyat indirimli fiyatıyla 1.281,54 TL. Üstelik daha ucuzunu bulursan farkı iade!

Karaca Hatır Hüp Türk Kahve Makinası Starlıght

Epson EcoTank M1120 Mono Tanklı Yazıcı

Epson EcoTank M1120 Mono Tanklı Yazıcı

Premium ile 5.199 TL.

Epson EcoTank M1120 Mono Tanklı Yazıcı

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Lenovo 400 Wireless Kablosuz Mouse Siyah

Lenovo 400 Wireless Kablosuz Mouse Siyah

Premium ile 389,00 TL yerine 269 TL.

Lenovo 400 Wireless Kablosuz Mouse Siyah

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
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