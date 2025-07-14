Büyük Final: Premium İndirimlerinin Son Gününde Kaçırmamanız Gereken Fırsatlar
Premium indirimlerinin son gününe geldik ve kaçırmamanız gereken fırsatları sizin için titizlikle bir araya getirdik. Kozmetik kategorisinden mutfak ürünlerine, Xiaomi robot süpürgelerden Kumtel klimalara kadar pek çok öne çıkan üründe Premium günlere özel büyük indirimler devam ediyor. Aşağıda yer alan seçkide her tarza ve ihtiyaca hitap eden fırsatları kolayca bulabilirsiniz. Ancak unutmayın, bu avantajlı fiyatlar için zaman daralıyor!
Bu içerik 14.07.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Premium günlerine özel birçok kategoride öne çıkan indirimler.👇🏽
Sizin için seçtiğimiz fırsat ürünleri.👇🏽
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Roborock Qrevo Curv Akıllı Robot Süpürge Beyaz
Kiwi KFAN-7429 Kule Tipi Vantilatör
Grundig Vcc 2170 Toz Torbasız Süpürge
Grundig VCP 3930 25.2V Kablosuz Dikey Süpürge
Karcher Vc 6 Cordless Ourfamily Çift Batarya Elektikli Dik Süpürge
Kumtel Matsu Kmsac-18 A++ 18.000 Btu Inverter Duvar Tipi Split Klima
Acer Aspire Lite AL14-51M Intel Core i5
Kiwi KFAN-7494 Evaporatif Hava Soğutucu
Karaca Future Essential Tost Makinesi Matte Black 1800 W 4 Dilim Kapasiteli
Lenovo LOQ AMD Ryzen 7 Yapay Zeka Destekli
Karaca Hatır Hüp Türk Kahve Makinası Starlıght
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