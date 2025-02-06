Büyük Felaketin İkinci Yılında Depremzedeler İçlerini Sosyal Medyaya Döktü
Büyük Felaketin İkinci Yılında Depremzedeler İçlerini Sosyal Medyaya Döktü
6 Şubat Depremi ardından pek çok yarım kalmış hikaye, boğazımızı düğümleten kayıplar, iç burkan anılar hafızalarda kaldı. Ülkenin büyük bir kısmının etkilendiği depremleri yaşayanlar, sevdiklerini kaybedenler ise haliyle o geceyi ve ardından yaşadıklarını unutamıyor, içlerini sosyal medyaya döküyor, kimi zaman da yitirdiklerinin ardından adalet arıyor. Büyük felaketin ikinci yıldönümünde depremzedelerin paylaşımları ise yürek dağlayıcı cinsten.
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Başak Çetinkaya'nın paylaşımı...
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2 yıl sonra değişen çok bir şey yok.
Bir gazetecinin aktardıkları...
Adalet arayışını sürdürenler var.
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Geçmeyecek travmalar...
İrem'in mücadelesi ise üzerine çok konuşulması gereken bir Türkiye özeti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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