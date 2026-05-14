Bursa'da Yol Kenarında Bulunan "Gelin Mezarı" İçin Bakanlığa Başvuru Yapıldı

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
14.05.2026 - 15:12

Bursa’nın İnegöl ilçesindeki kırsal Çeltikçi Mahallesi'nde, evlerin arasında yol kenarında bulunan “gelin mezarı” yeniden gündem oldu. “Gelin mezarı” olarak bilinen mezarla ilgili 3 farklı rivayet bulunurken, kime ait olduğu bilinmeyen mezarla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı'na başvuru yapıldığı ortaya çıktı.

Bursa’da evlerin arasında yol kenarında bulunan ve halk arasında “gelin mezarı” olarak bilinen mezar, gizemini koruyor.

Kime ait olduğu bilinmeyen mezarla ilgili; sevdiğine kavuşamayan bir kızın evlendiği gece öldüğü ve çocuğun evinin önüne gömüldüğü, Kurtuluş Savaşı'nda şehit düşen bir askerin ya da bir evliyanın mezarı olduğu yönünde 3 farklı rivayet bulunuyor.

İnegöl Belediyesi yetkilileri, bölgede gerçekten bir mezar bulunduğunu ancak burada kimin yattığının bilinmediğini belirtirken, halk arasında “gelin mezarı” olarak bilinen mezarın 2 asırlık olduğu kaydedildi.

Mezarın kime ait olduğunun belirlenmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na dilekçe ile başvuru yaptığını söyleyen Çeltikçi Mahallesi Muhtarı Selahattin Dumanlar, 'Büyüklerimizden duyduğumuz kadarıyla 3 farklı rivayet var. Hangisi gerçek biz de bilmiyoruz. Çok eski bir eve gelin gelmek istediğini söyleyen bir genç kız var. Ve o genç kızın, 'Ben o eve gelin gideyim, gidemesem de kapısında öleyim' dediği söyleniliyor. Yine büyüklerimizden duyduğumuz, çocukluğumdan hatırlıyorum. Ninelerimiz kandil geceleri burada mum yakıp dua ediyorlardı ve buradakinin evliya bir zat olduğu yönünde de söylenti var. Güçlü bir başka rivayet ise burada yatan zatın Kurtuluş Savaşı zamanında bir asker olduğu. Köyümüz, o zamanlar ufak bir yerleşim yeri. Bu mezarın bulunduğu yer de son evin olduğu yer. Köyün ilerisinde şehit oluyor, daha sonrasında bizim köy halkı hızlı bir şekilde buraya defnediyor. Cenaze namazı kılınıyor ya da kılınmıyor. Kendileri de dağa çekiliyorlar, baskın zamanlarında. Bu söylenti daha yüksek ihtimalli. Bunu bilen büyüklerimiz var. Biz de köy muhtarlığı olarak burada bir mezar olduğu için gerekli bakımlarını yapıyoruz. Ben muhtarlık olarak bunun resmî yollarla araştırılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na dilekçe verdim.' dedi.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
