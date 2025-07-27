Burcuna Göre Sen Ne Kadar Titizsin?
Burcuna göre ne kadar titiz olduğunu öğrenmeye hazır mısın? Temizliğin senin için ne anlam ifade ettiğini açıklıyoruz! Toz bezlerini hazırladıysan başlıyoruz. Sadece burcunu seçmen yeterli!
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Burcunu seçer misin?
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Temizlik yaparken hız rekoru kırmaya çalışıyorsun!
Evin mis gibi kokmuyorsa temizlik yapılmış saymıyorsun!
Bir gün deli gibi siliyor ama ertesi gün umursamıyorsun!
Temizliğe duygusal anlamlar yüklüyorsun!
Temizliği bile şova çeviriyorsun!
Toz zerresine bile tahammülün yok!
Sen inanılmaz dengelisin!
Sen derin temizliğe tutkunsun!
Temizliği bir eğlenceye dönüştürüyorsun!
Temizliği bile planla, programla yapıyorsun!
Teknolojiyle devrim yapıyorsun!
Dramatik bir titizlik anlayışın var!
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İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden 2012 yılında mezun oldum. Televizyona olan ilgim çocukluk yıllarıma dayanıyor zira gerçek bir TV geek’i olduğumu söyleyebilirim. Uzun yıllar boyunca Türkiye’nin en bilinen televizyon kanallarından birinde içerik editörlüğü yaparak ekranın mutfağında yer alma şansı buldum. 2020 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve tabii ki televizyon odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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