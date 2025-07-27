Burcuna Göre Sen Ne Kadar Titizsin?

Koç burcu olduğundan temizlik senin için hızlı, öfkeli ve etkili bir eylem. Toz almak mı? Hadi oradan! Süpürgeyle bir tur atmak yeterlidir çünkü senin enerjin temizlikte değil temizlik sonrası kahve keyfindedir. Ama biri sana burası biraz dağınık değil mi derse, savaş baltalarını çıkarmaktan da çekinmezsin. Hızlısın ama istikrarlı değilsin. Dolap içleri? Allah’a emanet.