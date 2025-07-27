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Burcuna Göre Sen Ne Kadar Titizsin?

etiket Burcuna Göre Sen Ne Kadar Titizsin?

Elifcan Kıcı
Elifcan Kıcı - Onedio Üyesi
27.07.2025 - 10:31

Burcuna göre ne kadar titiz olduğunu öğrenmeye hazır mısın? Temizliğin senin için ne anlam ifade ettiğini açıklıyoruz! Toz bezlerini hazırladıysan başlıyoruz. Sadece burcunu seçmen yeterli!

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Burcunu seçer misin?

Temizlik yaparken hız rekoru kırmaya çalışıyorsun!

Koç burcu olduğundan temizlik senin için hızlı, öfkeli ve etkili bir eylem. Toz almak mı? Hadi oradan! Süpürgeyle bir tur atmak yeterlidir çünkü senin enerjin temizlikte değil temizlik sonrası kahve keyfindedir. Ama biri sana burası biraz dağınık değil mi derse, savaş baltalarını çıkarmaktan da çekinmezsin. Hızlısın ama istikrarlı değilsin. Dolap içleri? Allah’a emanet.

Evin mis gibi kokmuyorsa temizlik yapılmış saymıyorsun!

Boğa’nın temizliği başka, lüks bir otelin suitinde temizlik yapar gibi yapar. Her şey mis gibi kokmalı, kumaşlar yumuşacık olmalı ve ortamda kesinlikle bir aromaterapi mumu yanıyor olmalı. Titiz misin? Evet. Ama bir şartla! Rahatın bozulmayacak! Dağınıklık seni rahatsız eder ama temizlik yaparken terleyecek kadar da kendini yormazsın.

Bir gün deli gibi siliyor ama ertesi gün umursamıyorsun!

İkizler için temizlik bir gün evde maraton gibi yapılır, diğer gün aman boşver, hayat kısa denir. Değişkensin, rutine bağlı kalmaktan hoşlanmıyorsun. Bir gün mutfağı steril bir laboratuvara çevirirsin, ertesi gün tabakları kıyamet günü yıkanacakmış gibi bekletirsin. Titizlik senin için dönemsel bir heves. Kafanda bin düşünce varken, toz partikülleri senin umurunda olmaz.

Temizliğe duygusal anlamlar yüklüyorsun!

Evini kutsal mabet gibi gören Yengeç, titizliğin duygusal boyutunda yaşar. Temizlik senin için sevdiklerine verdiğin değerin bir göstergesi. Evine gelen biri yerde saç teli görsün istemezsin. Evet, biraz abartıyorsun. Bazen evde kimse yokken bile evi misafir gelecekmiş gibi temizliyorsun. Klasik çamaşır suyu kokusuyla terapi yapanlardansın.

Temizliği bile şova çeviriyorsun!

Aslan temizliği gösteri için yapar! Evi misafir geliyorsa parıldamalı, çünkü o ev senin sahnen. Temizliğe pek bayıldığın söylenemez ama biri seni övdü mü de hemen temizliğe sarılırsın. Temizliğin de dramatik olanını seversin. Klozet fırçası bile senin elinde adeta kralın asasına dönüşür. Titizliğin amacı hijyen değil, prestijdir!

Toz zerresine bile tahammülün yok!

Buyurun, temizlik tanrıçası geldi! Başak burcu olduğundan titizlik senin DNA’nda var. Ocağın düğmelerini bile diş fırçasıyla temizlemiş olabilirsin. Süpürgeyi aldıktan sonra paspasın kaç kat suyla durulandığını not ediyorsun, değil mi? Başkalarının “çok temiz burası” dediği yer, senin “eh, idare eder” dediğin alan. Takıntı sınırındasın ama bu seni mutlu ediyor, o yüzden devam.

Sen inanılmaz dengelisin!

Terazi için temizlik, denge meselesi. Ne çok pırıl pırıl, ne çok dağınık. Mis gibi koksun ama temizlik yaparken tırnağın da kırılmasın istiyorsun. Temizlik öncesi müzik listesi yapar, kokulu mumları yakar, sonra da biraz temizlik biraz dans moduna geçersin. Titizliğin tarz sahibi bir versiyonu var! Her şeyin yeri belli ama bir doz estetikle.

Sen derin temizliğe tutkunsun!

Akrep’in titizliği derinliklidir. Yüzeysel tozları geç, seni rahatsız eden şey enerji kiri! Evdeki negatif havayı bile temizlemek için adaçayı yakanlardansın. Temizlik yaparken adeta içini de arındırıyorsun. Biri odana izinsiz girerse onun ayak izlerini bile siliyorsun içten içe. Kontrol sende olmalı yoksa huzur yok. Bunu sadece sen ve deterjanın biliyor.

Temizliği bir eğlenceye dönüştürüyorsun!

Yay temizliği eğlenceli hale getirebilirse yapar. Yoksa hayat zaten zor, bir de paspas mı yapacağım diye düşünür. Temizliğe başlar ama ortasında aklına seyahat planı gelir, yarım kalır. Lavaboyu ovarken Google Maps’te Tayland’a düşmüşsündür. Kafaya takmazsın ama misafir geleceği zaman Jetgiller hızında temizlik yaparsın. Yani... tembel değilsin, sadece gezginsin!

Temizliği bile planla, programla yapıyorsun!

Oğlak için temizlik ciddiyetle yapılması gereken bir görevdir. Listesiz temizlik yapmazsın. Bugün mutfak, yarın banyolar, hafta sonu dolap içleri. Disiplinli, düzenli ve en önemlisi zaman yönetiminde ustasın. Titizliğin performans hedeflerine ulaşmak gibi bir anlamı var senin için. Biri sana temizlik takıntılısı dese gocunmazsın, çünkü haklı.

Teknolojiyle devrim yapıyorsun!

Kova'nın temizlik anlayışı biraz sıra dışıdır. Başkalarının fark etmeyeceği detaylar seni deli eder ama ortalık dağınık olabilir, çok umursamazsın. Temizliğe teknoloji katar, robot süpürgeye takma isim verir, ortamı bilimsel yöntemlerle sterilize edersin. Titizlik anlayışın marjinal ama zekice. Evinde belki toz vardır ama mikroorganizma asla!

Dramatik bir titizlik anlayışın var!

Balık burcu olmandan mütevellit, temizlik senin için bir tören gibi. Yalnız kaldığında temizlik yaparsın, çünkü içini dışını temizliyorsundur aslında. Ama bunu yaparken bir yandan da ağlayabilir, şarkı söyleyebilir, bir anda hayallere dalabilirsin. Süpürge sapıyla dans etmişliğin varsa şaşırmıyoruz. Bazen dağınıklığa alışır, bazen delicesine silip süpürürsün. Duygularına göre titizliğin seviyesi değişkenlik gösterir.

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Elifcan Kıcı
Elifcan Kıcı
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden 2012 yılında mezun oldum. Televizyona olan ilgim çocukluk yıllarıma dayanıyor zira gerçek bir TV geek’i olduğumu söyleyebilirim. Uzun yıllar boyunca Türkiye’nin en bilinen televizyon kanallarından birinde içerik editörlüğü yaparak ekranın mutfağında yer alma şansı buldum. 2020 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve tabii ki televizyon odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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