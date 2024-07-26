Burcuna Göre Saç Rengin Ne Olmalı?
Burcuna Göre Saç Rengin Ne Olmalı?
Astroloji tutkunları için merak uyandıran bir konu daha: Burcunuz saç renginizi belirleyebilir mi?
Gelin burcunuza göre sizin için ideal saç rengi hangisi birlikte bakalım!
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Senin rengin kırmızı ve bakır tonları!
Senin rengin karamel ve koyu kahve!
Senin rengin sarı ve açık kestane tonları!
Senin rengin kahverengi ve altın kumral tonları!
Senin rengin altın sarısı ve kumral tonları!
Senin rengin kahve tonları ve kül rengi!
Senin rengin pastel tonları e doğal bal rengi!
Senin saç rengin koyu kahve, siyah, mahogany tonları
Senin rengin sarı ve açık kestane tonları!
Senin rengin koyu kahve, siyah tonları!
Senin rengin mavi tonları, pastel renkler!
Senin rengin pembe tonları, açık lavanta renkler!
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