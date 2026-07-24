Burcuna Göre Nişan Yüzüğün!
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Her burcun kendine özgü bir tarzı, enerjisi ve romantik bakış açısı var. Peki senin burcun nasıl bir nişan yüzüğünü hak ediyor? Burcunu seç, yıldızların senin için tasarladığı yüzüğü keşfet!
Hazırsan başlayalım!
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Burcuna Göre Nişan Yüzüğün!
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