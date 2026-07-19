Ne Kadar Prenses Ruhlusun?
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Prenses olmak sadece taç takmak ya da gösterişli elbiseler giymek demek değildir. Gerçek prenses ruhu; zarafet, cesaret, empati, özgüven, hayal gücü ve gerektiğinde kendi ayakları üzerinde durabilme becerisinden oluşur. Kimileri masallardaki gibi romantik bir ruha sahipken kimileri liderliğiyle, kimileri ise iyiliğiyle çevresini etkiler. Peki senin içinde nasıl bir prenses yaşıyor?
Verdiğin cevaplara göre prenses ruhunun ne kadar baskın olduğunu ve karakterinin hangi yönlerinin öne çıktığını öğrenmeye hazır ol!
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Ne Kadar Prenses Ruhlusun?
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