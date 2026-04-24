Burcuna Göre Ne Kadar Prensessin?

İnci Döşer - Onedio Üyesi
24.04.2026 - 12:40

Herkesin içinde bir prenses vardır… ama kimisi tahtta oturur, kimisi tahtı yakar. Burcun senin ne kadar prenses ruhlu olduğunu, nasıl sevildiğini ve ilişkilerde nasıl davrandığını ele veriyor!

Sen %65 prensessin!

Sen klasik prenses kalıplarına sığmayan, kendi hikâyesini kendi yazan birisin. Masallarda kurtarılmayı bekleyen değil, savaşın ortasına dalan karakter sensin. Bu yüzden senin prensesliğin biraz ters köşe, nazlı değil, iddialı; kırılgan değil, ateşli. Aşk hayatında da aynı tavrı sergiliyorsun. Hoşlandığında bunu saklamazsın, ilk adımı atmaktan çekinmezsin. Ama bir yandan da sabırsızsın; seni heyecanlandırmayan hiçbir şeyin peşinden gitmezsin. İlişkilerde kontrol sende olsun istersin. Bu bazen seni güçlü gösterirken bazen de karşı tarafı zorlayabilir. Ama şunu unutma: senin çekiciliğin tam da bu cesaretten geliyor. Sen prenses olmaktan çok, krallığını kuran kadın enerjisisin.

Senin prensesliğin tam anlamıyla hissedilen bir şey. Girdiğin ortamda bile bir “kalite hissi” yayılır. Çünkü sen hayatı güzel yaşamak isteyenlerdensin ve bunu hak ettiğine inanıyorsun. Aşkta sadakat senin için vazgeçilmez. Kolay kolay kimseye bağlanmazsın ama bağlandığında da kolay kolay vazgeçmezsin. Sevdiğin kişiye karşı oldukça sahiplenici ve ilgili olursun. Şımartılmayı seversin ama bu bir zayıflık değil; sen değer görmenin ne demek olduğunu biliyorsun. Sana değer vermeyen biriyle zaten uzun süre kalmazsın. Senin prensesliğin: huzur, lüks ve derin bağlılık. Ve evet, sen gerçekten “prenses gibi” yaşayanlardansın.

Sen %70 prensessin!

Senin prensesliğin tek bir kalıba sığmaz çünkü sen tek bir kişi gibi yaşamazsın. İçinde birden fazla karakter var ve bu seni hem eğlenceli hem de tahmin edilemez yapıyor. Aşkta bazen çok ilgili, bazen çok mesafeli olabilirsin. Bu da seni çözülmesi zor biri haline getiriyor. Ama aslında sen sadece sıkılmaktan korkuyorsun. Senin için ilişki demek eğlence, sohbet ve zihinsel uyum demek. Seni güldüren, şaşırtan ve canlı tutan biriyle bağ kurarsın. Sen klasik bir prenses değilsin… daha çok sarayın en dikkat çeken, en konuşulan karakterisin.

Sen %100 prensessin!

Sen bu kategorinin en saf, en gerçek prensesisin. Duyguların çok derin ve gerçek. Sevdiğinde tüm kalbinle seviyorsun ve bu seni çok özel yapıyor. Aşk senin için bir oyun değil, bir bağ. Karşındaki insanı korumak, sahiplenmek ve onunla bir yuva kurmak istiyorsun. Ama bu kadar derin hissetmek bazen seni kırılgan yapabilir. Küçük şeylerden etkilenebilir, içine kapanabilirsin. Yine de senin en büyük gücün bu: gerçek hisler. Senin prensesliğin gösterişli değil, kalpten geliyor. Ve bu her şeyden daha değerli.

Senin için prenses demek biraz hafif kalıyor… çünkü sen direkt tahtın sahibisin. Girdiğin her ortamda fark edilirsin. Enerjin, özgüvenin ve duruşunla dikkat çekersin. İlgi görmek senin için bir ihtiyaç değil, doğal bir sonuç. Aşkta ise gururlusun. Seversin ama bunu herkese göstermezsin. Seni kazanmak kolay değildir ama kazanan kişi gerçekten şanslıdır. Bazen fazla dominant olabilirsin ama bu senin doğanın bir parçası. Sen küçülmeyi değil, büyümeyi seçiyorsun. Senin prensesliğin: ihtişam, güç ve karizma. Ve evet, sen sahnenin yıldızısın.

Senin prensesliğin bağırmaz, fısıldar. Ama o fısıltı bile etkileyicidir. Detaylara verdiğin önem seni çok özel bir noktaya taşıyor. Her şeyin düzenli, anlamlı ve yerli yerinde olmasını istersin. Aşkta ise oldukça seçicisin. Herkese kolay kolay kapı açmazsın çünkü gerçekten değerli bir bağ arıyorsun. Bazen fazla düşünmek seni yorabilir. Ama bu aynı zamanda seni derin ve bilinçli biri yapar. Senin prensesliğin sadelikte saklı. Gösterişsiz ama unutulmaz.

Sen %98 prensessin!

Sen aşkın en estetik halisin. Güzellik, uyum ve romantizm senin doğanda var. İlişkilerde dengeyi korumaya çalışırsın. Kavga etmekten hoşlanmaz, huzurlu bir bağ kurmak istersin. Sevilmek senin için çok önemli. İlgi gördüğünde açarsın, ihmal edildiğinde ise yavaşça geri çekilirsin. Bazen karar vermekte zorlanabilirsin ama bu senin her şeyi en doğru şekilde yapmak istemenden kaynaklanıyor. Senin prensesliğin: zarafet, aşk ve uyum. Adeta yürüyen bir romantik film gibisin.

Senin enerjin sıradan değil. İnsanlar seni anlamaya çalışır ama tam olarak çözemez. Aşkta ya hep ya hiç dersin. Yüzeysel ilişkiler sana göre değil. Derinlik, tutku ve bağ ararsın. Sevdiğinde çok sahiplenici olabilirsin ama aynı zamanda kolay güvenmezsin. Bu yüzden kalbine girmek zor, çıktıktan sonra unutulmak imkansızdır. Senin prensesliğin biraz karanlık, biraz büyüleyici. Masalın içinde gizli bir güç gibisin.

Sen %60 prensessin!

Sen prensesliğe biraz mesafelisin. Çünkü özgürlük senin için her şeyden önemli. Aşkta bile kısıtlanmak istemezsin. Seni tutmaya çalışan biriyle değil, seninle birlikte koşan biriyle mutlu olursun. Macera, keşif ve yenilik seni besler. Bu yüzden klasik ilişki kalıpları sana dar gelebilir. Senin prensesliğin: kuralsız, rahat ve özgür. Taç takarsın ama istediğin zaman çıkarırsın.

Sen %80 prensessin!

Sen duygularını kontrol altında tutmayı bilen birisin. Bu yüzden dışarıdan biraz mesafeli ve “ulaşılmaz” görünebilirsin. Aşkta mantık senin için önemli. Sadece hislerle hareket etmezsin. Karşındaki insanın sana gerçekten uygun olup olmadığını analiz edersin. Kolay açılmazsın ama açıldığında oldukça sadık ve sağlam bir bağ kurarsın. Senin prensesliğin: güçlü, ciddi ve kararlı. Seni kazanmak zordur ama kazanan kişi çok şey kazanır.

Sen %55 prensessin!

Sen klasik prenses tanımını tamamen reddediyorsun. Kurallar, gelenekler ve beklentiler… bunlar seni pek ilgilendirmez. Sen kendi doğrularına göre yaşarsın. Aşkta bile özgün olmak istersin. Sıradan ilişkiler sana göre değil. Farklı, zeki ve seni anlayan biriyle bağ kurarsın. Bazen duygusal olarak mesafeli görünebilirsin ama bu senin bağımsız yapından geliyor. Senin prensesliğin: özgünlük ve bireysellik. Sen başka bir kategorisin.

Sen %90 prensessin!

Sen gerçek dünyadan biraz kopuk, masalların içinde yaşayan bir ruhsun. Aşkta sınır tanımazsın. Seversin, hayal kurarsın, idealize edersin. Bu da seni hem çok romantik hem de bazen kırılgan yapar. Sevdiğin kişiyi gözünde büyütebilirsin. Ama aslında senin aradığın şey gerçek aşkın ta kendisi. Sanatsal, duygusal ve derin bir yapın var. Senin prensesliğin bir masal gibi: güzel, etkileyici ve biraz hüzünlü.

