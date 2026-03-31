Burcuna Göre Hangi Dizi Karakteri Senin Ruh Eşin?

Tuğba Karakoç
31.03.2026 - 11:17

Aşk bazen mantıkla değil, enerjiyle olur… Ve belki de yıldızlar sandığından çok daha fazla şeyi belirliyordur. Peki senin ruh eşin nasıl biri? Seni anlayan, tamamlayan, hatta bazen zorlayan o kişi hangi dizi karakteri olabilir?

Hazırsan öğrenelim!

Burcun hangisi?

Chuck Bass & Daenerys Targaryen

enerjiyi arayan birisin. Senin ruh eşin seni hem zorlayan hem de seninle aynı tempoda yürüyebilen biri olmalı. Sakinlik sana göre değil; senin için aşk biraz savaş, biraz tutku. Sen güçlü bir karakter olduğun için karşındaki insanın da kendi ayakları üzerinde durması gerekiyor. Seni çekici yapan şey zaten bu: bağımsızlığın ve cesaretin.

Marshall Eriksen & Pam Beesly

Sen aşkı bir güven alanı olarak görüyorsun. Senin için önemli olan şey sadakat, bağlılık ve huzur. Drama değil, istikrar istiyorsun. Sevdiğinde tam seversin ve kolay kolay vazgeçmezsin. Bu yüzden ruh eşin de seni yarı yolda bırakmayacak biri olmalı.

Chandler Bing & Fleabag

Senin için aşk sadece duygusal değil, aynı zamanda zihinsel bir bağdır. Seni güldüren, düşündüren ve şaşırtan biri olmalı. Sıkılmaktan nefret edersin, bu yüzden ruh eşin seni sürekli canlı tutmalı. Seninle konuşabilen biri, seni kazanır.

Jim Halpert & Lara Jean Covey

Sen derin hisseden, duygusal ve bağlı birisin. Senin için aşk yüzeysel olamaz. Sevdiğinde tamamen bağlanırsın ve aynı derinliği karşı taraftan da beklersin. Senin ruh eşin seni gerçekten “evinde gibi” hissettirmeli.

Blair Waldorf & Harvey Specter

Sen dikkat çekmeyi, sevilmeyi ve değer görmeyi seversin. Aşkta da seni yücelten biri olmalı. Senin ruh eşin sana hayran olmalı ama aynı zamanda güçlü de olmalı. Çünkü sen sıradan bir ilişki istemezsin.

Spencer Reid & Amy Santiago

Sen analiz eden, düşünen ve inceleyen birisin. Aşkta da yüzeysellik seni tatmin etmez. Senin ruh eşin güvenilir, düzenli ve seni yormayan biri olmalı. Kaos sana göre değil.

Daphne Bridgerton & Nate Archibald

Sen aşkı bir denge ve uyum olarak görüyorsun. Tartışma değil, huzurlu bir bağ istersin. Romantik ve zarifsin. Senin ruh eşin de senin gibi ilişkiye estetik ve anlam katmalı.

Joe Goldberg & Maddy Perez

Sen yüzeysel sevmeyi bilmezsin. Senin için aşk ya her şeydir ya hiçbir şey. Tutkun, kıskançlığın ve derinliğin seni unutulmaz yapar. Ruh eşin de bu yoğunluğu kaldırabilecek biri olmalı.

Pacey Witter & Robin Scherbatsky

Sen bağımsızsın ve özgürlüğüne düşkünsün. Seni kısıtlayan biriyle yapamazsın. Senin ruh eşin de seninle keşfetmeli, seni sınırlamamalı.

Harvey Specter & Claire Underwood

Sen ciddi, hedef odaklı ve güçlü birisin. Aşkta da oyun değil, gerçeklik ararsın. Ruh eşin sana saygı duyan ve seninle birlikte büyüyen biri olmalı.

Sherlock Holmes & Luna Lovegood

Sen sıradan biri değilsin ve sıradan bir ilişki de istemezsin. Farklılık seni çeker. Ruh eşin seni anlamalı ama seni değiştirmeye çalışmamalı.

Jess Mariano & Rue Bennett

Sen romantik, hayalperest ve duygusal birisin. Aşk senin için adeta bir masal. Ruh eşin seni anlayan ve hayal dünyana eşlik eden biri olmalı.

