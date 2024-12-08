Kendimizi her zaman farklı bir milletten veya farklı biri olarak hayal etmişizdir. Her ne kadar kendimizden memnun olsak da, farklı biri olma düşüncesi belki de bizi heyecanlandırabilir. Özellikle farklı bir ülkede doğmuş olsaydık, hem görünüşümüzün hem de hayatımızın nasıl olacağı aklımızda hep bir soru işareti olarak kalabilir. Bu soru işaretini bir anlık da olsa kaldırıyoruz.

Burcuna göre Fransız olsaydın nasıl görünürdün?

Haydiii!