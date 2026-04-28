article/comments
article/share
Haberler
Test
Psikoloji Testleri
, Astroloji Testleri
Burçlar ve Depresyon Seviyeleri! Sen Kaçıncı Sıradasın?

Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
28.04.2026 - 11:53

Herkes zaman zaman düşer, yorulur, içine kapanır ama bazı insanlar bunu daha derin yaşar. Peki bunun burcunla bir ilgisi olabilir mi? Astrolojiye göre her burcun duygularla baş etme şekli farklıdır: kimi içe atar, kimi bastırır, kimi ise hiç göstermemeye çalışır. Peki sen ne yaparsın? 

Hazırsan öğrenelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Burcunu seç:

1. sıradasın!

Sen bu listenin zirvesindesin çünkü duyguları en yoğun yaşayan burçlardan birisin. Balık burcu olarak empatin çok güçlü ve bu seni hem özel hem de kırılgan yapıyor. Başkalarının acısını bile kendi acın gibi hissedebilirsin.

2. sıradasın!

Sen dışarıdan güçlü görünsen de iç dünyanda çok daha farklı şeyler yaşanıyor. Akrep burcu olarak duygularını bastırma eğilimindesin ama bu onları yok etmez, sadece derinleştirir. Kırıldığında kolay kolay unutmazsın. Bu da zamanla içsel bir ağırlık yaratabilir. İnsanlara güvenmekte zorlanman da seni yalnızlaştırabilir.

3. sıradasın!

Senin için her şey duygularla başlar ve duygularla biter. Yengeç burcu olarak bağlılık, geçmiş ve anılar senin hayatında çok önemli. Geçmişte yaşadığın şeyleri kolay kolay bırakamazsın. Bu da zaman zaman seni melankoliye sürükleyebilir.

4. sıradasın!

Senin melankolin duygulardan çok düşüncelerden gelir. Başak burcu olarak her şeyi analiz etme eğilimin var ve bu bazen seni yorar Kendine karşı çok eleştirel olabilirsin. Bu da zamanla içsel bir baskı yaratır.

5. sıradasın!

Sen duygularını göstermeyen ama derinden yaşayan birisin. Oğlak burcu olarak sorumlulukların seni erken olgunlaştırmış olabilir. Bu da bazen içten içe yorulmana neden olur. Ama bunu dışarıya pek yansıtmazsın.

6. sıradasın!

Sen huzur arayan birisin ama bu arayış seni yorabilir. Terazi burcu olarak çatışmalardan kaçınır, her şeyi dengede tutmaya çalışırsın. Ama bu süreçte kendi duygularını ihmal edebilirsin.

7. sıradasın!

Sen duygularını biraz uzaktan yaşayan birisin. Kova burcu olarak mantığın çoğu zaman duygularının önüne geçer. Bu da seni korur ama bazen içsel kopukluk yaratabilir.

8. sıradasın!

Sen sabırlı ve dayanıklısın. Boğa burcu olarak kolay kolay sarsılmazsın ama kırıldığında içine atarsın. Bu birikim zamanla seni yorabilir ama yine de ayakta kalmayı başarırsın.

9. sıradasın!

Sen duygularla yüzleşmek yerine dikkatini dağıtmayı seçersin. İkizler burcu olarak zihnin hep hareket halindedir. Bu seni melankoliden uzak tutar ama bazen yüzleşmekten kaçmana neden olur.

10. sıradasın!

Sen negatif duyguları ciddiye almamaya çalışırsın. Yay burcu olarak özgürlüğüne düşkünsün ve karanlık duygulardan kaçarsın. Bu seni korur ama bazen yüzeyselleşmeye neden olabilir.

11. sıradasın!

Sen güçlü görünmek istersin. Aslan burcu olarak kırılganlığını saklama eğilimindesin. Bu da zaman zaman içsel bir baskı yaratır ama bunu pek göstermezsin. Sen ışığını kaybetmek istemezsin. Ama bazen karanlık da insana iyi gelir.

12. sıradasın!

Sen duyguları hızlı yaşar ve hızlı atlatırsın. Koç burcu olarak uzun süre melankolide kalmazsın. Sinirlenirsin, üzülürsün ama sonra devam edersin. Bu da seni bu listenin sonuna koyar. Senin gücün hareketinde. Sen düşsen bile çabuk ayağa kalkarsın.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın