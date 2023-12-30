Buram Buram Zenginlik Kokan Hareketleri Paylaşarak Lüksün Kitabını Yazan 15 Kişi
Buram Buram Zenginlik Kokan Hareketleri Paylaşarak Lüksün Kitabını Yazan 15 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Zengin birini gözünden tanımanız için gereken tek şey detayları fark etmek. Reddit kullanıcıları, lüks konusundaki tecrübelerine dayanarak zenginlik belirtisi hareket serisinden birkaç örnek paylaştı. 👇
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1. "Hep emir kipi ile cümle kurarlar. Yaptım değil, yaptırdım. Aldım değil, aldırdım."
2. "Yazın ve kışın kaldıkları ayrı evleri vardır, bu evlerin kendi isimleri vardır."
3. "İş arkadaşıma ofise gelirken kahve almıştım ve bana 200 dolar vererek 'Sabahki kahve için' dedi."
4. "Çok kaliteli ve pahalı giyinseler de, üzerinde koskocaman markanın yazdığı kıyafetleri tercih etmezler."
5. "Zengin olduklarından bahsetmez, çok övünmezler. Sonuçta kimse soyulmak istemez."
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6. "Bizim evimizden büyük gardropları ve arabalarımızdan pahalı kıyafetleri vardır ancak hiçbirinin üzerinde kocaman marka görmezsiniz."
7. "Sürekli gezerler. Instagram hikayelerini izlemek belgeselle eşdeğer."
8. "Genel olarak hep rahat bir modda takılırlar çünkü hiçbir şey hakkında endişelenmek zorunda değillerdir. İş, güç hiçbir şey yok sonuçta."
9. "Sürekli 'Sev, şükret, olumlu ol' gibi cümleler kurarak ders vermeye çalışırlar. Çünkü onların hayatlarında her şey kolaydır."
10. "Günlerini çalışarak değil, hobilerine ayırarak geçirirler."
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11. "İşin sırrı tırnaklarda: Hep manikürlü ve bakımlıdırlar. Ojesiz görmeniz ise imkansız."
12. "Her zaman sanki dergi çekiminde gibi görünürler. Sanki kıyafetleri üzerlerine dikilmiş gibi mükemmel oturur."
13. "Aile avukatları vardır."
14. "Dişleri kötü olan bir zengin hiç görmedim. Görürseniz söyleyin."
15. "Sonradan zengin olanlar gösteriş yapmaya, aileden zengin olanlar ise hayatı yaşamaya odaklıdır."
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