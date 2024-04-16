Buram Buram Kötülük Kokan Bir Anket: Joker Karakterini Bir Türk Oyuncu Oynasaydı Kim Olurdu?
Buram Buram Kötülük Kokan Bir Anket: Joker Karakterini Bir Türk Oyuncu Oynasaydı Kim Olurdu?
Joker 2 filminin vizyona girmesine az bir zaman kaldı. Filmin fragmanı izlenme rekorları kırarken sosyal medyada bir tartışma aldı başını gitti. O da Joker'i bir Türk oyuncu oynasa kim olmalı konusuydu. İşte biz de o tartışmaya dahil olalım dedik! Sizce Joker'i kim oynamalı? Buyrun anketimize!
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Sinema tarihinin en kötü ve en ruh hastası karakteri hiç kuşkusuz Joker. Ancak zihinsel sorunları olmasına rağmen en çok hayran kitlesine de sahip kendisi...
Psikiyatristler yıllardır Joker karakterini çözümlemeye çalışıyor. Onun hakkında birbirinden enteresan ve merak uyandıran analizler yapıyorlar. Joker'in yaptığı kötülükler aracılığıyla bize çok şey anlattığını dile getiriyor ve hatta içimizdeki canavara seslendiğini ima ediyorlar.
Batman'e karşı savaşan Joker sizce de o yüzden mi çok seviliyor? Bakın bu tartışılır. Hastalıklı mizacı, sinir eden kahkahaları, mor takım elbisesi ve palyaço haliyle hepimizi deli edebilir ama bu sevilmesine engel değil.
DC Comics karakteri Joker'i bugüne kadar pek çok başarılı oyuncu canlandırdı. Cesar Romero, Jack Nicholson, Heath Ledger, Jared Leto, Cameron Monaghan ve son olarak Joaquin Phoenix unutulmaz performanslarıyla Joker'e hayat vermiştir.
Joaquin Phoenix ve Lady Gaga'nın başrolde yer aldığı J'oker: Folie à Deux' filmi ise bu yılın ekim ayında vizyona girmeye hazırlanıyor. Filmin fragmanı Phoenix'in muhteşem oyunculuğu sayesinde izlenme rekoru kırdı.
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Film ve tabii Joker bu kadar gündemdeyken izleyicilerin aklını ise bambaşka bir soru karıştırdı. Joker'i bir Türk oyuncu oynasa kim oynardı? Son zamanlarda sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasında olduğundan biz bir de size soralım dedik.
Sizce sinema tarihinin en psikopat ve sorunlu karakteri Joker'i hangi Türk oyuncu oynayabilir? Cevaplar gelsin!
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Salih Bademci tabi ki de.