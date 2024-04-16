Buram Buram Kötülük Kokan Bir Anket: Joker Karakterini Bir Türk Oyuncu Oynasaydı Kim Olurdu?

Joker 2 filminin vizyona girmesine az bir zaman kaldı. Filmin fragmanı izlenme rekorları kırarken sosyal medyada bir tartışma aldı başını gitti. O da Joker'i bir Türk oyuncu oynasa kim olmalı konusuydu. İşte biz de o tartışmaya dahil olalım dedik! Sizce Joker'i kim oynamalı? Buyrun anketimize!