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Bunları Dinlemeye Cesaretin Var mı? Kafaları Karıştıran 15 Parça

etiket Bunları Dinlemeye Cesaretin Var mı? Kafaları Karıştıran 15 Parça

sabrina
sabrina - Onedio Üyesi
15.09.2024 - 20:34

Müzik dünyasında hepimizin bildiği bazı şarkılar var ki, dinlerken insanı bambaşka diyarlara götürüyor, kafamızda türlü sorular uyandırıyor. Peki, bu kadar derin ve tuhaf hisler yaratan şarkılara hazır mısınız?

Şimdi hoparlörlerin sesini açın ve sizi başka bir boyuta taşıyacak bu parçalarla tanışın! Cesaretin varsa tabii...

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1. Hayko Cepkin - Yalnız Kalsın

2. Göksel - Sen Orda Yoksun

3. Sezen Aksu - Biliyorsun

4. Mor ve Ötesi - Daha Mutlu Olamam

5. Radiohead - Pyramid Song

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6. maNga - Dursun Zaman

7. Duman - Haberin Yok Ölüyorum

8. Redd - Hala Seni Çok Özlüyorum

9. Barış Diri - Derinden

10. Pentagram - Sonsuz

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11. Şebnem Ferah - Deli Kızım Uyan

12. Evgeny Grinko - Noir

13. Rehber - Sorgu

14. Selda Bağcan - Ayrılık

15. Sertab Erener - Vur Yüreğim

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