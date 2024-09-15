Bunları Dinlemeye Cesaretin Var mı? Kafaları Karıştıran 15 Parça
Bunları Dinlemeye Cesaretin Var mı? Kafaları Karıştıran 15 Parça
Müzik dünyasında hepimizin bildiği bazı şarkılar var ki, dinlerken insanı bambaşka diyarlara götürüyor, kafamızda türlü sorular uyandırıyor. Peki, bu kadar derin ve tuhaf hisler yaratan şarkılara hazır mısınız?
Şimdi hoparlörlerin sesini açın ve sizi başka bir boyuta taşıyacak bu parçalarla tanışın! Cesaretin varsa tabii...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Hayko Cepkin - Yalnız Kalsın
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Göksel - Sen Orda Yoksun
3. Sezen Aksu - Biliyorsun
4. Mor ve Ötesi - Daha Mutlu Olamam
5. Radiohead - Pyramid Song
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. maNga - Dursun Zaman
7. Duman - Haberin Yok Ölüyorum
8. Redd - Hala Seni Çok Özlüyorum
9. Barış Diri - Derinden
10. Pentagram - Sonsuz
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın