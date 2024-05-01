Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Bundan 20 Yıl Sonra Covid-19 Karantinaları Nasıldı Dendiğinde Söylenmesi Muhtemel 15 Cümle

Bundan 20 Yıl Sonra Covid-19 Karantinaları Nasıldı Dendiğinde Söylenmesi Muhtemel 15 Cümle

Aden
Aden - Onedio Üyesi
01.05.2024 - 18:01

Covid-19 karantinaları gerçekten farklı bir seviyeydi ve birçoğumuz için karanlık bir zamandı. Bununla beraber herkesin tecrübesi kendine göre farklıydı ve bu süreçte kendine zaman ayırabilmekten mutlu olanlar bile oldu. Peki, Covid-19 nasıldı?

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
İçeriğin Devamı Aşağıda

1. "Covid-19 karantinası içimde bir şeyler uyandırdı ve o zamanlardan itibaren çok motivasyonum var."

1. "Covid-19 karantinası içimde bir şeyler uyandırdı ve o zamanlardan itibaren çok motivasyonum var."

'Evimi yeniledim, kendi başıma ağaçlara tırmanmayı ve ağaç kesmeyi öğrendim. Öncesine göre çok daha mutlu ve enerjiğim.'

2. "Boş sokaklarda pizza teslim ederek binlerce dolar kazandığım bir zamandı."

2. "Boş sokaklarda pizza teslim ederek binlerce dolar kazandığım bir zamandı."

3. "Büyük ihtimalle, 'tuvalet kağıtlarının aniden ortadan kaybolduğu o yıl...' diye başlayacağım hikayeme."

3. "Büyük ihtimalle, 'tuvalet kağıtlarının aniden ortadan kaybolduğu o yıl...' diye başlayacağım hikayeme."

4. "Hem stresli hem de garip bir şekilde sakin bir zamandı."

4. "Hem stresli hem de garip bir şekilde sakin bir zamandı."

'Evden çalışabildiğim güvenli bir işim olduğu için çok mutluydum.'

5. "Hemşirelik öğrencisiydim ve gönüllü olarak gerçek hemşirelere yardımcı olmamızı istemişlerdi."

5. "Hemşirelik öğrencisiydim ve gönüllü olarak gerçek hemşirelere yardımcı olmamızı istemişlerdi."

'Aşırı korkutucu bir tecrübeydi.'

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. "Covid ilk çıktığında Sully diye bir arkadaşım maske takmaya başladı ve bütün önlemlerini aldı."

6. "Covid ilk çıktığında Sully diye bir arkadaşım maske takmaya başladı ve bütün önlemlerini aldı."

'Aşı çıktığında ilk sırada olacağını söylüyordu ama aşı çıkmadan birkaç ay önce Covid-19 kaptı ve kısa bir süre sonra hastanede hayatını kaybetti...'

7. "Diğerlerini bilmem ama benim için büyük oranda alkol ile geçti..."

7. "Diğerlerini bilmem ama benim için büyük oranda alkol ile geçti..."

8. "Sokağa çıkamamak ve aile üyelerini görememek en zor noktasıydı."

8. "Sokağa çıkamamak ve aile üyelerini görememek en zor noktasıydı."

9. "İnsanların sosyal medya bağımlısı olmasına sebep oldu ve etkileri hala günümüzde devam ediyor..."

9. "İnsanların sosyal medya bağımlısı olmasına sebep oldu ve etkileri hala günümüzde devam ediyor..."

10. "Yasaklar sayesinde her yer sessizdi ve sokaklar bomboştu."

10. "Yasaklar sayesinde her yer sessizdi ve sokaklar bomboştu."
İçeriğin Devamı Aşağıda

11. "İnsanların gerçekten düzenli olarak ellerini yıkadıkları tek zamandı."

11. "İnsanların gerçekten düzenli olarak ellerini yıkadıkları tek zamandı."

'Birçok kişi ellerini yıkamayı karantinada öğrendi diyebiliriz bence.'

12. "Ünlü kişiler karantina nedeniyle evlerimizde kalmamızı söylerken kendileri dışarıda partilere katılıyordu."

12. "Ünlü kişiler karantina nedeniyle evlerimizde kalmamızı söylerken kendileri dışarıda partilere katılıyordu."

13. "Kendi saçımı nasıl kesebileceğimi öğrendim ve hala berberlere adımımı atmıyorum."

14. "Bence birçok kişi için depresif bir zamandı ve dışarı çıkamadığımızdan virüsü kapmamış olsak bile birçoğumuz hayatımızı etkileyen bağımlılıkların eline düştük."

14. "Bence birçok kişi için depresif bir zamandı ve dışarı çıkamadığımızdan virüsü kapmamış olsak bile birçoğumuz hayatımızı etkileyen bağımlılıkların eline düştük."

15. "Her yer yasaklı ve kapalı olduğu için insanlar kendini doğaya attı ama popülasyonun neredeyse tümü bunu yaptığı için dağın başında bile insanlarla bir arada gezdik ve yasakların hiçbir anlamı kalmadı..."

15. "Her yer yasaklı ve kapalı olduğu için insanlar kendini doğaya attı ama popülasyonun neredeyse tümü bunu yaptığı için dağın başında bile insanlarla bir arada gezdik ve yasakların hiçbir anlamı kalmadı..."

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın