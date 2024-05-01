Bundan 20 Yıl Sonra Covid-19 Karantinaları Nasıldı Dendiğinde Söylenmesi Muhtemel 15 Cümle
Bundan 20 Yıl Sonra Covid-19 Karantinaları Nasıldı Dendiğinde Söylenmesi Muhtemel 15 Cümle
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Covid-19 karantinaları gerçekten farklı bir seviyeydi ve birçoğumuz için karanlık bir zamandı. Bununla beraber herkesin tecrübesi kendine göre farklıydı ve bu süreçte kendine zaman ayırabilmekten mutlu olanlar bile oldu. Peki, Covid-19 nasıldı?
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1. "Covid-19 karantinası içimde bir şeyler uyandırdı ve o zamanlardan itibaren çok motivasyonum var."
2. "Boş sokaklarda pizza teslim ederek binlerce dolar kazandığım bir zamandı."
3. "Büyük ihtimalle, 'tuvalet kağıtlarının aniden ortadan kaybolduğu o yıl...' diye başlayacağım hikayeme."
4. "Hem stresli hem de garip bir şekilde sakin bir zamandı."
5. "Hemşirelik öğrencisiydim ve gönüllü olarak gerçek hemşirelere yardımcı olmamızı istemişlerdi."
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6. "Covid ilk çıktığında Sully diye bir arkadaşım maske takmaya başladı ve bütün önlemlerini aldı."
7. "Diğerlerini bilmem ama benim için büyük oranda alkol ile geçti..."
8. "Sokağa çıkamamak ve aile üyelerini görememek en zor noktasıydı."
9. "İnsanların sosyal medya bağımlısı olmasına sebep oldu ve etkileri hala günümüzde devam ediyor..."
10. "Yasaklar sayesinde her yer sessizdi ve sokaklar bomboştu."
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11. "İnsanların gerçekten düzenli olarak ellerini yıkadıkları tek zamandı."
12. "Ünlü kişiler karantina nedeniyle evlerimizde kalmamızı söylerken kendileri dışarıda partilere katılıyordu."
13. "Kendi saçımı nasıl kesebileceğimi öğrendim ve hala berberlere adımımı atmıyorum."
14. "Bence birçok kişi için depresif bir zamandı ve dışarı çıkamadığımızdan virüsü kapmamış olsak bile birçoğumuz hayatımızı etkileyen bağımlılıkların eline düştük."
15. "Her yer yasaklı ve kapalı olduğu için insanlar kendini doğaya attı ama popülasyonun neredeyse tümü bunu yaptığı için dağın başında bile insanlarla bir arada gezdik ve yasakların hiçbir anlamı kalmadı..."
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