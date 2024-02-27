Bülent Şakrak, Eski Eşi Ceyda Düvenci'nin Kızı Melisa'nın Doğum Gününü Duygusal Satırlarla Kutladı

Kızının 13. yaş gününü kutlayan Ceyda Düvenci'nin açıklaması ise şu şekildeydi;

Sözleri müziği sana ait bu hayat şarkısının… ben sadece sahnede yanında duruyorum ve hayranlıkla izliyorum seni… 13 yıl… ne kadar uzun, ne kadar kısa… elin elimde, kalbin kalbimde yola devam biriciğim, balköpüğüm… iyi ki sen beni seçtin… güzel kalbin hiç kırılmasın, müzik aşkın seni dimdik tutsun hayatta, o gülüşün solmasın, iyi niyetin su istimal edilmesin… İYİ Kİ DOĞDUN…