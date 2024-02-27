Bülent Şakrak, Eski Eşi Ceyda Düvenci'nin Kızı Melisa'nın Doğum Gününü Duygusal Satırlarla Kutladı
Bülent Şakrak, Eski Eşi Ceyda Düvenci'nin Kızı Melisa'nın Doğum Gününü Duygusal Satırlarla Kutladı
Magazin dünyasının sevilen çifti Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, yaz aylarında boşanmıştı. Bülent Şakrak, eski eşi Ceyda Düvenci'nin kızı Melisa'nın 13. yaş gününü kutlamayı ihmal etmedi.
Bülent Şakrak, yazdığı duygusal satırlarla takdir topladı.
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Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın aşkı, milyonlar tarafından takdir topluyordu.
Ancak Şakrak ve Düvenci çifti, geçtiğimiz Temmuz ayında ayrılık kararı alarak herkesi şaşırttı.
Boşanmanın ardından ilk kez açıklamalarda bulunan Ceyda Düvenci, "'Değişik bir yazdı. Hayatımın değiştiği bir yazdı. Artık iyiyim." ifadelerine yer vermişti.
Bülent Şakrak ise yaptığı ilk açıklamalarda " "Her şey yolunda. Ölüm var, doğum var, boşanma var... Hayatın içinde hepsi var." demişti.
Ceyda Düvenci, son olarak kızı Melisa'nın doğum gününü kutladığı bir paylaşım yaptı.
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Ceyda Düvenci, kızı Melisa'nın bu fotoğrafını paylaşarak oldukça duygusal bir not düştü.
Melisa ile sık sık vakit geçiren, fotoğraflarına 'Kızım Melisa' ve 'Oğlum Ali' notunu düşen Bülent Şakrak da Melisa'nın 13. yaş günü kutlamayı ihmal etmedi.
Kızı Melisa'nın küçüklüğünden bir fotoğraf paylaşan Bülent Şakrak, bu fotoğrafa yazdığı notla ise herkesi duygulandırdı. Şakrak'ın duygu dolu sözleri takdir topladı.
"Yabani ot olsam, sensiz her hangi bir toprakta bitmeyeceğim, söz! Seni çok seviyorum Melisam. İyi ki doğdun"
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