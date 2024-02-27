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Bülent Şakrak, Eski Eşi Ceyda Düvenci'nin Kızı Melisa'nın Doğum Gününü Duygusal Satırlarla Kutladı

Bülent Şakrak, Eski Eşi Ceyda Düvenci'nin Kızı Melisa'nın Doğum Gününü Duygusal Satırlarla Kutladı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
27.02.2024 - 23:44

Magazin dünyasının sevilen çifti Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, yaz aylarında boşanmıştı. Bülent Şakrak, eski eşi Ceyda Düvenci'nin kızı Melisa'nın 13. yaş gününü kutlamayı ihmal etmedi. 

Bülent Şakrak, yazdığı duygusal satırlarla takdir topladı.

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Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın aşkı, milyonlar tarafından takdir topluyordu.

Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın aşkı, milyonlar tarafından takdir topluyordu.

Herkesin parmakla işaret ettiği bir ilişkiye sahip olan ikili, çocuklarıyla birlikte minik bir aile olmuşlardı. 2015'te evlenen çift, çocukları Okan Ali'yi ise 2017 yılında kucaklarına almıştı.

Ancak Şakrak ve Düvenci çifti, geçtiğimiz Temmuz ayında ayrılık kararı alarak herkesi şaşırttı.

Ancak Şakrak ve Düvenci çifti, geçtiğimiz Temmuz ayında ayrılık kararı alarak herkesi şaşırttı.

Ayrılık iddiaları ortaya atıldığında kimse inanmak istemese de, iddialar doğru çıktı. Magazinin sevilen çifti Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, Temmuz ayında 8 yıllık evliliklerini tek celsede bitirdi.

Boşanmanın ardından ilk kez açıklamalarda bulunan Ceyda Düvenci, "'Değişik bir yazdı. Hayatımın değiştiği bir yazdı. Artık iyiyim." ifadelerine yer vermişti.

Boşanmanın ardından ilk kez açıklamalarda bulunan Ceyda Düvenci, "'Değişik bir yazdı. Hayatımın değiştiği bir yazdı. Artık iyiyim." ifadelerine yer vermişti.

Yaz aylarının ardından kendi programıyla ekranlara dönen Ceyda Düvenci, 

'Biraz zor geçti ama herkesin artık iyi olduğu yeni hayatlarımızda birbirimize uyumlanabildiğimiz, evlatların da artık her şeyi kabul ettiği, yeni düzene alıştığı bir sonbaharı karşılıyoruz' diyerek yaşadığı durumu özetlemişti.

Bülent Şakrak ise yaptığı ilk açıklamalarda " "Her şey yolunda. Ölüm var, doğum var, boşanma var... Hayatın içinde hepsi var." demişti.

Bülent Şakrak ise yaptığı ilk açıklamalarda " "Her şey yolunda. Ölüm var, doğum var, boşanma var... Hayatın içinde hepsi var." demişti.

'Çok fazla konuşmaya gerek yok. Her şey yolunda' diyen Bülent Şakrak,'Çocuklar iyi, Ceyda iyi, biz iyiyiz. Herkesin keyfi yerinde. Sizleri çok seviyorum' açıklaması yapmıştı.

Ceyda Düvenci, son olarak kızı Melisa'nın doğum gününü kutladığı bir paylaşım yaptı.

Ceyda Düvenci, son olarak kızı Melisa'nın doğum gününü kutladığı bir paylaşım yaptı.

Düvenci ve Şakrak çifti bugüne kadar Ceyda Düvenci'nin kızı Melisa ve oğulları Okan Ali ile birlikte geçirdikleri güzel anları sosyal medyadan paylaşmış, bu fotoğraflara ise milyonlarca beğeni ve yorum gelmişti.

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Ceyda Düvenci, kızı Melisa'nın bu fotoğrafını paylaşarak oldukça duygusal bir not düştü.

Ceyda Düvenci, kızı Melisa'nın bu fotoğrafını paylaşarak oldukça duygusal bir not düştü.

Kızının 13. yaş gününü kutlayan Ceyda Düvenci'nin açıklaması ise şu şekildeydi;

Sözleri müziği sana ait bu hayat şarkısının… ben sadece sahnede yanında duruyorum ve hayranlıkla izliyorum seni… 13 yıl… ne kadar uzun, ne kadar kısa… elin elimde, kalbin kalbimde yola devam biriciğim, balköpüğüm… iyi ki sen beni seçtin… güzel kalbin hiç kırılmasın, müzik aşkın seni dimdik tutsun hayatta, o gülüşün solmasın, iyi niyetin su istimal edilmesin… İYİ Kİ DOĞDUN…

Melisa ile sık sık vakit geçiren, fotoğraflarına 'Kızım Melisa' ve 'Oğlum Ali' notunu düşen Bülent Şakrak da Melisa'nın 13. yaş günü kutlamayı ihmal etmedi.

Melisa ile sık sık vakit geçiren, fotoğraflarına 'Kızım Melisa' ve 'Oğlum Ali' notunu düşen Bülent Şakrak da Melisa'nın 13. yaş günü kutlamayı ihmal etmedi.

Bülent Şakrak, sosyal medya hesabından oldukça duygusal bir paylaşım yaptı.

Kızı Melisa'nın küçüklüğünden bir fotoğraf paylaşan Bülent Şakrak, bu fotoğrafa yazdığı notla ise herkesi duygulandırdı. Şakrak'ın duygu dolu sözleri takdir topladı.

Kızı Melisa'nın küçüklüğünden bir fotoğraf paylaşan Bülent Şakrak, bu fotoğrafa yazdığı notla ise herkesi duygulandırdı. Şakrak'ın duygu dolu sözleri takdir topladı.

Fotoğrafına yine 'kızım Melisa' ve 'oğlum Ali' notunu düşen Bülent Şakrak'ın açıklaması ise şu şekildeydi;

Minnet, şükür ve duamsın.Yoruldum demeye utanma sebebim, yola, yolculuğa ikna olduğum aşkımsın.Sen benim en büyük inancımsın. Cesaretimin mutlak sebebi, benim en kıyak arkadaşımsın.Her zerreden bağımsız, sen benim ömürlük sızım, kızımsın. Mutlak aşk olsun ki sen...Ali’nin şahane ablası ve kesin bir yaşam ispatısın. İyikinin az kaldığı, doğmuşların sultanısın, seni çok seviyorum, seveceğim.

"Yabani ot olsam, sensiz her hangi bir toprakta bitmeyeceğim, söz! Seni çok seviyorum Melisam. İyi ki doğdun"

"Yabani ot olsam, sensiz her hangi bir toprakta bitmeyeceğim, söz! Seni çok seviyorum Melisam. İyi ki doğdun"

Doğum günün kutlu olsun Melisa! Nice mutlu yaşların olsun. 🧿

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