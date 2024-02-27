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Çocuğuna Vereceği İsimle Takdir Edilen Ahmet Kural'dan Samimi Babalık Açıklamaları

Çocuğuna Vereceği İsimle Takdir Edilen Ahmet Kural'dan Samimi Babalık Açıklamaları

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
27.02.2024 - 22:26

Ünlü oyuncu Ahmet Kural şimdilerde baba olmak için gün sayıyor! Geçtiğimiz günlerde çocuğuna koyacağı ismi açıklayarak takdir toplayan Ahmet Kural, şimdi de babalığa dair samimi itiraflarda bulundu. 

Kaynak: Posta Gazetesi

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Ünlü oyuncu Ahmet Kural, yaz ayında dünyaevine girme kararıyla herkesi şaşırtmıştı!

Ünlü oyuncu Ahmet Kural, yaz ayında dünyaevine girme kararıyla herkesi şaşırtmıştı!

Uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Çağla Gizem Çelik ile nikah masasına oturan Ahmet Kural, düğünüyle herkesi şaşırtmıştı.

Birbirinden eğlenceli pozlar veren çiftin düğün pozlarına ise beğeni yağmıştı.

Birbirinden eğlenceli pozlar veren çiftin düğün pozlarına ise beğeni yağmıştı.

Yalnızca yakın çevrelerinin katıldığı bir düğün organize eden çift, birbirinden güzel ve romantik pozlarıyla herkesin beğenisi kazanmayı da başarmıştı.

Ahmet Kural ve eşi Çağla Gizem Çelik, bebek müjdesini ise geçtiğimiz aylarda verdi!

Ahmet Kural ve eşi Çağla Gizem Çelik, bebek müjdesini ise geçtiğimiz aylarda verdi!

O gün bugündür büyük bir heyecan içerisinde olan çiftimiz sosyal medya hesaplarında da sık sık paylaşım yapıyor. Bizler de bu sayede bebek heyecanı yaşayan çiftimizin hallerine tanıklık ediyoruz!

Ahmet Kural, geçtiğimiz günlerde çocuğuna 'Kemal' ismini vereceğini duyurmuş, hatta "güzel insanların ismi" diyerek takdir toplamıştı.

Ahmet Kural, geçtiğimiz günlerde çocuğuna 'Kemal' ismini vereceğini duyurmuş, hatta "güzel insanların ismi" diyerek takdir toplamıştı.

Mustafa Kemal Atatürk ve Kemal Sunal'dan örnek veren Ahmet Kural, bu kararıyla epey bir takdir toplamıştı.

Posta Gazetesi'nin haberine göre, baba olmaya gün sayan Ahmet Kural "Çocuğum önce iyi bir insan olsun, dürüst, hayırlı bir evlat olsun. En önemlisi sağlıkla kucağımıza almak nasip olsun... " diyerek duygularını anlattu.

Posta Gazetesi'nin haberine göre, baba olmaya gün sayan Ahmet Kural "Çocuğum önce iyi bir insan olsun, dürüst, hayırlı bir evlat olsun. En önemlisi sağlıkla kucağımıza almak nasip olsun... " diyerek duygularını anlattu.

Kural, ayrıca oğlu Kemal'le ilgili 'Büyüdükçe yapacaklarımızı düşündükçe çok heyecanlanıyorum.' dedi.

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Ahmet Kural ayrıca "Ailem dışında diğer her şeyin önemsiz olduğunun farkına vardım." diyerek eşiyle ilgili duygularını da anlattı.

Ahmet Kural ayrıca "Ailem dışında diğer her şeyin önemsiz olduğunun farkına vardım." diyerek eşiyle ilgili duygularını da anlattı.

'Kendi huzurumuzun ve mutluluğumuzun peşindeyiz. Çağla ile o kadar ortak noktamız var ki, biz hayatı birlikte yaşamayı seviyoruz. Her şeyi birlikte yapmak bizi mutlu ediyor...' 

Bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz bu güzeller güzeli çiftimize!

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