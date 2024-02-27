Çocuğuna Vereceği İsimle Takdir Edilen Ahmet Kural'dan Samimi Babalık Açıklamaları
Çocuğuna Vereceği İsimle Takdir Edilen Ahmet Kural'dan Samimi Babalık Açıklamaları
Ünlü oyuncu Ahmet Kural şimdilerde baba olmak için gün sayıyor! Geçtiğimiz günlerde çocuğuna koyacağı ismi açıklayarak takdir toplayan Ahmet Kural, şimdi de babalığa dair samimi itiraflarda bulundu.
Kaynak: Posta Gazetesi
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Ünlü oyuncu Ahmet Kural, yaz ayında dünyaevine girme kararıyla herkesi şaşırtmıştı!
Birbirinden eğlenceli pozlar veren çiftin düğün pozlarına ise beğeni yağmıştı.
Ahmet Kural ve eşi Çağla Gizem Çelik, bebek müjdesini ise geçtiğimiz aylarda verdi!
Ahmet Kural, geçtiğimiz günlerde çocuğuna 'Kemal' ismini vereceğini duyurmuş, hatta "güzel insanların ismi" diyerek takdir toplamıştı.
Posta Gazetesi'nin haberine göre, baba olmaya gün sayan Ahmet Kural "Çocuğum önce iyi bir insan olsun, dürüst, hayırlı bir evlat olsun. En önemlisi sağlıkla kucağımıza almak nasip olsun... " diyerek duygularını anlattu.
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Ahmet Kural ayrıca "Ailem dışında diğer her şeyin önemsiz olduğunun farkına vardım." diyerek eşiyle ilgili duygularını da anlattı.
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