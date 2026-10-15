Bulaşık Makinesini Usta Çağırmadan Yıllarca Sorunsuz Kullanmanın Yöntemi

Filtre, yıkama sırasında yemek artıklarını tutar ve çabuk dolar. Bu nedenle, beyaz eşya teknisyeni Jack Roney'ye göre filtre düzenli temizlenmezse bardaklar bulanık çıkabilir, üzerinde tortu kalabilir. Eğer çok zamanınız yoksa, filtreyi çıkarıp sıcak su ve biraz bulaşık deterjanıyla yıkamanız yeterli.

Filtreyi yerine takarken saat yönünde çevirip kilitlemek gerekiyor; yoksa filtre yükselip pervaneleri tıkıyor. Avustralya'nın tüketici örgütü Choice da kapı contalarının her hafta nemli bir bezle silinmesini öneriyor. Bu hem küfü hem kötü kokuyu önlüyor.