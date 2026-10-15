article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Temizlik
Bulaşık Makinesini Usta Çağırmadan Yıllarca Sorunsuz Kullanmanın Yöntemi

Bulaşık Makinesini Usta Çağırmadan Yıllarca Sorunsuz Kullanmanın Yöntemi

İnci Öztürk
İnci Öztürk - Yaşam Editörü
15.10.2026 - 10:55
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bulaşık makinesi, evlerimizde en sık kullandığımız eşyalar arasında. Hal böyle olunca, bulaşık makinesinin yokluğunu düşünemiyoruz. Peki ona nasıl 'iyi' bakabiliriz?

Uzmanlara göre filtreyi haftada bir sıcak suyla yıkamak ve ayda bir boş makinede sirke çalıştırmak yetiyor. Yılda bir de pervane delikleri kürdanla açılmalı. Bu küçük bakımlar hem bulaşıkların daha temiz çıkmasını sağlıyor hem de ileride pahalıya patlayacak arızaların önüne geçiyor.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bulaşık makinesini temiz tutacak basit temizlik tüyoları neler?

Bulaşık makinesini temiz tutacak basit temizlik tüyoları neler?

Filtre, yıkama sırasında yemek artıklarını tutar ve çabuk dolar. Bu nedenle, beyaz eşya teknisyeni Jack Roney'ye göre filtre düzenli temizlenmezse bardaklar bulanık çıkabilir, üzerinde tortu kalabilir. Eğer çok zamanınız yoksa, filtreyi çıkarıp sıcak su ve biraz bulaşık deterjanıyla yıkamanız yeterli.

Filtreyi yerine takarken saat yönünde çevirip kilitlemek gerekiyor; yoksa filtre yükselip pervaneleri tıkıyor. Avustralya'nın tüketici örgütü Choice da kapı contalarının her hafta nemli bir bezle silinmesini öneriyor. Bu hem küfü hem kötü kokuyu önlüyor.

Ayda bir sirke, yılda bir pervane temizliği yetiyor

Ayda bir sirke, yılda bir pervane temizliği yetiyor

Choice'un önerdiği yöntem şöyle: 2 su bardağı sirkeyi bir kaseye koyup boş makinenin rafına yerleştirin ve makineyi çalıştırın. Programın ortasında yarım saat kadar durdurup bekletin. Koku varsa bir avuç karbonat serpip makineyi bir kez daha çalıştırın.

Yılda bir de pervanelerdeki su deliklerini kürdan gibi ince bir uçla açıp makineyi boş haldeyken en sıcak programda çalıştırmak yeterli. Tabakları makineye koymadan önce durulamak yerine artıklarını sıyırmak da önemli; uzmana göre tek bir limon çekirdeği bile gideri tıkayabiliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İnci Öztürk
İnci Öztürk
Yaşam Editörü
Yazmaya olan ilgimi profesyonel bir şekilde Onedio'da sürdürüyorum. SEO içerikleriyle bilgilendirici haberler sunuyor, ilgi çekici konularda içerik üretmeye devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın