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Bugünün Şarkılarını Senin İçin Seçtik: Kalplerimize İyi Gelecek 13 Şarkı

etiket Bugünün Şarkılarını Senin İçin Seçtik: Kalplerimize İyi Gelecek 13 Şarkı

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
21.04.2024 - 15:31

Günün şarkıları içinizi ısıtacak!

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1. Tarkan ft. Mahmut Orhan - Her Şey Fani

2. Billie Eilish - What Was I Made For?

3. KÖFN & Simge - Yakışıklı

4. Lana Del Rey - Doin' Time

5. Hande Yener ft Mert Demir - Kibir

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6. Diedlonely - Analogue Winter

7. John Legend - Save Room

8. Tom Odell - The End

9. Lana Del Rey - Take Me Home, Country Roads

10. Tamino - Every Pore ft. Nagham Zikrayat Orchestra

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11. Patrick Watson - Melody Noir

12. Morpheus - Burning in Paris

13. SZA - Kill Bill

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