Bugünün Şarkılarını Senin İçin Seçtik: Kalplerimize İyi Gelecek 13 Şarkı
Bugünün Şarkılarını Senin İçin Seçtik: Kalplerimize İyi Gelecek 13 Şarkı
Günün şarkıları içinizi ısıtacak!
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1. Tarkan ft. Mahmut Orhan - Her Şey Fani
2. Billie Eilish - What Was I Made For?
3. KÖFN & Simge - Yakışıklı
4. Lana Del Rey - Doin' Time
5. Hande Yener ft Mert Demir - Kibir
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6. Diedlonely - Analogue Winter
7. John Legend - Save Room
8. Tom Odell - The End
9. Lana Del Rey - Take Me Home, Country Roads
10. Tamino - Every Pore ft. Nagham Zikrayat Orchestra
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11. Patrick Watson - Melody Noir
12. Morpheus - Burning in Paris
13. SZA - Kill Bill
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