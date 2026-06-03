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Bugüne Kadar Yaptığınız En Büyük Beslenme Hatası: Kabuğuyla Yenildiğinde Vücudu Yenileyen 6 Meyve

Bugüne Kadar Yaptığınız En Büyük Beslenme Hatası: Kabuğuyla Yenildiğinde Vücudu Yenileyen 6 Meyve

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.06.2026 - 13:20
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Sağlıklı beslenmek için tükettiğimiz meyvelerin asıl şifa kaynağını yıllardır yanlışlıkla çöpe atıyoruz. Uzmanlar, vitamin ve lif deposu olan kabukların, meyvenin iç kısmından çok daha yüksek besin değeri taşıdığını belirterek, mutfaktaki bu büyük israfın önüne geçilmesi ve sağlığımız için kabukların nasıl değerlendirilmesi gerektiği konusunda hayati uyarılarda bulunuyor.

Kaynak: https://timesofindia.indiatimes.com/l...
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Sağlıklı bir yaşam için manav ve market reyonlarından özenle seçtiğimiz meyvelerin en değerli kısımlarını genellikle tek bir bıçak darbesiyle çöpe atıyoruz.

Sağlıklı bir yaşam için manav ve market reyonlarından özenle seçtiğimiz meyvelerin en değerli kısımlarını genellikle tek bir bıçak darbesiyle çöpe atıyoruz.

Oysa beslenme uzmanlarına göre, meyve kabukları sadece gıda israfını önlemekle kalmıyor, aynı zamanda içerdikleri yoğun lif, antioksidan ve eşsiz aromalarla vücut direncini adeta baştan yaratıyor. Yapılan araştırmalar, bugüne kadar çöp olarak gördüğümüz bu kısımların sindirim sisteminden kalp sağlığına kadar sayısız fayda sunduğunu ortaya koyuyor. Özellikle bazı meyvelerin dış katmanları, içindeki meyve etinden katbekat fazla faydalı bileşen barındırıyor. 

Bu mucizevi besinlerin başında ise mutfaklarımızın vazgeçilmezi olan portakal, elma ve limon geliyor. Hafif acımtırak tadıyla bilinen portakal kabuğu, iç kısmından çok daha yüksek oranda C vitamini ve flavonoid barındırıyor; rendelenerek tatlılara, çaylara veya salatalara eklendiğinde muazzam bir aroma ve şifa katıyor. Benzer şekilde, elmanın tüm lif ve antioksidan gücünün çok büyük bir kısmı kabuğunda gizli bulunuyor. Quercetin adı verilen güçlü bir bitkisel bileşik içeren elma kabuğu, meyveyle bütün olarak tüketildiğinde bağırsak florasını mucizevi bir şekilde düzenliyor. Limonun dış yüzeyi ise sadece hamur işlerine koku vermekle kalmayıp, kurutulup çay olarak demlendiğinde vücudu toksinlerden arındıran güçlü bir zırha dönüşüyor.

Meyve kabuklarının şaşırtıcı dünyası elbette sadece turunçgiller veya elma ile sınırlı kalmıyor. Karpuzun yeşil dış yüzeyi ile tatlı kırmızı içi arasında kalan ve genellikle hiç düşünülmeden atılan o kalın beyaz katman, aslında vücudun su dengesini koruyan ve kan dolaşımını destekleyen eşsiz bir besin kaynağı olarak öne çıkıyor. Bu beyaz kısım, turşusu kurularak, yemeklere katılarak ya da içeceklere karıştırılarak kolaylıkla tüketilebiliyor. Geleneksel tıbbın en eski şifa kaynaklarından biri olan nar kabuğu da doğrudan çiğ yenmese bile, güneşte kurutulup toz haline getirildikten sonra bitki çaylarına katılarak çok güçlü bir antioksidan takviyesi sağlıyor. Tropikal lezzetlerin kraliçesi mangonun kabuğu ise içerdiği polifenoller ve karotenoidlerle dikkat çekerken, ferahlatıcı içeceklerinize hem yoğun bir kıvam hem de ekstra besin değeri katan harika bir gizli malzeme olarak değerlendirilebiliyor.

Tüm bu mucizevi faydalara rağmen, uzmanlar doğanın sunduğu bu şifa deposundan yararlanırken çok kritik bir detayın altını çiziyor. Günümüzde tarım ürünlerinin yetiştirilme aşamasında maruz kaldığı ağır kimyasallar, tarım ilaçları ve market raflarında parlak görünmesi, raf ömrünün uzaması için uygulanan mumlama işlemleri, kabuklu tüketimden önce çok ciddi bir ön hazırlık gerektiriyor. Bu nedenle sağlık bulmak isterken vücuda zehir almamak adına, meyvelerin tüketilmeden önce sirkeli veya karbonatlı sularda iyice yıkanması, üzerinde zedelenmiş ya da belirgin şekilde mumlanmış tabakalar varsa bunların kesilip atılması hayati önem taşıyor. Eğer meyve kabuklarını düzenli olarak diyetinize eklemeyi planlıyorsanız, bütçeniz elverdiğince organik tarım sertifikalı ürünleri tercih etmek, bu gizli şifa kaynaklarından en güvenli şekilde faydalanmanın altın kuralı olarak gösteriliyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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