Bugüne Kadar Sadece 5 Kişinin Görebildiği Yeni Renk Keşfedildi!
Bugüne kadar kimsenin görmediği bir renk olabilir mi? Cevabımız: Evet! Bilim insanları, daha önce kimsenin görmediği bir renk keşfettiklerini açıkladı. Bu rengin mavi ve yeşilin bir tonu olduğu, fakat bilinen tonlardan çok daha parlak olduğu belirtildi. Bu rengi yalnızca beş kişi görebildi!
Bilim dünyasının yeni rengine isim bile verildi.
Kaynak: BBC
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Bilim dünyası yeni bir renk keşfetti!
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“Gerçek dünyada görebileceğiniz herhangi bir renkten daha doygun."
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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