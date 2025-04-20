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Yaşam
Bugüne Kadar Sadece 5 Kişinin Görebildiği Yeni Renk Keşfedildi!

Bugüne Kadar Sadece 5 Kişinin Görebildiği Yeni Renk Keşfedildi!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
20.04.2025 - 09:46

Bugüne kadar kimsenin görmediği bir renk olabilir mi? Cevabımız: Evet! Bilim insanları, daha önce kimsenin görmediği bir renk keşfettiklerini açıkladı. Bu rengin mavi ve yeşilin bir tonu olduğu, fakat bilinen tonlardan çok daha parlak olduğu belirtildi. Bu rengi yalnızca beş kişi görebildi!

Bilim dünyasının yeni rengine isim bile verildi.

Kaynak: BBC

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Bilim dünyası yeni bir renk keşfetti!

Bilim dünyası yeni bir renk keşfetti!

ABD'nin önde gelen kurumlarından olan Kaliforniya Üniversitesi Berkeley'deki araştırmacılar, yeni bir renk keşfettiklerini açıkladı. Mavi ve yeşilin bir tonu olan bu rengin, var olan tonlardan çok daha yoğun ve parlak olduğu söyleniyor. 

'Olo' adı verilen bu renk, bilim insanlarının gözlerine lazer atımı yapılması sonucu görülebildi. Dolayısıyla yeni rengi, yalnızca araştırmayı yürüten bilim insanları gördü. Araştırma sırasında, katılımcıların retinalarındaki belirli hücreler uyarıldı. Bilim insanları daha önce hiç görmediklerini iddia ettikleri yeni bir rengi gördüklerini belirtti.

“Gerçek dünyada görebileceğiniz herhangi bir renkten daha doygun."

“Gerçek dünyada görebileceğiniz herhangi bir renkten daha doygun."

Araştırmacılar, yeni keşfedilen rengin renk körlüğüne ilişkin araştırmalar açısından oldukça faydalı olacağını düşünüyor. Yeni rengi gören isimlerden biri olan Profesör Ng, “Diyelim ki hayatınız boyunca etrafta dolaştınız ve sadece pembe, bebek pembesi, pastel bir pembe gördünüz. Sonra bir gün ofise gidiyorsunuz ve birisi bir gömlek giyiyor. Gömleğin rengi, şimdiye kadar gördüğünüz en yoğun bebek pembesi. Bunun yeni bir renk olduğunu söylüyorlar ve biz buna kırmızı diyoruz.' diyerek yeni rengin hikayesini özetliyor.

Peki yeni renk nasıl bulundu?

Araştırma raporuna göre, katılımcılar aynalar, lazerler ve optik cihazlardan oluşan 'Oz' adlı bir cihaza baktı. Ekipman, UC Berkeley ve Washington Üniversitesi'ndeki bilim insanları tarafından geliştirilmişti. Katılımcılar bu cihaza baktıklarında, retinalarında yalnızca 'M konileri' uyarıldı.

Işığa duyarlı doku tabakamız olan retinada mavi, kırmızı ve yeşilin farklı dalga boylarına duyarlı olan 'S, L ve M' koni hücreleri bulunur. Bir M koni hücresini uyaran herhangi bir ışık, komşu L ve/veya S konilerini de uyarmak zorundadır. Fakat bu çalışma esnasında yalnızca M konisi uyarılmıştır ve bu da beyinde daha önce görülmeyen bir renk görüldüğü anlamına gelir!

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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