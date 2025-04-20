Bugüne Kadar Sadece 5 Kişinin Görebildiği Yeni Renk Keşfedildi!

Araştırmacılar, yeni keşfedilen rengin renk körlüğüne ilişkin araştırmalar açısından oldukça faydalı olacağını düşünüyor. Yeni rengi gören isimlerden biri olan Profesör Ng, “Diyelim ki hayatınız boyunca etrafta dolaştınız ve sadece pembe, bebek pembesi, pastel bir pembe gördünüz. Sonra bir gün ofise gidiyorsunuz ve birisi bir gömlek giyiyor. Gömleğin rengi, şimdiye kadar gördüğünüz en yoğun bebek pembesi. Bunun yeni bir renk olduğunu söylüyorlar ve biz buna kırmızı diyoruz.' diyerek yeni rengin hikayesini özetliyor.

Peki yeni renk nasıl bulundu?

Araştırma raporuna göre, katılımcılar aynalar, lazerler ve optik cihazlardan oluşan 'Oz' adlı bir cihaza baktı. Ekipman, UC Berkeley ve Washington Üniversitesi'ndeki bilim insanları tarafından geliştirilmişti. Katılımcılar bu cihaza baktıklarında, retinalarında yalnızca 'M konileri' uyarıldı.

Işığa duyarlı doku tabakamız olan retinada mavi, kırmızı ve yeşilin farklı dalga boylarına duyarlı olan 'S, L ve M' koni hücreleri bulunur. Bir M koni hücresini uyaran herhangi bir ışık, komşu L ve/veya S konilerini de uyarmak zorundadır. Fakat bu çalışma esnasında yalnızca M konisi uyarılmıştır ve bu da beyinde daha önce görülmeyen bir renk görüldüğü anlamına gelir!