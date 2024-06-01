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Bugüne Kadar Hiç Duymadığınız Şok Edici Gerçekler Aklınızı Kurcalayacak

Bugüne Kadar Hiç Duymadığınız Şok Edici Gerçekler Aklınızı Kurcalayacak

Aden
Aden - Onedio Üyesi
01.06.2024 - 15:01

Bugün, insanların meslekleri sayesinde öğrendikleri ve normal bir kişiyi şok edecek sırlara bakacağız. Siz de mesleğinizde benzer bir sırra sahipseniz lütfen bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Şaşırtıcı gelecek ama Zoologist olarak çalışan bir profesör arkadaşımın bulgularına göre stresin etkileri dişlerde gözüküyor!"

'Dişler de aynı ağaçlar gibi büyüyor ve büyüme dönemleri çizgi çizgi gözüküyor. Genellikle büyümenin durduğu ve yeni çizgilerin oluştuğu dönemler hep stres dönemlerine denk geliyor.'

2. "Yaklaşık 20 yıl önce cenaze sektöründe çalışıyordum."

2. "Yaklaşık 20 yıl önce cenaze sektöründe çalışıyordum."

'Fiyatlarımız o kadar yüksekti ki, aldığımız paranın yüzde 90'ı kar olarak kalıyordu. Şimdi eminim bu oran çok daha yüksektir.'

3. "Makineler ile ne zaman kumar oynarsanız oynayın emin olun siz kaybediyorsunuz."

3. "Makineler ile ne zaman kumar oynarsanız oynayın emin olun siz kaybediyorsunuz."

'Unutmayın kasa her zaman kazanır.'

4. "Aslında geçmiş hakkında düşündüğünüzden çok daha fazla bilgiye sahibiz ama bu dosyaları dijitale aktarmak çok süreceği için genelde bir depoda toz topluyorlar."

4. "Aslında geçmiş hakkında düşündüğünüzden çok daha fazla bilgiye sahibiz ama bu dosyaları dijitale aktarmak çok süreceği için genelde bir depoda toz topluyorlar."

5. "Konser, tiyatro, dans gösterisi veya hangi gösteriye giderseniz gidin emin olun her şey ucu ucuna çalışıyor ve arka kulisde stresler çok yüksek."

5. "Konser, tiyatro, dans gösterisi veya hangi gösteriye giderseniz gidin emin olun her şey ucu ucuna çalışıyor ve arka kulisde stresler çok yüksek."
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6. "Büyük firmalara dondurma satan bir şirkette çalışıyorum ve size diyebileceğim tek şey, kendinize bir iyilik yapın ve asla dondurma almayın!"

6. "Büyük firmalara dondurma satan bir şirkette çalışıyorum ve size diyebileceğim tek şey, kendinize bir iyilik yapın ve asla dondurma almayın!"

'İnsanlar makineleri asla temizlemiyor.'

7. "Hangi firmanın müşteri hizmetleri ile konuşursanız konuşun emin olun onlar büyük ihtimalle sizden daha çok o firmayı sevmiyor."

7. "Hangi firmanın müşteri hizmetleri ile konuşursanız konuşun emin olun onlar büyük ihtimalle sizden daha çok o firmayı sevmiyor."

'O yüzden müşteri hizmetlerine kötü davranmanın hiçbir anlamı yok...'

8. "Günümüz çocuklarının çoğu aslında olmaları gereken sınıflarda değil."

8. "Günümüz çocuklarının çoğu aslında olmaları gereken sınıflarda değil."

'Sınıf geçmemesi halde bir sonraki sınıfa geçirilen çocuk sayısına inanamazsınız!'

9. "Birisi havuza dışkısını yaptıysa havuzdaki bütün suyun çekilmesine gerek yok."

9. "Birisi havuza dışkısını yaptıysa havuzdaki bütün suyun çekilmesine gerek yok."

'Hatta havuzdaki bütün suyu çekmektense klor seviyesini arttırmak ve 13 saat boyunca o seviyede tutmak en iyisi.'

10. "Pahalı bir araba almak her zaman pahalıya denk geliyor."

10. "Pahalı bir araba almak her zaman pahalıya denk geliyor."

'Parçaları pahalı, o arabaların ustaları pahalı. Kısacası pahalı bir araba alıyorsanız masrafa hazır olun.'

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11. "Kullandığınız köprülerin çoğu ucu ucuna ayakta duruyor ve tamir süreleri gelmelerine rağmen ertelenmeye devam ediyor."

11. "Kullandığınız köprülerin çoğu ucu ucuna ayakta duruyor ve tamir süreleri gelmelerine rağmen ertelenmeye devam ediyor."

12. "Büyük bir firmanın siteleri için yazar olarak çalışıyorum ve bilerek 5'inci sınıf seviyesinde yazıyoruz."

12. "Büyük bir firmanın siteleri için yazar olarak çalışıyorum ve bilerek 5'inci sınıf seviyesinde yazıyoruz."

'Böylece eğitimsiz insanlar bile yazılarımızı daha iyi anlayabiliyor.'

13. "Karayollarında çalışıyorum ve evet bazen sağlam yolları bile sökmemiz gerekebiliyor."

13. "Karayollarında çalışıyorum ve evet bazen sağlam yolları bile sökmemiz gerekebiliyor."

'Doğru iş yapmadığımızı düşündüğünüz zamanlar genelde o yolu adam akıllı tamir edecek para toplanasıya kadar yolun kullanılabilir kalmasını sağlayacak tamirler oluyor.'

14. "Günümüz yetişkinlerinin çoğunun acil bir durumu atlatacak parası yok."

14. "Günümüz yetişkinlerinin çoğunun acil bir durumu atlatacak parası yok."

'Birçoğu sadece bir ay işsiz kalsa evinden olurdu...'

15. "Bir hastanede siber güvenlik olarak çalışıyorum ve açıkcası hastaneler güvenlik açısından en kötü yerler."

15. "Bir hastanede siber güvenlik olarak çalışıyorum ve açıkcası hastaneler güvenlik açısından en kötü yerler."

'Kötü bir hacker bile kısa sürede hastanenin bütün bilgilerine ulaşabilirdi.'

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