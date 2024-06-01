Bugüne Kadar Hiç Duymadığınız Şok Edici Gerçekler Aklınızı Kurcalayacak
Bugüne Kadar Hiç Duymadığınız Şok Edici Gerçekler Aklınızı Kurcalayacak
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Bugün, insanların meslekleri sayesinde öğrendikleri ve normal bir kişiyi şok edecek sırlara bakacağız. Siz de mesleğinizde benzer bir sırra sahipseniz lütfen bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin.
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1. "Şaşırtıcı gelecek ama Zoologist olarak çalışan bir profesör arkadaşımın bulgularına göre stresin etkileri dişlerde gözüküyor!"
2. "Yaklaşık 20 yıl önce cenaze sektöründe çalışıyordum."
3. "Makineler ile ne zaman kumar oynarsanız oynayın emin olun siz kaybediyorsunuz."
4. "Aslında geçmiş hakkında düşündüğünüzden çok daha fazla bilgiye sahibiz ama bu dosyaları dijitale aktarmak çok süreceği için genelde bir depoda toz topluyorlar."
5. "Konser, tiyatro, dans gösterisi veya hangi gösteriye giderseniz gidin emin olun her şey ucu ucuna çalışıyor ve arka kulisde stresler çok yüksek."
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6. "Büyük firmalara dondurma satan bir şirkette çalışıyorum ve size diyebileceğim tek şey, kendinize bir iyilik yapın ve asla dondurma almayın!"
7. "Hangi firmanın müşteri hizmetleri ile konuşursanız konuşun emin olun onlar büyük ihtimalle sizden daha çok o firmayı sevmiyor."
8. "Günümüz çocuklarının çoğu aslında olmaları gereken sınıflarda değil."
9. "Birisi havuza dışkısını yaptıysa havuzdaki bütün suyun çekilmesine gerek yok."
10. "Pahalı bir araba almak her zaman pahalıya denk geliyor."
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11. "Kullandığınız köprülerin çoğu ucu ucuna ayakta duruyor ve tamir süreleri gelmelerine rağmen ertelenmeye devam ediyor."
12. "Büyük bir firmanın siteleri için yazar olarak çalışıyorum ve bilerek 5'inci sınıf seviyesinde yazıyoruz."
13. "Karayollarında çalışıyorum ve evet bazen sağlam yolları bile sökmemiz gerekebiliyor."
14. "Günümüz yetişkinlerinin çoğunun acil bir durumu atlatacak parası yok."
15. "Bir hastanede siber güvenlik olarak çalışıyorum ve açıkcası hastaneler güvenlik açısından en kötü yerler."
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