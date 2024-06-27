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Bugüne Kadar Gördükleri En Korkutucu Olayları Anlatarak Bizi Paranoyak Eden 10 Kişi

Bugüne Kadar Gördükleri En Korkutucu Olayları Anlatarak Bizi Paranoyak Eden 10 Kişi

Aden
Aden - Onedio Üyesi
27.06.2024 - 20:31

Bugünkü içeriğimizde farklı farklı insanların bugüne kadar gördükleri en korkutucu olaylara bakacağız. Aklınıza benzer olaylar geliyorsa bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Yeğenim ve kuzenimle birlikte dalga havuzunda yüzüyordum. İki erkek çocuğun (10 yaşında) ve bir kız çocuğunun (5 yaşında) derin uca yüzdüğünü fark ettim. Birkaç saniye sonra dalgalar başladı ve çocuklar hızla sığ uca yüzdü."

1. "Yeğenim ve kuzenimle birlikte dalga havuzunda yüzüyordum. İki erkek çocuğun (10 yaşında) ve bir kız çocuğunun (5 yaşında) derin uca yüzdüğünü fark ettim. Birkaç saniye sonra dalgalar başladı ve çocuklar hızla sığ uca yüzdü."

'Birden küçük bir sesin yardım istediğini duydum. Büyük dalgalar arasında, küçük kızın merdiveni tırmanmaya çalıştığını ve bir sonraki dalganın onu tekrar suya attığını gördüm. Can kurtaranlara baktım ve birbirleriyle konuşuyorlardı, suya bakmıyorlardı. Bu yüzden yanına yüzüp onu kontrol ettim ve dirseğinden tutup kaldırdım. Sonra ona iyi olup olmadığını sordum. Nefes nefese astımı olduğunu söyledi. Onu sığ uca geri götürmek isteyip istemediğini sordum. Yorgun ve nefessiz bir şekilde başını evet diye salladı. Onu diz boyu suya geri çektim ve ebeveynlerini işaret etmesini istedim. İşaret etti ve şimdi iyi olup olmadığını sordum, iyi olduğunu söyledi.'

2. "Eskiden açık deniz petrol platformlarında çalışıyordum. Onları çalıştıran jeneratörler küçük bir ev büyüklüğünde. "

2. "Eskiden açık deniz petrol platformlarında çalışıyordum. Onları çalıştıran jeneratörler küçük bir ev büyüklüğünde. "

'Bir gün, bir teknisyen voltaj düşüşleri yaşadığımız pompa katında nedenini kontrol ederken kilitleme/etiketleme yapmayı unuttu. Bir süpervizör geldi ve üçüncü jeneratörün kapalı olduğunu görüp çalıştırmaya karar verdi. Ben o sırada yedek bir pompa sensörü bulmaya çalışırken jeneratör devreye girdi. Bir insanın patlayıp plazmaya dönüştüğünü, sonra da karbonlaştığını gördüm. Ses ve kokuyu asla unutamadım...'

3. "Kırsal bir alanda araba kullanıyordum ve kızım "Anne, bence onun yardıma ihtiyacı var..." dedi. Kenara çekip geri döndüm ve yol kenarında kanlar içinde yaklaşık 12 yaşında bir kız gördüm. "

'Onu nasıl görmediğimi bilmiyorum, ama aynı yaşlarda başka bir kız ormandan çıktı ve arabalarının devrildiğini söyledi. 911'i aradım ve ormana gittim, yaklaşık 15 metre derinliğinde ters dönmüş bir araba gördüm. İniş çok dikti ama bir kadının tekrar tekrar 'bebeğim, bebeğim' diye bağırdığını duyabiliyordum.'

'Kızlar, annelerinin ve kız kardeşlerinin hala arabada olduğunu söyledi ve kurtarma ekipleri inanılmaz hızlı geldi. Kıza sıcak kalması için yedek havlular verdik ve sonra kenara çekildik. Gazetede 9 yaşındaki kız kardeşin öldüğünü okudum. Şimdi oradan her geçtiğimde o ormanları tarıyorum.'

4. "Bebeğim doğduktan bir saniye sonra doktor onu yere düşürdü!"

4. "Bebeğim doğduktan bir saniye sonra doktor onu yere düşürdü!"

'Sonunda bebeğimin bir sorunu yoktu ama 1 hafta gözetimde kaldı.'

5. "Çocukken çok kötü bir motosiklet kazasına tanık olmuştuk. Zavallı adam bir arabanın yanına çarptı ve arabanın üzerinden uçarak geçti."

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6. "Kırmızı ışıkta oturuyordum ve iki arabanın kafa kafaya çarpıştığını gördüm. Sürücülerden birisinin kafası öne doğru camdan fırladı ve kafası kısmen kopmuş halde yere düştü."

6. "Kırmızı ışıkta oturuyordum ve iki arabanın kafa kafaya çarpıştığını gördüm. Sürücülerden birisinin kafası öne doğru camdan fırladı ve kafası kısmen kopmuş halde yere düştü."

7. "Kanser hastası olan 5 yaşındaki arkadaşımın yaşadıklarını görmüş olmam yetmişti."

7. "Kanser hastası olan 5 yaşındaki arkadaşımın yaşadıklarını görmüş olmam yetmişti."

'O zamanlar çocukluğun masumluğu beni korudu ama yaşım ilerledikçe olanları fark ettim...'

8. "Bir keresinde, saat 1'de kasabamdaki çok izole bir yaya yolunu geçmek zorunda kaldım, etrafta ne araba ne de insan vardı."

8. "Bir keresinde, saat 1'de kasabamdaki çok izole bir yaya yolunu geçmek zorunda kaldım, etrafta ne araba ne de insan vardı."

'Tamamen izole olmuşken, karşı yönden gelen çeşitli boyutlardaki 10-15 sokak köpeği grubuyla karşılaştım. Yolumu değiştiremezdim veya başka bir şey yapamazdım, geçmem gerekiyordu.

Eğer biri bana saldırırsa, koşarsam veya karşılık verirsem, işimin bittiğini biliyordum. Bir düzine köpek tarafından parçalanarak ölmek... Bu düşünce bile beni tamamen korkuttu.

Korkuyu bastırdım ve onları görmezden geldim, sonunda saldırmadılar, ama olabileceklerin sadece düşüncesi bile travmatik bir deneyimdi.'

9. "Bir adamın apartmanımın önünde vurulmasına şahit oldum."

10. "20'li yaşlarımın başındayken Honduras'ta çalışıyordum. Bir bölgeden diğerine gitmek için yol alırken, yolda sizi durdurmaya ve ya kaçırmaya ya da öldürmeye çalışan haydutların bulunduğu bilinen ıssız bir bölgeden geçmek zorundaydım. "

10. "20'li yaşlarımın başındayken Honduras'ta çalışıyordum. Bir bölgeden diğerine gitmek için yol alırken, yolda sizi durdurmaya ve ya kaçırmaya ya da öldürmeye çalışan haydutların bulunduğu bilinen ıssız bir bölgeden geçmek zorundaydım. "

'Kullandığım kamyonda genç bir Honduraslı kadın ve bir Amerikalı kadın vardı. Hedefimize karanlıktan önce varmak için yeterli zamanı bırakarak yola çıkmıştık, ancak yolda bir lastiğimiz patladı ve bu da bizi bir süre geciktirdi. Karanlık bastı. Dağ geçidini aşarak hedefimize yaklaşık bir saatlik yol kalmıştı. Bir virajı dönerken, birkaç adam aracımızın önüne çıktı. Silahlıydılar ama silah değil, pala taşıyorlardı. O anda refleksle gazı kökledim, ya yoldan çekileceklerdi ya da ezileceklerdi. Yoldan çekildiler. Titremem birkaç saat sürdü. Dağ geçidi boyunca toprak yolda hızım hiç düşmedi.'

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