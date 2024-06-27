Bugüne Kadar Gördükleri En Korkutucu Olayları Anlatarak Bizi Paranoyak Eden 10 Kişi
Bugüne Kadar Gördükleri En Korkutucu Olayları Anlatarak Bizi Paranoyak Eden 10 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Bugünkü içeriğimizde farklı farklı insanların bugüne kadar gördükleri en korkutucu olaylara bakacağız. Aklınıza benzer olaylar geliyorsa bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin.
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1. "Yeğenim ve kuzenimle birlikte dalga havuzunda yüzüyordum. İki erkek çocuğun (10 yaşında) ve bir kız çocuğunun (5 yaşında) derin uca yüzdüğünü fark ettim. Birkaç saniye sonra dalgalar başladı ve çocuklar hızla sığ uca yüzdü."
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2. "Eskiden açık deniz petrol platformlarında çalışıyordum. Onları çalıştıran jeneratörler küçük bir ev büyüklüğünde. "
3. "Kırsal bir alanda araba kullanıyordum ve kızım "Anne, bence onun yardıma ihtiyacı var..." dedi. Kenara çekip geri döndüm ve yol kenarında kanlar içinde yaklaşık 12 yaşında bir kız gördüm. "
4. "Bebeğim doğduktan bir saniye sonra doktor onu yere düşürdü!"
5. "Çocukken çok kötü bir motosiklet kazasına tanık olmuştuk. Zavallı adam bir arabanın yanına çarptı ve arabanın üzerinden uçarak geçti."
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6. "Kırmızı ışıkta oturuyordum ve iki arabanın kafa kafaya çarpıştığını gördüm. Sürücülerden birisinin kafası öne doğru camdan fırladı ve kafası kısmen kopmuş halde yere düştü."
7. "Kanser hastası olan 5 yaşındaki arkadaşımın yaşadıklarını görmüş olmam yetmişti."
8. "Bir keresinde, saat 1'de kasabamdaki çok izole bir yaya yolunu geçmek zorunda kaldım, etrafta ne araba ne de insan vardı."
9. "Bir adamın apartmanımın önünde vurulmasına şahit oldum."
10. "20'li yaşlarımın başındayken Honduras'ta çalışıyordum. Bir bölgeden diğerine gitmek için yol alırken, yolda sizi durdurmaya ve ya kaçırmaya ya da öldürmeye çalışan haydutların bulunduğu bilinen ıssız bir bölgeden geçmek zorundaydım. "
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