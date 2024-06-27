Bugüne Kadar Gördükleri En Korkutucu Olayları Anlatarak Bizi Paranoyak Eden 10 Kişi

'Onu nasıl görmediğimi bilmiyorum, ama aynı yaşlarda başka bir kız ormandan çıktı ve arabalarının devrildiğini söyledi. 911'i aradım ve ormana gittim, yaklaşık 15 metre derinliğinde ters dönmüş bir araba gördüm. İniş çok dikti ama bir kadının tekrar tekrar 'bebeğim, bebeğim' diye bağırdığını duyabiliyordum.'

'Kızlar, annelerinin ve kız kardeşlerinin hala arabada olduğunu söyledi ve kurtarma ekipleri inanılmaz hızlı geldi. Kıza sıcak kalması için yedek havlular verdik ve sonra kenara çekildik. Gazetede 9 yaşındaki kız kardeşin öldüğünü okudum. Şimdi oradan her geçtiğimde o ormanları tarıyorum.'