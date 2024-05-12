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Bugüne Kadar Duyabileceğiniz En İyi 15 Kariyer Tavsiyesi ile Başarıyı Yakalayın

Bugüne Kadar Duyabileceğiniz En İyi 15 Kariyer Tavsiyesi ile Başarıyı Yakalayın

Aden
Aden - Onedio Üyesi
12.05.2024 - 12:01

Bugün, hayatını yıllarca kariyer yaparak geçirmiş insanların tavsiyelerini paylaşıyor olacağız. Umarız bu tavsiyeler iş hayatınızda ilerlemenize yardımcı olur. Sizin de aklınıza benzer tavsiyeler geliyorsa bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Aldığım en iyi kariyer tavsiyesi her zaman meraklı olmak ve öğrenmeye devam etmekti."

1. "Aldığım en iyi kariyer tavsiyesi her zaman meraklı olmak ve öğrenmeye devam etmekti."

'Yaşam sürekli değişiyor ve bizim de ayak uydurmamız gerekiyor.'

2. "Başkalarının sorunları üzerine onların düşündüğünden daha fazla düşünme."

2. "Başkalarının sorunları üzerine onların düşündüğünden daha fazla düşünme."

'Günün sonunda senin derdin değil.'

3. "Düşünceni dile getirmeden önce kesinlikle doğru olduğundan emin olmayı unutma."

4. "Parkta tanıştığım bir adam, insanların genelde hayatlarında 3 şey vardır; tutku, kariyer ve iş demişti."

4. "Parkta tanıştığım bir adam, insanların genelde hayatlarında 3 şey vardır; tutku, kariyer ve iş demişti."

'Bazılarımızın sadece işi olur ve bunun için kötü hissetmemize gerek yok. Yaşam masraflarını ödüyorsa ne güzel.'

5. "İşindeki başarın önemli olduğu kadar karakterin de çok önemli."

'Her zaman işimde çok iyi olmuşumdur ama insanlara karşı nazik davranmakta hep zorlandım. Yıllar içerisinde artık daha iyiyim tabii...'

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6. "Asla tek bir şirkete sadık kalma."

6. "Asla tek bir şirkete sadık kalma."

'Günün sonunda pişman olan sen olursun.'

7. "Karşı tarafın bir hata yapmış olması hemen senin acele içerisinde hatayı düzeltmeye çalışman anlamına gelmez."

'Sen işini doğru yapıyorsan diğerleri de doğru yapmalı.'

8. "Yapmakta iyi olduğun şeyi herkese söylersen bundan sonra hep senin yapmanı isteyecekler."

8. "Yapmakta iyi olduğun şeyi herkese söylersen bundan sonra hep senin yapmanı isteyecekler."

'Bu her zaman aklınızda kalsın.'

9. "Bir işe başvurmak istiyor ama yeteri kadar tecrübe sahibi olup olmadığından emin değilsen yine de başvur."

9. "Bir işe başvurmak istiyor ama yeteri kadar tecrübe sahibi olup olmadığından emin değilsen yine de başvur."

'En kötü ihtimalle seni aramazlar ve eğer şanslıysan işi alırsın ve yeni yetenekler öğrenmiş olursun.'

10. "Asla kapasitenin tamamını gösterme."

10. "Asla kapasitenin tamamını gösterme."

'Sıkı çalışmak sadece daha fazla iş ile ödüllendirilir.'

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11. "Her zaman kendi kazancın aklında olmalı."

11. "Her zaman kendi kazancın aklında olmalı."

'Günün sonunda sen sadece bir çalışansın ve firmanda ilk fırsatta seni başkasıyla değiştirirdi.'

12. "Odadaki en zeki insan olduğundan emin ol ama asla gerektiğinden fazla konuşma."

12. "Odadaki en zeki insan olduğundan emin ol ama asla gerektiğinden fazla konuşma."

13. "Olabildiğince az çalış ve hayatın zevkini çıkar!"

13. "Olabildiğince az çalış ve hayatın zevkini çıkar!"

'Günün sonunda yaptığın iş sadece para kazanmak için bir yöntem. Önemli olan hayattan zevk alıyor olman.'

14. "Bir firmada birkaç yıl çalıştıktan sonra bile hala düzgün bir terfi alamadıysan boşu boşuna zamanını orda harcama."

14. "Bir firmada birkaç yıl çalıştıktan sonra bile hala düzgün bir terfi alamadıysan boşu boşuna zamanını orda harcama."

'Firmalara sadık kalmanın önemli olduğu yıllar geride kaldı.'

15. "Başka insanlarla iletişim kurmak ve profesyonel ilişkiler kurmak, sıkı çalışmaktan çok daha önemli."

15. "Başka insanlarla iletişim kurmak ve profesyonel ilişkiler kurmak, sıkı çalışmaktan çok daha önemli."

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