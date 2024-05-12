Bugüne Kadar Duyabileceğiniz En İyi 15 Kariyer Tavsiyesi ile Başarıyı Yakalayın
Bugüne Kadar Duyabileceğiniz En İyi 15 Kariyer Tavsiyesi ile Başarıyı Yakalayın
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Bugün, hayatını yıllarca kariyer yaparak geçirmiş insanların tavsiyelerini paylaşıyor olacağız. Umarız bu tavsiyeler iş hayatınızda ilerlemenize yardımcı olur. Sizin de aklınıza benzer tavsiyeler geliyorsa bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.
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1. "Aldığım en iyi kariyer tavsiyesi her zaman meraklı olmak ve öğrenmeye devam etmekti."
2. "Başkalarının sorunları üzerine onların düşündüğünden daha fazla düşünme."
3. "Düşünceni dile getirmeden önce kesinlikle doğru olduğundan emin olmayı unutma."
4. "Parkta tanıştığım bir adam, insanların genelde hayatlarında 3 şey vardır; tutku, kariyer ve iş demişti."
5. "İşindeki başarın önemli olduğu kadar karakterin de çok önemli."
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6. "Asla tek bir şirkete sadık kalma."
7. "Karşı tarafın bir hata yapmış olması hemen senin acele içerisinde hatayı düzeltmeye çalışman anlamına gelmez."
8. "Yapmakta iyi olduğun şeyi herkese söylersen bundan sonra hep senin yapmanı isteyecekler."
9. "Bir işe başvurmak istiyor ama yeteri kadar tecrübe sahibi olup olmadığından emin değilsen yine de başvur."
10. "Asla kapasitenin tamamını gösterme."
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11. "Her zaman kendi kazancın aklında olmalı."
12. "Odadaki en zeki insan olduğundan emin ol ama asla gerektiğinden fazla konuşma."
13. "Olabildiğince az çalış ve hayatın zevkini çıkar!"
14. "Bir firmada birkaç yıl çalıştıktan sonra bile hala düzgün bir terfi alamadıysan boşu boşuna zamanını orda harcama."
15. "Başka insanlarla iletişim kurmak ve profesyonel ilişkiler kurmak, sıkı çalışmaktan çok daha önemli."
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