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Bugün İndirimde Neler Var? Vogue Marka Güneş Gözlüklerinden Cosori AirFryer'a 5 Ekim 2024 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Vogue Marka Güneş Gözlüklerinden Cosori AirFryer'a 5 Ekim 2024 Günün Fırsatları

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
05.10.2024 - 13:34

5 Ekim 2024 tarihinde alışveriş severler için çeşitli indirimler sizleri bekliyor. Şıklığınızı tamamlayacak Vogue marka güneş gözlükleri ve makyajınızın vazgeçilmezi olacak Maybelline Likit Mat Ruj, bugünün fırsat ürünleri arasında yer alıyor. Bu özel indirimlerle hem tarzınıza yenilikler ekleyebilir hem de bütçenizi koruyabilirsiniz. Bu fırsatları kaçırmayın, alışverişin tadını çıkarın.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 05.10.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Joie Serina 2 In 1 Ana Kucağı

1. Joie Serina 2 In 1 Ana Kucağı

Joie Serina 2 In 1 Ana Kucağı, 9.999,00TL yerine şimdi 6.999,30 TL.

Hepsiburada

2. Chavin Pembe Deri Seyahat Yüzük Küpe Kolye Takı Kutusu

2. Chavin Pembe Deri Seyahat Yüzük Küpe Kolye Takı Kutusu

Chavin Pembe Deri Seyahat Yüzük Küpe Kolye Takı Kutusu, 448,99 TL yerine şimdi sepette 314,29 TL.

Hepsiburada

3. Aryıldız Ruby Black 12 Parça 4 Kişilik Yemek Takımı

3. Aryıldız Ruby Black 12 Parça 4 Kişilik Yemek Takımı

Aryıldız Ruby Black 12 Parça 4 Kişilik Yemek Takımı, 1.679,00 TL'den 1.343,20 TL'ye düştü.

Hepsiburada

4. Madame Coco Triangle Çift Kişilik Yatak Örtüsü - Bej

4. Madame Coco Triangle Çift Kişilik Yatak Örtüsü - Bej

Madame Coco Triangle Çift Kişilik Yatak Örtüsü - Bej, 8.499,99 TL yerine şimdi 2.231,25 TL.

Hepsiburada

5. Vogue 5586-S W65673 53-0 Güneş Gözlüğü

5. Vogue 5586-S W65673 53-0 Güneş Gözlüğü

Vogue 5586-S W65673 53-0 Güneş Gözlüğü, 3.995,99 TL yerine şimdi 1.798,20 TL.

Hepsiburada
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6. Arji Ev ve Ofis Çalışma Sandalyesi Bilgisayar Koltuğu Çalışma Koltuğu- Siyah

6. Arji Ev ve Ofis Çalışma Sandalyesi Bilgisayar Koltuğu Çalışma Koltuğu- Siyah

Arji Ev ve Ofis Çalışma Sandalyesi Bilgisayar Koltuğu Çalışma Koltuğu- Siyah, 1.748,75 TL yerine şimdi 1.399,00 TL.

Hepsiburada

7. Dagi 5115kc Classic İzsiz 5'li B0169285 Külot Kadın

7. Dagi 5115kc Classic İzsiz 5'li B0169285 Külot Kadın

Dagi 5115kc Classic İzsiz 5'li B0169285 Külot Kadın, 488,90TL  yerine şimdi 389,00TL.

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8. Sentor - Çok Fonksiyonlu LED Akrobat Masa Lambası

8. Sentor - Çok Fonksiyonlu LED Akrobat Masa Lambası

Çok Fonksiyonlu LED Akrobat Masa Lambası, 14.999,00 TL yerine indirimle 8.999,40 TL.

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9. Exception 13 inç & 14 inç Dikey Postacı Çantası

9. Exception 13 inç & 14 inç Dikey Postacı Çantası

Exception 13 inç & 14 inç Dikey Postacı Çantası, 6.299,00 TL yerine indirimle 5.669,10 TL.

Amazon

10. Faber-Castell Kalem Seti Grip 2010, Tükenmez Kalem ve Dolum, Pembe Gölge, 1 Adet

10. Faber-Castell Kalem Seti Grip 2010, Tükenmez Kalem ve Dolum, Pembe Gölge, 1 Adet

Faber-Castell Kalem Seti, Fiyatı indirimle 891,60TL.

Amazon
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11. COSORI Sıcak Hava Fritözü, 4.7 Litre Air Fryer XXL

11. COSORI Sıcak Hava Fritözü, 4.7 Litre Air Fryer XXL

COSORI Sıcak Hava Fritözü, 4.7 Litre Air Fryer XXL, Sadece 2.299,00TL.

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12. Maybelline New York Super Stay Matte Ink Likit Mat Ruj - 70 Amazonian

12. Maybelline New York Super Stay Matte Ink Likit Mat Ruj - 70 Amazonian

Maybelline New York Super Stay Matte Ink Likit Mat Ruj, indirimle 616,83 TL.

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