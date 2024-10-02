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Bu İçerikte Görene Kadar İhtiyacınız Olduğunu Fark Etmediğiniz 10 Ürün

etiket Bu İçerikte Görene Kadar İhtiyacınız Olduğunu Fark Etmediğiniz 10 Ürün

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
02.10.2024 - 20:01

İnternette veya mağazalarda gezinirken gördüğünde 'Aaa, böyle bir ürün mü varmış?' dediğin pek çok ürünü, belki de ihtiyacın olmasına rağmen satın almadın. Bakıp geçtin. İçeriğimizde gördüğün an 'Benim buna ihtiyacım varmış gerçekten.' diyebileceğin birkaç ürün listeledik!

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1. Onların da tatile ihtiyaçları olabilir: Böcek oteli.

1. Onların da tatile ihtiyaçları olabilir: Böcek oteli.

Evet, böcekler de zor bir hayat yaşıyorlar. Onların da dinlenmeye ve sıcak bir yuvaya ihtiyaçları olabiliyor. Balkonunda veya bahçende kullanabileceğin bu böcek oteli sayesinde böceklerin ansızın ortaya çıkmasıyla hissettiğin korku, ortadan kalkabilir. İçeride dinlendiklerini bilerek huzurla balkonunda veya bahçende zaman geçirebilirsin. 😅

'Bu ürüne mutlaka sahip olmalıyım!' diyorsan buraya tıkla!

2. Yer tasarrufu sağlar: Katlanabilir salata kasesi.

2. Yer tasarrufu sağlar: Katlanabilir salata kasesi.

Akşam yemeklerinin, diyetlerin ve öğlen atıştırmalıklarının vazgeçilmezi salatalar için çok kullanışlı bir ürün: Katlanabilir salata kasesi. Salata kaselerinin büyük olması, dolabında yer işgaline yol açabiliyor. Katlanabilir salata kasesi, bu işgale son verip alan tasarrufu sağlıyor.

Bu ürün dolabında yer alsın istiyorsan buraya tıkla!

3. Kaybolan kapaklara yeni alternatif: Şişe kapakları.

3. Kaybolan kapaklara yeni alternatif: Şişe kapakları.

Piknikte, evde veya parkta zaman geçirirken şişe kapaklarının kaybolması, biraz tadımızı kaçırabilir. Taç kapaklı şişeler için uygun olan bu şişe kapakları, yeniden kullanılabilir ve makinede yıkanabilir. Ayrıca şişelerinin içine kir veya böcek gibi şeylerin girmesine engel olur.

Şişelerini bu kapaklarla korumak istersen buraya tıklayabilirsin!

4. İdeal sıcaklığı görebilmek için: Kızartma termometresi.

4. İdeal sıcaklığı görebilmek için: Kızartma termometresi.

200°C'ye kadar sıcaklığı gösteren bu kızartma termometresi, leziz yemekler yapabilmen için kullanışlı bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle bebek mamalarının sıcaklığını ölçmek bir hayli zahmetli; bu termometre ile bebek mamalarının sıcaklığını kolaylıkla görebilir ve bebeklerin yiyebileceği ısıya geldiğinde kolaylıkla mamalarını yedirebilirsin.

Ürünü daha yakından görmek ve incelemek istersen buraya tıklayabilirsin!

5. Elinden her iş gelir: 3'ü 1 arada çok fonksiyonlu fırça.

5. Elinden her iş gelir: 3'ü 1 arada çok fonksiyonlu fırça.

Erişilmesi zor yerlerin temizliğini yaparken kullanılabilecek harika ürünlerden biri. Kapakların, contaların ve tezgah aralarının temizliği, bu çok fonksiyonlu fırça ile daha kolay hale geliyor. Tel fırçası, inatçı lekeleri temizlemek için ideal. Minik kırıntıları temizlemek için ise esnek bir fırçası var. Bizce buna ihtiyacın olduğunu ilk gördüğün an anlamış olmalısın! 🤓

Bu çok fonksiyonlu fırçaya sahip olmak istersen buraya tıklaman yeterli!

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6. Kolay ve hijyenik temizlik: Gider temizleyici.

6. Kolay ve hijyenik temizlik: Gider temizleyici.

Tıkanan lavabolar için ilginç ama çok kullanışlı bir ürün ile karşındayız. Ucu küçük kanca şeklinde olduğu için lavabo giderine tıkanan ne varsa asılı kalır ve gider kolaylıkla açılır. Esnek olduğu için gider borularına zarar vermez ve ayrıca tekrar kullanılabilir.

Tıkanmış lavabolarını bu gider temizleyici ile temizlemek istiyorsan buraya tık tık!

7. Ayakları hep üşüyenlere: Sıcak su torbası.

7. Ayakları hep üşüyenlere: Sıcak su torbası.

Sıcak su torbasını hiç böyle görmemiş olabilirsin. 😄 Genellikle karnımız, boynumuz ve sırtımız için kullandığımız sıcak su torbalarının belki de en kullanışlı olanı, ayaklar için tasarlanmış. Pelüş kılıfı sayesinde ayakların hep rahat kalıyor. Sızdırmaz vida kapakları ile su sızdırmaz.

Bu ürüne sahip olmalıyım diyorsan buraya tık tık!

8. Diş macununu ortadan sıkanlara: Tüp sıkıcı.

8. Diş macununu ortadan sıkanlara: Tüp sıkıcı.

Her çeşit tüp ile uyumlu olan bu tüp sıkıcı, diş macununu ortadan sıkanlar ve merhem gibi ürünleri sonuna kadar kullanamayanlar için epey bir kullanışlı. Tüp sıkıcı, içine yerleştirdiğiniz tüpü sonuna kadar sıkabiliyor. Aynı zamanda bu sıkma tüpü, geri dönüştürülmüş malzemeden üretilmiş. Yani bir taşla hem sürdürülebilir bir yaşam hem de tasarruf diyebilir miyiz?

Diş macununu ortadan sıkmak yerine bu tüp sıkıcıya sahip olmak için buraya tıkla!

9. Hemen üşüyenlere sıcacık bir çözüm: Sırt ısıtıcı yastık.

9. Hemen üşüyenlere sıcacık bir çözüm: Sırt ısıtıcı yastık.

Sırt ısıtıcı yastık, bir yastıktan daha çok şey sunuyor desek yanılmış olmayız. Ekstra büyük yüzeyi, sırt, omuz ve enseyi kaplıyor. Vücudu iyice sarar, ekstra uzun kablolu ve LED ekranı ile kontrol elinde oluyor. Sıcaklığı orantılı dağıtır ve yumuşacık pelüşü, ekstra konfor yaşamanı sağlar.

Sırtın hep sıcak kalsın istiyorsan ürün için buraya tıkla!

10. Kendi sırtını kendin kaşıyabilirsin: Sırt kaşıyıcı.

10. Kendi sırtını kendin kaşıyabilirsin: Sırt kaşıyıcı.

Uzayabilen sapı olan bu sırt kaşıyıcı, 67 cm'e kadar uzayabiliyor. Aynı zamanda paslanmaz çelikten üretildiği için epey bir dayanıklı. Sırtının kaşınmadık yeri kalmayacak diye düşünüyoruz. 😝

Sırt kaşıyıcı için buraya tıklaman yeterli!

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