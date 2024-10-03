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Bugün İndirimde Neler Var? Stanley Termoslardan Lancome Kapatıcıya 3 Ekim 2024 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Stanley Termoslardan Lancome Kapatıcıya 3 Ekim 2024 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
03.10.2024 - 11:46

3 Ekim 2024 tarihinde alışveriş severler için cazip indirimler sizleri bekliyor. Stanley markasının kaliteli termoslarından, cildinizin ihtiyaçlarını karşılayacak Lancome kapatıcılara kadar birçok ürün, bugünün fırsatları arasında yer alıyor. Sıcak içeceklerinizi uzun süre sıcak tutacak Stanley termoslar, hem iş yerinde hem de seyahatlerde vazgeçilmeziniz olacak. Öte yandan, cilt kusurlarınızı mükemmel bir şekilde kapatacak Lancome kapatıcılar, makyaj çantanızın olmazsa olmazlarından biri haline gelecek. Bu fırsatları kaçırmamak için hemen alışverişe başlayın. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 03.10.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Calvin Klein Euphoria EDP 100 ml Kadın Parfüm

1. Calvin Klein Euphoria EDP 100 ml Kadın Parfüm

3.157,67 TL yerine 2.684,02 TL.

Calvin Klein Euphoria EDP 100 ml Kadın Parfüm

Hepsiburada

2. English Home Vacuum Pro Lock Cam 7 Parça Vakum Cihazlı Saklama Kabı Siyah

2. English Home Vacuum Pro Lock Cam 7 Parça Vakum Cihazlı Saklama Kabı Siyah

3.089,99 TL yerine şimdi sepette 1.439,98 TL.

English Home Vacuum Pro Lock Cam 7 Parça Vakum Cihazlı Saklama Kabı Siyah

Hepsiburada

3. Clinique Almost Lipstick Ruj - Black Honey

3. Clinique Almost Lipstick Ruj - Black Honey

980,00 TL yerine şimdi 735,00 TL.

Clinique Almost Lipstick Ruj - Black Honey

Hepsiburada

4. Lancome Teint Idole Ultra Wear Care & Glow Serum Concelear Kapatıcı 120n

4. Lancome Teint Idole Ultra Wear Care & Glow Serum Concelear Kapatıcı 120n

1.800,00 TL yerine şimdi 1.440,00 TL.

Lancome Teint Idole Ultra Wear Care & Glow Serum Concelear Kapatıcı 120n

Hepsiburada

5. JBL Go Essential, Bluetooth Hoparlör, Ipx7, Kırmızı

5. JBL Go Essential, Bluetooth Hoparlör, Ipx7, Kırmızı

1.649,00 TL yerine indirimle 1.319,00 TL.

JBL Go Essential, Bluetooth Hoparlör, Ipx7, Kırmızı

Hepsiburada
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6. COSORI Sıcak Hava Fritözü, 4.7 Litre Air Fryer XXL

6. COSORI Sıcak Hava Fritözü, 4.7 Litre Air Fryer XXL

2.386,00 TL yerine şimdi 2.299,00 TL.

COSORI Sıcak Hava Fritözü, 4.7 Litre Air Fryer XXL

Amazon

7. MEGALITH Erkek Saati

7. MEGALITH Erkek Saati

Şimdi sadece 809,99 TL.

MEGALITH Erkek Saati

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8. Bialetti - 6'lı İstiflenebilir Fincan Seti - Karma Renkli - Porselen

8. Bialetti - 6'lı İstiflenebilir Fincan Seti - Karma Renkli - Porselen

İndirimle 1.031,80 TL'ye düştü.

Bialetti - 6'lı İstiflenebilir Fincan Seti - Karma Renkli - Porselen

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9. DC Universe 30 cm Figür - Flash

9. DC Universe 30 cm Figür - Flash

Sadece  525,86 TL.

DC Universe 30 cm Figür - Flash

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10. Alpro Şekersiz Hindistan Cevizi Bitki Bazlı İçecek 1 L

10. Alpro Şekersiz Hindistan Cevizi Bitki Bazlı İçecek 1 L

İndirimle sadece 89 TL.

Alpro Şekersiz Hindistan Cevizi Bitki Bazlı İçecek 1 L

Amazon
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11. Julius Meinl President Çekirdek Kahve, Orta Kavrulmuş, Classic Aromalı, 500 g

11. Julius Meinl President Çekirdek Kahve, Orta Kavrulmuş, Classic Aromalı, 500 g

İndirimle 269,43 TL.

Julius Meinl President Çekirdek Kahve, Orta Kavrulmuş, Classic Aromalı, 500 g

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12. Salomon X-ADVENTURE Patika Koşusu Ayakkabısı Erkek

12. Salomon X-ADVENTURE Patika Koşusu Ayakkabısı Erkek

Şimdi 2.960,83 TL'ye düştü.

Salomon X-ADVENTURE Patika Koşusu Ayakkabısı Erkek

Amazon

13. STANLEY Klasik Vakumlu Çelik Termos 2.3 lt Yeşil

13. STANLEY Klasik Vakumlu Çelik Termos 2.3 lt Yeşil

İndirimle şimdi 2.699,00 TL.

STANLEY Klasik Vakumlu Çelik Termos 2.3 lt Yeşil

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