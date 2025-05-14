Bugün İndirimde Neler Var? Stanley Termoslardan Dreame Robot Süpürgelere 14 Mayıs 2025 Günün Fırsatları
Trendyol'da gördüğünüz o göz alıcı indirimli ürünler, Hepsiburada'nın kaçırılmaması gereken kampanyaları ve Amazon'un birbirinden cazip fırsatları... 14 Mayıs 2025 tarihindeki indirimlerle karşınızdayız! Stanley markasının kaliteli termoslarından, Dreame'nin teknoloji harikası robot süpürgelerine kadar pek çok ürün, bugün siz değerli tüketiciler için özel fiyatlarla sunuluyor. Bu fırsatları kaçırmamanızı tavsiye ederiz. İndirimlerimizle alışverişin keyfini çıkarın!
Bu içerik 14.05.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. Amazon’da indirimde olan Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos 2.3 lt, içeceklerinizi saatlerce sıcak veya soğuk tutuyor.
2. Amazon’da indirimde olan Hawk Gaming Chair FAB V4, sizi bekliyor.
3. Amazon’da indirimde olan Calvin Klein marka bu çanta, modern tasarımıyla her kombininize uyum sağlıyor.
4. Amazon’da indirimde olan Crocs Classic Terlik, unisex tasarımıyla her ayağa uyum sağlıyor.
5. Hepsiburada’da indirimde olan Ray-Ban RB0840S 901/31 51 Güneş Gözlüğü, ikonik tasarımıyla gözlerinizi şımartıyor.
6. Hepsiburada’da indirimde olan Dreame D10S PLUS, güçlü emiş gücü ve akıllı navigasyon sistemiyle evinizi pırıl pırıl yapıyor.
7. Hepsiburada’da indirimde olan Philips Lumea BRI921/00, kaş düzeltici ve yüz, vücut, hassas bölge başlığıyla komple bir çözüm sunuyor.
8. Hepsiburada’da indirimde olan Tefal Ingenio Titanyum 12 Parça Set, yapışmaz yüzeyi ve iç içe geçen tasarımıyla yer tasarrufu sağlıyor.
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