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Bugün İndirimde Neler Var? Stanley Termoslardan Dreame Robot Süpürgelere 14 Mayıs 2025 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Stanley Termoslardan Dreame Robot Süpürgelere 14 Mayıs 2025 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
14.05.2025 - 13:25

Trendyol'da gördüğünüz o göz alıcı indirimli ürünler, Hepsiburada'nın kaçırılmaması gereken kampanyaları ve Amazon'un birbirinden cazip fırsatları... 14 Mayıs 2025 tarihindeki indirimlerle karşınızdayız! Stanley markasının kaliteli termoslarından, Dreame'nin teknoloji harikası robot süpürgelerine kadar pek çok ürün, bugün siz değerli tüketiciler için özel fiyatlarla sunuluyor. Bu fırsatları kaçırmamanızı tavsiye ederiz. İndirimlerimizle alışverişin keyfini çıkarın!

Bu içerik 14.05.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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1. Amazon’da indirimde olan Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos 2.3 lt, içeceklerinizi saatlerce sıcak veya soğuk tutuyor.

1. Amazon’da indirimde olan Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos 2.3 lt, içeceklerinizi saatlerce sıcak veya soğuk tutuyor.

Kamp tutkunları, uzun yolculuk severler, bu termos tam size göre! Dayanıklı paslanmaz çelik yapısıyla ömürlük bir kullanım sunan bu termos, maceranıza eşlik etmek için bekliyor.

Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos, 2.3 lt

2. Amazon’da indirimde olan Hawk Gaming Chair FAB V4, sizi bekliyor.

2. Amazon’da indirimde olan Hawk Gaming Chair FAB V4, sizi bekliyor.

Uzun oyun maratonlarında konfor mu arıyorsunuz? Amazon’da indirimde olan Hawk Gaming Chair FAB V4, ergonomik tasarımıyla sırtınızı destekliyor ve şıklığıyla odanıza hava katıyor. Bu oyuncu koltuğu, hem rahat hem de havalı bir deneyim için ideal!

Hawk Gaming Chair FAB V4 Oyuncu Koltuğu

3. Amazon’da indirimde olan Calvin Klein marka bu çanta, modern tasarımıyla her kombininize uyum sağlıyor.

3. Amazon’da indirimde olan Calvin Klein marka bu çanta, modern tasarımıyla her kombininize uyum sağlıyor.

Şıklık ve pratiklik bir arada! Hafif, kullanışlı ve tarz sahibi bu çanta, günlük stilinizi tamamlamak için sizi bekliyor!

Calvin Klein Çanta Kadın

4. Amazon’da indirimde olan Crocs Classic Terlik, unisex tasarımıyla her ayağa uyum sağlıyor.

4. Amazon’da indirimde olan Crocs Classic Terlik, unisex tasarımıyla her ayağa uyum sağlıyor.

Rahatlığın kralı Crocs’tan vazgeçemeyenler buraya! Hafif yapısı ve ikonik stiliyle yaz-kış kullanabileceğiniz bu terlik, gardırobunuzun favorisi olacak!

Crocs Classic Terlik Unisex Yetişkin

5. Hepsiburada’da indirimde olan Ray-Ban RB0840S 901/31 51 Güneş Gözlüğü, ikonik tasarımıyla gözlerinizi şımartıyor.

5. Hepsiburada’da indirimde olan Ray-Ban RB0840S 901/31 51 Güneş Gözlüğü, ikonik tasarımıyla gözlerinizi şımartıyor.

Stilinize cool bir dokunuş katmak ister misiniz? Hem şık hem dayanıklı bu gözlük, her kombininize sınıf atlatacak!

Ray-Ban RB0840S 901/31 51 Güneş Gözlüğü

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6. Hepsiburada’da indirimde olan Dreame D10S PLUS, güçlü emiş gücü ve akıllı navigasyon sistemiyle evinizi pırıl pırıl yapıyor.

6. Hepsiburada’da indirimde olan Dreame D10S PLUS, güçlü emiş gücü ve akıllı navigasyon sistemiyle evinizi pırıl pırıl yapıyor.

Ev temizliğini zahmetsiz hale getirmek isteyenler, bu süpürge tam size göre! Siz kahvenizi yudumlarken o her köşeyi tertemiz yapsın!

Dreame D10S PLUS Akıllı Robot Süpürge

7. Hepsiburada’da indirimde olan Philips Lumea BRI921/00, kaş düzeltici ve yüz, vücut, hassas bölge başlığıyla komple bir çözüm sunuyor.

7. Hepsiburada’da indirimde olan Philips Lumea BRI921/00, kaş düzeltici ve yüz, vücut, hassas bölge başlığıyla komple bir çözüm sunuyor.

Pürüzsüz bir cilt hayali mi kuruyorsunuz?  IPL teknolojisiyle uzun süreli tüy azalımı sağlarken, evde profesyonel bakım keyfi yaşayın!

Philips Lumea BRI921/00 Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı

8. Hepsiburada’da indirimde olan Tefal Ingenio Titanyum 12 Parça Set, yapışmaz yüzeyi ve iç içe geçen tasarımıyla yer tasarrufu sağlıyor.

8. Hepsiburada’da indirimde olan Tefal Ingenio Titanyum 12 Parça Set, yapışmaz yüzeyi ve iç içe geçen tasarımıyla yer tasarrufu sağlıyor.

Mutfakta pratiklik ve şıklık arayanlar buraya!  Dayanıklı titanyum kaplamasıyla uzun yıllar kullanabileceğiniz bu set, yemek yapmayı keyfe dönüştürecek.

Tefal L15392 Ingenio Titanyum 1X SimpleCook 12 Parça Tava ve Tencere Seti

9. Trendyol'da Sinoz ürünlerinde indirim fırsatı var!

9. Trendyol'da Sinoz ürünlerinde indirim fırsatı var!

Sinoz'da Mayıs ayına özel indirimler devam ediyor!

Sinoz Body Scrub Besleyici Arındırıcı Nemlendirici Vücut Peelingi 300 gr

10. Trendyol'da Bargello ürünleri de indirimde!

10. Trendyol'da Bargello ürünleri de indirimde!

Bargello'da ikinci For Ever Edition Parfümlerde 200TL İndirim! 

Bargello 384 Kadın 50 ml Parfüm Edp Floral

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11. Trendyol'da bugün Schwarzkopf Professional satıcılı ürünlerde indirim fırsatı!

11. Trendyol'da bugün Schwarzkopf Professional satıcılı ürünlerde indirim fırsatı!

SCH100 Kodu ile 500 TL ve üzeri alışverişlerde 100 TL indirim.

Osis Air Whip Hacim Ve Tutuş Sağlayan Esnek Köpük 200ml + BC Clean Acil Kurtarma Kürü Seyahat Boy 30ml

12. Trendyol indirim günlerinde yer alan Kraft Baby ürünlerini kaçırmayın!

12. Trendyol indirim günlerinde yer alan Kraft Baby ürünlerini kaçırmayın!

Kraft Baby mağazasında tüm ürünlerde net %20 indirim fırsatını kaçırma! 

Kraft Kenya i-size Travel Sistem Bebek Arabası - Siyah Gri

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
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