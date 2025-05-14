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30'lu Yaşlarınızdaysanız ve Hala Makyaj Yapmayı Bilmiyorsanız Size Yardımcı Olacak 15 Şey

etiket 30'lu Yaşlarınızdaysanız ve Hala Makyaj Yapmayı Bilmiyorsanız Size Yardımcı Olacak 15 Şey

Derya Akalan
Derya Akalan - Onedio Üyesi
14.05.2025 - 12:16

Bazen hayat o kadar hızlı geçiyor ki, bir bakmışız 30’lar gelmiş. Eğer sen de 'Ben bu zamana kadar nasıl öğrenmedim şu makyaj işini?' diye hafiften panik yapıyorsan, derin bir nefes al. Çünkü bu makyaj rehberini senin için hazırladık. Makyaj yapmayı hiç bilmeyen ya da “ben denedim ama bir türlü olmadı” diyenler için kolay, pratik ve gerçekten işe yarayan ipuçlarını bir araya getirdik. Burada her şey yalın, anlaşılır ve 'ben de yaparım!' dedirtecek cinsten. Çünkü artık aynaya baktığında sadece kendini değil, potansiyel bir makyaj gurusunu göreceksin. Göz kalemi kaçmasın, ruj taşmasın, özgüven tavan yapsın!

30'lu yaşlar makyaj rehberi serimize 3. içerikle devam ediyoruz. Hazırsan başlıyoruz.

Bu içerik 14.05.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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L'Oréal Paris Infaillible Tüm Yüze Uygulanabilir Kapatıcı

L'Oréal Paris Infaillible Tüm Yüze Uygulanabilir Kapatıcı

Makyajla yeni tanışanların en büyük ikilemi: “Fondöten mi sürsem, kapatıcı mı? İşte bu noktada L'Oréal Paris Infaillible Tüm Yüze Uygulanabilir Kapatıcı devreye giriyor ve sana diyor ki: “Ben hem kapatıcıyım hem fondöten. Ne istersen o olurum!” Deneyen herkesin “ben bunu niye daha önce keşfetmedim?” dediği türden.

L'Oréal Paris Infaillible Tüm Yüze Uygulanabilir Kapatıcı

Maybelline New York Lifter Liner Dudak Kalemi

Maybelline New York Lifter Liner Dudak Kalemi

Bu dudak kalemi ile sadece çerçeve çekip bırakmıyorsun; istersen ruj öncesi baz gibi kullan, istersen tek başına tüm dudağa yay ve doğal bir mat görünüm yakala. Renk skalası da tam 'her gün sür, her yere yakışsın' tonlarda. Hani bazı ürünler var ya, çantaya bir atarsın yıllarca vazgeçemezsin... işte onlardan biri.

Maybelline New York Lifter Liner Dudak Kalemi

Jane Iredale PurePressed Göz Farı Kit Palet

Jane Iredale PurePressed Göz Farı Kit Palet

Bu palet, ton uyumlarıyla seni “hangi rengi nereye süreceğim?” derdinden kurtarıyor. Farlar öyle güzel karışıyor ki, tozutma yok, sürerken dağılıp moral bozma hiç yok. Göz makyajında 'vay be' etkisi yaratmak istiyorsan, bu palet tam senlik.

Jane Iredale PurePressed Göz Farı Kit Palet

Max Factor Creme Puff Pressed Compact Powder

Max Factor Creme Puff Pressed Compact Powder

Bu pudra, hem fondöteni sabitliyor hem de tek başına kullanıldığında bile cildi pürüzsüz gösteriyor. Cildin parlamasın ama matken de donuk durmasın diyorsan, bu tam ayarında. Sürmesi kolay, hata affeder, gün içinde minik dokunuşlarla bile cildi toparlar. Yeni başlayan biriysen “şimdi bu kadarı bile yetti” diyeceğin ürünlerden.

Max Factor Creme Puff Pressed Compact Powder

NYX PROFESSIONAL MAKEUP Kaş Jeli

NYX PROFESSIONAL MAKEUP Kaş Jeli

Kaşlar yüzün çerçevesi derler ya, işte bu çerçeveyi düzgün tutan şey tam olarak bu şeffaf jel! Şeffaf formülü sayesinde hata payı sıfır! Renk seçme derdi yok, fazla sürdüm korkusu yok. Sadece fırçala ve gün boyu yerinden kıpırdamayan, ama beton gibi de durmayan doğal kaşlara kavuşabilirsin.

NYX PROFESSIONAL MAKEUP Kaş Jeli

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Jane Iredale PurePressed Allık

Jane Iredale PurePressed Allık

Hafif dokunuşlarla doğal bir pembelik elde edebileceğin gibi, biraz daha yoğun uygulayarak akşam makyajını tamamlayabilirsin. Toz yapısına veda et, çünkü bu allık krem gibi pürüzsüz bir etki bırakıyor. Cildine uygularken adeta kayıyor ve dağılmıyor, bu da yeni başlayanlar için büyük artı!

Jane Iredale PurePressed Allık

La Roche-Posay Anthelios UVmune Fluid Güneş Kremi SPF50+

La Roche-Posay Anthelios UVmune Fluid Güneş Kremi SPF50+

“Makyaj yapmayı yeni öğreniyorsan, ilk öğrenmen gereken şey: Cildini korumadan asla makyaj yapma!” Bu güneş kremi, cilt bakımının en önemli parçası olarak seni desteklerken, aynı zamanda makyajının altına da mükemmel bir baz oluşturuyor.

La Roche-Posay Anthelios UVmune Fluid Güneş Kremi SPF50+

L’Oréal Paris Glotion All-In-One Doğal Işıltı 901

L’Oréal Paris Glotion All-In-One Doğal Işıltı 901

Hem nemlendirici, hem aydınlatıcı, hem de cilt tonunu eşitleyen bu ürün, tek adımda cildini pürüzsüz ve ışıltılı yapıyor. Üstelik öyle ağır bir yapısı da yok; cildin rahatça nefes alırken sen de doğal bir ışıltı kazanıyorsun.

L’Oréal Paris Glotion All-In-One Doğal Işıltı 901

KIKO Milano Precision Eyeliner

KIKO Milano Precision Eyeliner

Yeni başlayanlar için eyeliner adeta bir sınav gibi; çizgiyi düz çek, ikisini simetrik yap, taşırma derken “bırakayım ben bunu” noktasına gelinir. Sürümü kolay, rengi simsiyah ve gün boyu kalıcı. Yani sabah çekiyorsun, akşam hâlâ ilk andaki gibi net! Ne akıyor, ne bulaşıyor. İster incecik bir kuyruk, ister gözleri büyüten kalın hatlar; bu eyeliner hepsine varım diyor.

KIKO Milano Precision Eyeliner

Maybelline New York New York Brow Ultra Slim Kaş Kalemi

Maybelline New York New York Brow Ultra Slim Kaş Kalemi

Kaşları doldurmak fazla profesyonel bir iş gibi geliyorsa, seni hemen bu incecik kalemle tanıştıralım. Ne abartılı ne silik... Tam kararında belirginlik sağlıyor. Üstelik kalemi hafifçe uygulasan bile rengini net veriyor, ama asla yapay durmuyor. Kaşlarının boşluklarını doldur, sonra arkasındaki fırçayla dağıt, bitti gitti!

Maybelline New York New York Brow Ultra Slim Kaş Kalemi

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L’Oréal Paris Telescopic Maskara

L’Oréal Paris Telescopic Maskara

İncecik fırçası sayesinde en minik kirpiği bile buluyor, atlamıyor! Sürerken “bulaşacak mı?” korkusu yaşatmıyor. Kirpiklerini tek tek ayırıyor, uzatıyor ama dramatik bir ağırlık vermiyor. Günlük makyajda doğal ama etkili bir görünüm istiyorsan tam sana göre.

L’Oréal Paris Telescopic Maskara

Note BB Cream Nemlendirici Etkili Doğal Kapatıcı SPF 15

Note BB Cream Nemlendirici Etkili Doğal Kapatıcı SPF 15

Hem nemlendiriyor hem de cilt tonunu eşitliyor. Üstelik içinde SPF 15 var, yani güneşe karşı koruma da cepte. “Sürdüm ve çıktım” rahatlığını sonuna kadar yaşatıyor. Elin alışkın olmasa bile kolayca yayılıyor, fırçayla, süngerle ya da parmakla fark etmez, sonuç hep yumuşacık bir bitiş!

Note BB Cream Nemlendirici Etkili Doğal Kapatıcı SPF 15

Maybelline New York Super Stay Matte Ink Likit Mat Ruj

Maybelline New York Super Stay Matte Ink Likit Mat Ruj

Yoğun bordo tonu ile “ben buradayım” diyen bu ruj, tek katta opaklık veriyor ve saatlerce dudağından kıpırdamıyor. Kahve iç, yemek ye, sohbet et…bu ruj yerinden oynamıyor. Mat ama kurutmayan yapısı sayesinde dudaklarda ağırlık hissi yaratmıyor. Üstelik acemi dostu; dudak hattını düzgün çekeyim derken sanat eseri çıkarabilirsin!

Maybelline New York Super Stay Matte Ink Likit Mat Ruj

L’Oréal Paris True Match Foundation

L’Oréal Paris True Match Foundation

Cildini saklamadan, sadece biraz eşitlemek istiyorsan; bu fondötenle tanış ve makyaja güven dolu bir başlangıç yap! Ne fazla parlak ne mat… tam kararında, doğal ve sağlıklı bir bitiş bırakıyor. Üstelik cilt tonuna birebir uyan geniş renk skalasıyla 'tenime uyan fondöten yok' devrini kapatıyor.

L’Oréal Paris True Match Foundation

Golden Rose Nude Look Highlighting Glow Pen

Golden Rose Nude Look Highlighting Glow Pen

“Aydınlatıcı nedir, nereye sürülür, fazla mı parlar?” diye düşünüyorsan bu kalem tam bir başlangıç kahramanı! Elmacık kemiklerinin üzerine, burun ucuna, göz pınarına dokundurduğun anda o sağlıklı ve “ben iyi uyudum” havasını veriyor. Ve evet, çantaya at çık türünden bir ürün.

Golden Rose Nude Look Highlighting Glow Pen

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Derya Akalan
Derya Akalan
Onedio Üyesi
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